Путин приехал в «Казань Экспо» на заседание БРИКС

Путин приехал в «Казань Экспо» для участия в заседаниях БРИКС

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин прибыл в «Казань Экспо», где стартуют основные мероприятия саммита БРИКС, сообщает ТАСС.

На встрече лидеров стран-участниц планируется обсуждение ряда вопросов в узком и расширенном составах. Итогом заседаний станет принятие Казанской декларации, которая закрепит решения и договоренности, достигнутые в ходе саммита.

Мероприятия саммита начались накануне с двусторонних встреч и неформального ужина. Вечером состоится торжественный прием от имени Путина в честь глав делегаций. В четверг саммит продолжится в формате «аутрич» / «БРИКС плюс», собрав почти 40 лидеров стран Глобального Юга и представителей многосторонних организаций.

Путин также проведет ряд встреч с иностранными лидерами и главами международных организаций. В четверг он планирует провести пресс-конференцию по итогам саммита.

БРИКС, объединение, созданное в 2006 году, включает Бразилию, Россию, Индию и Китай, а с 2011 года и ЮАР. В 2024 году к группе присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, что расширяет ее международное влияние.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на неформальном ужине лидеров стран БРИКС в Казани обсудили тему Украины, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Между тем спикер МИД Мария Захарова прокомментировала недовольство Киева визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, заявив, что украинская сторона не имеет права диктовать условия ООН.