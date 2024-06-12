Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.4 комментария
Генсек ООН объяснил, почему не поедет на конференцию по Украине
Генсек ООН Гутерреш заявил, что не поедет на конференцию по Украине из-за занятости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что не посетит швейцарскую конференцию по украинской тематике, поскольку у него есть другие планы.
Гутерреш заявил, что у него есть другие планы на то время, когда планируется проводить конференцию, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ООН будет представлена там наблюдателем.
Генсек Организации пояснил, что поддерживает «все мирные решения в Украине, основанные на уважении Устава ООН и принципа территориальной целостности».
Напомним, количество стран, которые планируют принять участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии уменьшилось с 93 до 78. Ее планируют провести 15–16 июня в Швейцарии.