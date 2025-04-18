В Чехии трудоустроились 155 тыс. беженцев с Украины

Работу в Чехии получили 155 тыс. граждан Украины со статусом временной защиты

Tекст: Денис Тельманов

Согласно данным портала Novinky, ссылающегося на министерство труда и социальных дел Чехии, работу в республике нашли 155 тыс. из 368 тыс. граждан Украины, которым был предоставлен статус временной защиты. Более девяноста пяти процентов трудоустроенных украинцев заключили бессрочные трудовые соглашения с работодателями.

Дети и граждане преклонного возраста составляют двадцать восемь процентов всех украинцев со статусом временной защиты, информирует Novinky. Среди трудоспособных беженцев, численность которых достигает 265,4 тыс., шестьдесят процентов – женщины.

Украинцы, проживающие в Чехии более двух лет, могут претендовать на специальный вид на жительство при наличии годового дохода свыше 440 тыс. крон и дополнительного дохода на каждого члена семьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чешская разведка выразила обеспокоенность возможным приездом украинских ветеранов, которые могут представлять угрозу для безопасности страны после окончания конфликта на Украине.

Количество беженцев и претендентов на убежище в Германии, которых нельзя депортировать, достигло 3,5 млн человек, установив новый рекорд.

Прокуратура Чехии обвинила основателя фонда помощи украинским беженцам «Help Ukraine» в хищении 16 млн крон, выделенных правительством.