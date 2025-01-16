Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
Вице-спикер Словакии обвинил украинских беженцев в тратах грязных денег в Монако
Вице-спикер Словакии заявил о расходовании беженцами с Украины «грязных» денег в Монако
Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко выразил недовольство тем, что, по его словам, многие украинские беженцы живут за счет грязных денег в Монако, и это способствует затягиванию конфликта на Украине.
Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко в интервью ТАСС заявил, что многие украинские беженцы тратят грязные деньги в Монако и их устраивает текущий конфликт на Украине. По словам Данко, это вызывает у него, как у политика, обиду, особенно учитывая разницу между простыми украинцами и спекулянтами.
Данко прокомментировал также ситуацию с прекращением Украиной транзита газа в Словакию, отметив, что реакция страны еще не определена, и поспешные действия не решат проблему. Он упомянул слова премьера Роберта Фицо о возможности остановки поставок электроэнергии Украине и сокращения помощи беженцам. Данко подчеркнул, что политические заявления часто отличаются от действительности.
Вице-спикер напомнил о своих хороших отношениях с Россией, подчеркнув значимость выступления в Государственной думе в 2018 году и звание почетного доктора МГИМО. Он отметил, что нынешние политические заявления сильно отличаются от тех, которые делались ранее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергоресурсов, а также отметил, что западные компании в сфере общественного питания продолжают свою деятельность в России, несмотря на санкции.