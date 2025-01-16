Вице-спикер Словакии заявил о расходовании беженцами с Украины «грязных» денег в Монако

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко в интервью ТАСС заявил, что многие украинские беженцы тратят грязные деньги в Монако и их устраивает текущий конфликт на Украине. По словам Данко, это вызывает у него, как у политика, обиду, особенно учитывая разницу между простыми украинцами и спекулянтами.

Данко прокомментировал также ситуацию с прекращением Украиной транзита газа в Словакию, отметив, что реакция страны еще не определена, и поспешные действия не решат проблему. Он упомянул слова премьера Роберта Фицо о возможности остановки поставок электроэнергии Украине и сокращения помощи беженцам. Данко подчеркнул, что политические заявления часто отличаются от действительности.

Вице-спикер напомнил о своих хороших отношениях с Россией, подчеркнув значимость выступления в Государственной думе в 2018 году и звание почетного доктора МГИМО. Он отметил, что нынешние политические заявления сильно отличаются от тех, которые делались ранее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский злоупотребляет ситуацией с транзитом российских энергоресурсов, а также отметил, что западные компании в сфере общественного питания продолжают свою деятельность в России, несмотря на санкции.