Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.0 комментариев
Euroactiv: Чехия опасается приезда ветеранов с Украины после конфликта
Чешская разведка обеспокоена возможным приездом украинских ветеранов, которые могут представлять угрозу для безопасности страны после завершения конфликта на Украине.
Сообщается, что, по данным разведки, чешские власти опасаются возможного притока украинских ветеранов после окончания военных действий, пишет Euractiv. В настоящее время в Чехии проживают более 380 тыс. украинских беженцев, большинство из которых женщины и дети. Однако после завершения конфликта к ним могут присоединиться их супруги и отцы, которые участвовали в боях и могли получить психологические травмы.
По мнению чешской разведки, некоторые из этих ветеранов могут представлять собой угрозу для общественной безопасности, так как существует риск их вовлечения в местные криминальные структуры. В этой связи власти Чехии подчеркивают необходимость готовности к подобным вызовам и разработки программ по интеграции таких лиц в общество, чтобы снизить потенциал их участия в преступной деятельности.
В январе глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, заявив о необходимости предотвратить «наводнение страны получателями пособий».
Кроме того, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев, которые не стремятся трудоустроиться и пользуются системой компенсаций.