  • Новость часаПутин открыл заседание лидеров БРИКС в Казани
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
    Стало известно о новом оборонительном пакте между Британией и Германией
    Зеленский поручил разработать новый план для Украины
    Байден захотел «закрыть» Трампа
    На саммите БРИКС обсудили инициативу Китая и Бразилии по Украине
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    WSJ: Северная Корея отправила 1,5 тыс. военных на учения в Россию
    Индия опровергла слухи о противодействии расширению БРИКС
    Польша отказалась требовать репараций от Германии
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия пытается протрезвить Америку

    В мире сформировался очевидный запрос на альтернативы западной гегемонии – и тут выходит Россия. Не с антиамериканизмом, не с идеей мировой антизападной революции – нет, с понятными и приемлемыми для всех ценностями консерватизма и суверенитета.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский спорт избавляют от конфликтов

    Главный плюс возможного назначения министра спорта Дегтярева президентом Олимпийского комитета состоит в том, что министр спорта не будет конфликтовать с президентом ОКР. Исчезнут споры об отправке или не отправке атлетов на международные соревнования под нейтральным флагом.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин В чем смысл истерики ЗЕ-команды

    Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков.

    0 комментариев
    23 октября 2024, 10:21 • Новости дня

    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань

    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала недовольство Киева визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, заявив, что украинская сторона не имеет права диктовать условия ООН.

    По ее словам, киевский режим не имеет права диктовать волю Организации Объединенных Наций, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что участие генсека в подобных мероприятиях абсолютно законно и является его правом. Она отметила, что для украинской стороны приезд Гутерриша стал поводом для истерики, так как они пытаются контролировать действия мировых организаций.

    «Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций», – заявила дипломат.

    В заключение Захарова добавила, что ООН не передавала свою символику и эмблематику кому-либо без согласия, и генсек воспользовался предоставленной возможностью участвовать в саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

    22 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    Ушаков: Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран БРИКС по Украине будет отражена в итоговой декларации казанского саммита благодаря достижению общего подхода, не вызвавшего возражений, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    Ушаков в эфире Первого канала отметил: «Там формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений. Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», передает ТАСС.

    Ранее политолог Никита Сетов сообщил газете ВЗГЛЯД, что страны БРИКС разделяют позицию Москвы по Украине и считают ее обоснованной.

    Коментарии (7)
    22 октября 2024, 15:06 • Новости дня
    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение Часова Яра может растянуться на несколько месяцев

    Онуфриенко оценил перспективы освобождения Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Группировка ВСУ в Часовом Яре рискует потерять основные каналы снабжения: российские военные постепенно окружают город, что рано или поздно приведет к ухудшению логистических возможностей противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр.

    «На текущий момент российские войска сумели прорвать оборону противника южнее Часова Яра в районе канала Северский Донец – Донбасс. Успех стал возможным благодаря взятию Клещеевки. Наши военные продвигаются на запад, в сторону Ступочек. Между тем с юга на город уже наступают наши десантники», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Военные также подходят к населенному пункту с севера, со стороны Калиновки. Таким образом, положение ВСУ в Часовом Яре за последнее время значительно ухудшилось. Противник вынужден растягивать оборону, поскольку активизация боевых действий наблюдается сразу на нескольких направлениях. При этом окружение города продолжится», – сказал он.

    «У российских войск имеются хорошие перспективы взятия Часова Яра. Однако нельзя забывать о том, что этот населенный пункт представляет собой мощный укрепрайон. Вокруг него имеется большое число сел и деревень, которые также составляют часть обороны города. То есть для его полного освобождения необходимо вытеснить противника из прилегающих поселений», – считает собеседник.

    «Кроме того, за Часовым Яром располагается Константиновка, из которой по нашим войскам также может вестись обстрел. Взятие укрепрайона в целом задача достаточно трудная. Ее выполнение может потребовать немало усилий со стороны личного состава. Понадобится большое количество солдат и техники», – акцентирует эксперт.

    «Между тем по мере продвижения российских сил город будет отрываться от основных логистических линий. ВСУ рискуют потерять возможности снабжения группировки, что потенциально может привести к огромным потерям и неминуемой угрозе отступления», – полагает аналитик.

    «Но до этого еще далеко. Впереди – долгие недели боев за важный населенный пункт, который приобрел для офиса Зеленского критическое политическое значение в качестве одного из последних рубежей в ДНР. Освобождение города позволит нам продвинуться дальше к Константиновке. Наше присутствие в Донецкой агломерации неуклонно растет», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали наступление в северо-восточной части города Часов Яр. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча». По его словам, военным уже удалось пересечь канал, разделяющий населенный пункт на несколько частей.

    Он добавил, что бойцы создали плацдарм на его противоположной стороне. При этом под контролем противника до сих пор остается значительная часть городской застройки, а также несколько дачных поселков в западном районе Часова Яра. Российская армия также установила огневой контроль на основных путях подвоза боеприпасов и пополнения личного состава ВСУ.

    Неделю назад российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра.

    Коментарии (4)
    22 октября 2024, 19:21 • Видео
    В Грузии готовят крайние меры

    Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    Коментарии (0)
    22 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ отступают пешком

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ покидают позиции пешком из-за отсутствия техники

    Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ отступают пешком
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные вынуждены отступать пешком из-за нехватки техники, заявил бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

    «У них нет транспортных средств, у них нет танков, у них нет бронетехники, они выбираются пешком», – сказал Джонсон, передает «Московский комсомолец».

    Украинская армия не располагает необходимыми ресурсами для эффективной обороны и вынуждена отступать по всей линии фронта, добавил эксперт. Российские войска продолжают наращивать темпы наступления. По его словам, все больше и больше высокопоставленных украинских чиновников заявляют о нехватке живой силы у армии Украины.

    В августе Джонсон отмечал, что единственным возможным способом закончить конфликт на Украине остается полная капитуляция Киева. Он также отмечал, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область приведет украинскую армию к истощению, не повлияв на ход конфликта.

    Коментарии (12)
    22 октября 2024, 15:04 • Новости дня
    Скачко объяснил слухи о корейских военных на Украине

    Политолог Скачко: Киев фейками о северокорейских военных пытается масштабировать конфликт на Украине

    Скачко объяснил слухи о корейских военных на Украине
    @ Jae C. Hong/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев и Сеул при поддержке Запада заранее готовят почву для того, чтобы в случае появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ сказать, что это не шаг к эскалации, а якобы «справедливый» ответ Москве и Пхеньяну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СМИ сообщили о планах Южной Кореи отправить военных на Украину.

    «Все инсинуации о том, что северокорейские военные находятся в зоне спецоперации, а также слухи о планах Сеула отправить своих разведчиков и солдат на Украину из-за КНДР – это звенья одной цепи. Фейки создаются Киевом и Западом по нескольким причинам», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Во-первых, таким образом ставится задача напугать страны мирового большинства. Западная пресса ссылается на договор между Пхеньяном и Москвой о стратегическом партнерстве и фактически пытается убедить Глобальный Юг, что Россия за свою помощь якобы будет просить поставок «живой силы» в зону конфликта», – уточнил собеседник.

    Во-вторых, Киев и Сеул заранее создают оправдание своим действиям, добавил он. «Украина и Южная Корея готовят почву с тем, чтобы в случае появления южнокорейских специалистов на стороне ВСУ сказать, что это решение – не шаг к эскалации, а якобы «справедливый» ответ Москве и Пхеньяну», – пояснил эксперт.

    Причем за военными Южной Кореи на Украину могут начать прибывать контингенты стран НАТО, не исключил Скачко. «То есть логика следующая: раз северокорейцы якобы участвуют в конфликте на стороне России, то и Североатлантический альянс получает карт-бланш», – указал он.

    Отсюда и третья задача фейков о присутствии военных КНДР на Украине – масштабировать конфликт, продолжил аналитик. «Запад, несмотря на разговоры о необходимости перемирия и заморозки боевых действий, все еще рассчитывает нанести стратегическое поражение России любой ценой. Поэтому украинские пропагандисты, курируемые из-за рубежа, хотят привлечь новые страны и новых участников. Разжигание этого костра войны происходит системно и целенаправленно», – считает политолог.

    Подводит иногда только безграмотность киевских технологов. Скачко указал, что в Сети распространяется созданный украинскими художниками плакат, на котором солдат ВСУ пытается обезглавить военного в северокорейской форме. При этом подпись на плакате указывает на Южную, а не Северную Корею. Эксперт не исключает, подобное «творение» было проспонсировано западными политиками.

    «Дело в том, что люди, которые называют Запад «цветущим садом», не хотят знать, что происходит в «джунглях». Высокомерие и политическая мания величия, сформировавшаяся в результате многолетнего гегемонизма, притупили их разум. И это привело к рождению таких чудовищ: кто-то услышал про Корею, нарисовал чушь, посчитав, что для массового сознания и так сойдет. Все это выглядит нелепо», – акцентировал собеседник. В заключение спикер предположил, что сюжет с северокорейскими военными проживет недолго, особенно «когда солдаты КНДР не появятся в зоне СВО».

    Ранее стало известно, что власти Южной Кореи рассматривают план отправки на Украину своего военного персонала, включая офицеров разведки, специализирующихся на Северной Корее, а также экспертов по тактике. Об этом сообщило издание Newsweek.

    Цель обсуждаемой миссии – помощь ВСУ в случае захвата ими северокорейских солдат. Южнокорейские специалисты могли бы участвовать в допросах и предоставлять услуги переводчиков. Кроме того, они якобы в силах помогать Киеву, предоставляя данные о военной тактике и операциях Северной Кореи.

    Информацию об этом подтвердило и Yonhap. Южнокорейская газета также сообщает, что Сеул допускает смену позиции по поставкам оружия Украине. По данным собеседника агентства, рассматривается вариант с поэтапным переходом от увеличения помощи, не связанной с оружием, до передачи Украине летального наступательного вооружения в зависимости от развития сотрудничества между Россией и КНДР.

    На этом фоне заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая приходится родной сестрой Ким Чен Ыну, выразила мнение, что Южная Корея и Украина «одинаковые, как две капли воды», назвав два государства «невоспитанными собаками, выпестованными США».

    В понедельник МИД Южной Кореи пригласил посла России Георгия Зиновьева на беседу из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине. В начале октября в Сеуле заявляли, что Северная Корея якобы может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки Москвы.

    На этом фоне российские военные из группировки «Центр» подняли флаг, напоминающий флаг КНДР, в районе Цукурино в ДНР. Военкор Александр Коц отметил, что это действие – «толстый троллинг» от российских военных на Покровском направлении, вызвавший обсуждение в украинских и международных каналах. Также он подчеркнул, что российские бойцы используют подобные приемы для деморализации противника.

    Коментарии (4)
    22 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу

    CNBC: Россия противопоставила БРИКС Глобальному Северу во главе с США

    CNBC: Саммит БРИКС бросил вызов США и Глобальному Северу
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Саммит БРИКС стал вызовом для Глобального Севера, включая США, пишут американские СМИ.

    Как передает CNBC, саммит БРИКС, начавшийся 22 октября, стал вызовом для Глобального Севера во главе с США. Россия, председательница в БРИКС, использовала возможность привлечь страны Глобального Юга, включая Азию, Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку, в это международное объединение, говорится в сообщении, пишут «Известия».

    По данным телеканала, Россия противопоставила объединение БРИКС так называемому Глобальному Северу, который возглавляют США. Экономически изолированная и подвергающаяся санкциям страна демонстрирует широту своего влияния и уважение на мировой арене, используя саммит для укрепления своих позиций и влияния, отметил телеканал.

    Ранее американский журнал Time сообщил, что, несмотря на попытки США и Европы изолировать Россию, главы многих стран намерены встретиться с президентов РФ Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

    Коментарии (10)
    23 октября 2024, 01:54 • Новости дня
    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине

    Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине

    Зеленский назвал возможный первый шаг к перемирию на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению «горячей фазы» конфликта, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Как заявил Зеленский в интервью изданию Financial Times, на первом «саммите мира» по Украине, который прошел в швейцарском Бюргенштоке, «увидели, что может быть принято решение по энергетической безопасности», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    «Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши», – сказал Зеленский. Отвечая на вопрос о том, может ли такое решение «привести к концу горячей фазы» конфликта, он заявил: «Думаю, да».

    Как пишет издание, Зеленский при этом отверг любые разговоры о мирном соглашении в обмен на территориальные уступки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собирались направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Коментарии (23)
    22 октября 2024, 14:05 • Новости дня
    Российский боец показал сожженный Abrams в селе Веселое в Курской области
    Российский боец показал сожженный Abrams в селе Веселое в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном поселке Веселое в Курской области российский боец заснял уничтоженный американский танк Abrams, по словам военнослужащего, населенный пункт освобожден от украинских оккупантов.

    Боец продемонстрировал сожженный американский танк Abrams, который использовался украинскими вооруженными силами, передает «Российская газета».

    Видео опубликовано в Telegram-канале «Два майора».


    На кадрах запечатлен полностью уничтоженный американский танк. «Знаменитый американец, который якобы не горит. По факту сгорает вообще на раз-два», – сказал комментирующий ролик мужчина.

    Боец также сообщил, что село Веселое находится под полным контролем российских войск, и в нем больше нет украинских подразделений. Он добавил, что до границы осталось всего два километра.

    Ранее украинской стороне пришлось самостоятельно дорабатывать присланные США танки Abrams, поскольку у них не было подходящей защиты.

    В октябре министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой подтвердил, что власти страны планируют передать Украине 49 списанных танков M1A1 Abrams, их пустят на запчасти.

    Коментарии (7)
    22 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками»

    Сестра Ким Чен Ына сравнила Украину и Южную Корею, назвав их «выпестованными США собаками»

    Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею «невоспитанными собаками»
    @ Jorge Silva/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поведение Южной Кореи и Украины одинаково, как две капли воды, Сеул и Киев похожи на «невоспитанных собак, выпестованных США», заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

    По словам Ким Е Чжон, Сеул и Киев попрошайничают и распространяют «нелепый вздор» в адрес государств с ядерным оружием.

    «Надо назвать это общими чертами, присущими невоспитанным собакам, выпестованным США», – цитирует ТАСС Ким Е Чжон.

    Сестра Ким Чен Ына обратила внимание на нарушение воздушного пространства КНДР беспилотниками из Южной Кореи. Она заявила, что следственные органы Северной Кореи продолжают расследование этих инцидентов. По ее словам, «никто не знает, каким будет возмездие» со стороны КНДР за эти нарушения.

    В Пхеньяне были обнаружены обломки беспилотника Южной Кореи, после чего КНДР заявила, что следующее вторжение военных средств будет считаться объявлением войны.

    Министерство иностранных дел КНДР также предъявило ультиматум Южной Корее с требованием прекратить использование беспилотников для агитации и пригрозило привести в полную готовность военные силы на границе.

    В свою очередь, Южная Корея пригласила посла России из-за слухов об участии войск КНДР в конфликте на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новости о якобы участии войск КНДР в СВО являются очередной газетной уткой.

    Коментарии (19)
    22 октября 2024, 21:19 • Новости дня
    Британский эксперт: Российские войска взяли в окружение Селидово в ДНР

    Британский эксперт Меркурис заявил о взятом российскими войсками в окружение Селидово в ДНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские соединения оказались в окружении в Селидово в ДНР, они потеряли контроль над дорогой для отступления, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    «Они фактически заблокированы, это грозит катастрофой для ВСУ», – сказал Меркурис, передает РИА «Новости».

    Также они не могут получать важные поставки для продолжения боевых действий. Часть украинских солдат может сдаться, в то время как другая часть может обратиться к Киеву с просьбой о приказе на отступление, отметил эксперт.

    По его мнению, Киев будет настаивать на продолжении боевых действий, но уже сами украинские военные в окружении могут начать массовое бегство из Селидово.

    Ранее источник сообщал, что группировку ВСУ в Селидово заблокировали, все дороги из города находятся под контролем ВС России. Также глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что продвижение ВС России у Горняка и Селидово нарушило логистику украинских сил в республике.

    Коментарии (2)
    22 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    ЕС назвал условия предоставления Украине 35 млрд евро

    Еврокомиссар Рейндерс: Украине выделят 35 млрд евро после подписания меморандума

    ЕС назвал условия предоставления Украине 35 млрд евро
    @ ANTON BRINK HANSEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз предоставит Украине кредит на 35 мдрд евро после подписания меморандума о взаимопонимании, содержащего ряд условий, которые Киев должен будет выполнить, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

    Рейндерс, выступая перед депутатами Европарламента, сообщил, что меморандум, который должна подписать Украина, будет включать в себя предварительное политическое условие и специальные условия, передает РИА «Новости».

    Кредит будет выделен в рамках обязательств стран G7, а погашение будет происходить за счет доходов от замороженных суверенных активов России. Рейндерс также отметил, что Еврокомиссия подготовит специальное заявление по механизму предоставления и условиям кредита.

    Он напомнил, что ранее Евросоюз уже оказал Украине помощь на сумму свыше 120 млрд евро. Однако, по оценкам, в 2025 году финансовый дефицит на Украине может составить около 41,5 млрд долларов.

    Ранее стало известно, что страны G7 планируют продолжать блокировку российских активов до выплаты компенсаций Украине даже после завершения конфликта, Еврокомиссия разработала несколько предложений по продлению заморозки активов России для дальнейшей помощи Украине на сумму 50 млрд долларов.

    До этого в США заявляли, что страны G7 к октябрю могут заключить соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

    В МИД России предостерегли Запад от использования замороженных активов России.

    Коментарии (7)
    22 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Сотрудницу посольства Эстонии в Анкаре уволили за статью о национализме на Украине

    Эстонское посольство в Анкаре уволило сотрудницу за статью о национализме на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Эстонии уволило секретаря визовой секции посольства балтийской республики в Анкаре Марию Саранцеву, которая опубликовала научную статью о национализме на Украине, сообщила газета Postimees.

    Саранцева направила свою статью в Университет Хаджи Байрама Вели в марте, и она была опубликована в местном научном журнале. В своей статье, озаглавленной «Рост национализма на Украине: психоаналитический подход Эриха Фромма», Саранцева утверждала, что украинский национализм имеет корни в травме, вызванной распадом Советского Союза, передает ТАСС.

    Статья вызвала серьезный резонанс из-за проведенных параллелей между современной Украиной и нацистской Германией. Министерство иностранных дел Эстонии сочло невозможным продолжение сотрудничества с Саранцевой, придерживающейся таких взглядов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Эстонии ориентируются на гитлеровцев в своей русофобии, что, по ее мнению, роднит их с киевским режимом.

    Коментарии (2)
    23 октября 2024, 09:42 • Новости дня
    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России

    Министр обороны США Остин заявил о невозможности ударов ATACMS по базам ВКС России

    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны США Ллойд Остин заявил Fox News, что российские базы ВКС перемещены из зоны досягаемости ракет ATACMS, что делает невозможными удары по таким объектам.

    Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в интервью Fox News, что Россия переместила свои воздушные силы из зоны поражения ракет ATACMS. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности США удовлетворить просьбу Украины об использовании дальнобойного вооружения для ударов по российским объектам, передает РИА «Новости».

    Остин, между тем, отметил, что Украина обладает возможностями по производству дронов с высокой дальностью действия, что открывает для нее другие возможности ведения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США признали невозможность осуществления больших поставок ракет ATACMS на Украину. Вашингтон выбрал стратегическую цель для ударов украинскими ракетами ATACMS. Российские ПВО сбили ракеты ATACMS у Луганска.

    Коментарии (4)
    23 октября 2024, 00:57 • Новости дня
    Индия опровергла слухи о противодействии расширению БРИКС

    Замглавы МИД Индии Мисри опроверг информацию о противодействии его страны расширению БРИКС

    Индия опровергла слухи о противодействии расширению БРИКС
    @ Gao Jie/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Индия не препятствует расширению БРИКС, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге в Казани, комментируя соответствующее сообщение Bloomberg.

    Мисри попросили прокомментировать сообщения о том, что Индия якобы выступает против расширения БРИКС. Мисри заявил: «Думаю, что это совершенно неуместное, ошибочное впечатление».

    Мисри отметил, что Индия была «в эпицентре» расширения БРИКС в 2023 году, и подчеркнул, что практически все новые члены организации выразили благодарность Индии за ее значительную роль в этом процессе. Он также добавил, что Индия продолжает вносить конструктивный вклад в «обсуждения по модели стран – партнеров БРИКС», передает РБК.

    Напомним, Bloomberg утверждало, что власти Индии выступили против идеи о превращении БРИКС в антипод США и дальнейшего расширения организации, поддержав позицию Бразилии и ЮАР.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что множество стран стремятся вступить в БРИКС.

    Алексей Малинин, соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, указал, что БРИКС – это площадка развития суверенных государств без доминирующей силы, что создает привлекательный образ объединения для многих стран мира. «Взаимодействие наших стран определят новые тренды торгово-экономических отношений. И оно же является основой органического процесса, в рамках которого в мире уже возникли и укрепляются независимые центры силы на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии, в Латинской Америке», – сказал он.

    Коментарии (4)
    23 октября 2024, 02:51 • Новости дня
    Фигурант дела об убийстве Дарьи Дугиной попал в плен ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Александр Сучков, осужденный в России по делу об убийстве Дарьи Дугиной, попал в плен к вооруженным силам Украины в зоне специальной военной операции, сообщил иноагент Олег Кашин (объявлен в розыск МВД России).

    Кашин* распространил соответствующую информацию на своей странице в соцсетях.

    Сучков в плену рассказал, что отправился из колонии в зону СВО в качестве военного медика, так как ранее отслужил два срока по контракту. По его словам, в ходе выполнения «боевой задачи» он был несколько раз ранен в результате атак беспилотников.

    Сучков рассказал, что заблудился, пытаясь выйти к российским позициям. По его словам, он потерял сознание, а когда пришел в себя, то увидел украинских военных, которые и взяли его в плен.

    В мае 2023 года Сучков был приговорен в России к трем годам и шести месяцам колонии. Его признали виновным в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, фальшивые документы позволили предполагаемым организаторам убийства Дарьи Дугиной выехать из России.

    Кашин* трудился в «Коммерсанте» и «Известиях», в 2016 году переехал в Лондон. В 2022 году его внесли в реестр иноагентов, а в 2024 году объявили в розыск по уголовной статье.

    Коментарии (3)
    23 октября 2024, 06:26 • Новости дня
    Гутерриш прибыл в Казань
    Гутерриш прибыл в Казань
    @ gossov.tatarstan.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщил парламент Татарстана.

    В аэропорту Гутерриша встречал председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин, сообщается на сайте парламента.

    Напомним, министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

    Коментарии (11)
    Главное
    В донецкой Михайловке ликвидированы два британских наемника ВСУ
    Орбан рассказал, как «умирает Шенген»
    Армения ратифицировала соглашение о делимитации границы с Азербайджаном
    Пентагон заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России
    Италия решила опробовать «шоковую терапию» для роста рождаемости
    ВОЗ: Полиомиелит может вернуться в Европу через Украину
    Собчак через суд выселила мужчину из московской квартиры

    Как ОАЭ стали важным торговым партнером для России

    В три раза выросла торговля России с Объединенными Арабскими Эмиратами за последние три года. ОАЭ стали крупнейшим торговым партнером для Москвы среди стран арабского мира. Почему торговля так резко выросла, как этому способствовали санкции и какую роль сыграл в этом Абу-Даби? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад внезапно осознал мощь БРИКС

    Старт саммита стран БРИКС в Казани вызвал повышенный интерес в западных СМИ. Почему Вашингтон и Брюссель перестали воспринимать организацию как «декорацию»? И какое событие послужило для Запада рубиконом, после чего его лидерам пришлось начать рассматривать БРИКС как серьезную силу? Подробности

    Перейти в раздел

    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

    Перейти в раздел

    Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию

    Сразу два образца лазерного оружия испытали в последнее время военные Великобритании. О каких именно системах идет речь, в чем их преимущества и недостатки, для поражения какого рода объектов они предназначены – и почему перед нами прямое свидетельство того, как внимательно на Западе изучают уроки российской спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    • Макрон назначил Зеленскому лимит

      Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............