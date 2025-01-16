Tекст: Александра Юдина

Данко заявил, что Зеленский злоупотребляет сложившейся ситуацией с транзитом российских энергоресурсов, это касается не только газа, но и нефти, передает РИА «Новости».

«Надо сказать, что Зеленский злоупотребляет этой обстановкой, чтобы помочь кому-то зарабатывать деньги», – подчеркнул вице-спикер парламента.

По мнению Данко, действия Зеленского могут привести к серьезным проблемам в энергетической сфере, влияющим на сотрудничество между странами в регионе.

Он выразил беспокойство по поводу возможных перебоев в поставках нефти и газа через Украину, что может негативно сказаться на экономике Словакии и других европейских стран, зависящих от этих транзитных маршрутов.

Тем временем Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа. Несколько дней словацкая делегация обсуждала в Москве остановку транзита газа через Украину. Страна стремится вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы.