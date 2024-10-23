Гутерриш прибыл в Казань

Советник президента Бразилии ответил на претензии Германии по поводу России

Tекст: Александра Юдина

Главный советник президента Бразилии по внешней политике дал интервью немецкому журналу Spiegel, в ходе которого подчеркнул, что санкции против России не обеспечивают эффективного воздействия и не приведут к желаемому результату.

Уточняется, что немецкий журналист в ультимативной манере задал вопрос о позиции Бразилии относительно введения санкций против России, на что Аморим ответил, что Бразилия не поддерживает точку зрения Запада в данном вопросе.

«У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций», – подчеркнул он.

Данное заявление было сделано накануне саммита БРИКС в Казани.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы затылка, он примет участие в мероприятии по видеоконференции, следуя медицинским рекомендациям.

