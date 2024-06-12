Генсек ООН объяснил, почему не поедет на конференцию по Украине

Генсек ООН Гутерреш заявил, что не поедет на конференцию по Украине из-за занятости

Tекст: Алексей Дегтярев

Гутерреш заявил, что у него есть другие планы на то время, когда планируется проводить конференцию, передает РИА «Новости».

Он добавил, что ООН будет представлена там наблюдателем.

Генсек Организации пояснил, что поддерживает «все мирные решения в Украине, основанные на уважении Устава ООН и принципа территориальной целостности».

Напомним, количество стран, которые планируют принять участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии уменьшилось с 93 до 78. Ее планируют провести 15–16 июня в Швейцарии.