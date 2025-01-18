Баварский депутат от АдГ предложила выслать украинских беженцев из Германии

Tекст: Мария Иванова

Газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Эбнер-Штайнер, предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из Германии.

Она обосновала свою позицию тем, что АдГ выступает за «комплексную ремиграцию» для предотвращения «наводнения страны получателями пособий, которые не желают интегрироваться».

По ее мнению, все украинские военные беженцы должны покинуть страну немедленно, поскольку в Украине достаточно мест для их возвращения. Кроме этого, Эбнер-Штайнер предложила поставить на границах Германии заборы и дать баварским городам право объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере предоставления убежища. Она считает, что это позволит отказывать беженцам в размещении.

Катрин Эбнер-Штайнер также предложила выдавать помощь беженцам только товарами, прекратив переводы денег на банковские карты.

По данным издания, в Германии сейчас находятся 1,2 млн беженцев с Украины, из которых до 200 тысяч проживают в Баварии.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев, которые не стремятся трудоустроиться и пользуются системой компенсаций.

Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко выразил недовольство тем, что многие украинские беженцы живут за счет грязных денег в Монако, что способствует затягиванию конфликта на Украине.

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что некоторые западные страны используют украинцев как дешевую рабочую силу и хотят вернуть безработных беженцев на Украину.