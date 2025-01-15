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    15 января 2025, 08:10 • Экономика

    Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа

    Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа
    @ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa US/Reuters

    Tекст: Ольга Самофалова

    Уже третий день словацкая делегация обсуждает в Москве насущную проблему – остановку транзита газа через Украину. Словакия очень хочет вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы. Она даже пыталась обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, но наткнулась на стену сарказма. О чем Словакия может договориться с Россией, и как Братислава может надавить на Киев?

    Словакия хочет вернуть поставки российского газа через Украину и активно ищет пути решения этой проблемы. Во-первых, словацкая делегация во главе с вице-спикером парламента, главой партии SNS (Словацкая национальная партия) Андреем Данко в воскресенье прибыла на переговоры в Москву, которые, как сообщалось продлятся до 15 января.

    Параллельно словацкий премьер Роберт Фицо пригласил Зеленского встретиться на словацко-украинской границе, чтобы обсудить газовый вопрос. Однако украинский президент довольно оскорбительно ответил на это, чтобы Фицо приезжал в Киев в пятницу. Таким образом, Киев срывает все переговоры не только с Россией, но и со страной-членом Евросоюза.

    Переговоры в Москвы не публичные. Однако можно предположить, о чем идет речь за закрытыми дверьми. «Во-первых, стороны могут обсуждать варианты юридического оформления того, что уже произошло. Если Газпром не может доставить сейчас газ в Словакию, то это форс-мажор, или придется что-то выплачивать словацким компаниям в виде компенсацию», – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Во-вторых, стороны могут обсуждать другие варианты поставки газа из России в Словакию. «Например, чтобы Газпром поставил контрактные объемы морем, закупив СПГ на Ямале, и доставил его условно в Германию, газифицировал его и прокачал дальше по трубопроводам, по которым раньше шел газ из «Северного потока». Газ можно поставить через Германию в Чехию и далее в Словакию. Через юг поставить достаточные объемы газа невозможно, потому что не позволяют возможности газопроводов. Между Словакией и Венгрией есть небольшой газопровод, но его пропускная способность недостаточная, чтобы удовлетворить спрос Словакии», – говорит Игорь Юшков.

    Трубопроводного газа через Украину лишились три страны – Венгрия, Словакия и Австрия. Но у Венгрии ситуация намного лучше, так она еще раньше перевела основные объемы доставки газа на «Турецкий поток». И через южное направление Венгрия продолжит получать российский газ. Австрия выбрала путь искать более дорогой СПГ и качать его через Германию или Нидерланды. А вот Словакия хотела бы сохранить свое конкурентное преимущество в виде более дешевых энергоресурсов. Тем более, что у нее есть рычаги давления на Украину.

    Словакия и Россия могут обсуждать и старый вариант сохранения транзита, когда точка сдачи-приемки российского газа происходит на входе на Украину. Тогда по документам по территории Украины идет уже не российский, а европейский газ, и это европейские покупатели платят Киеву за транзит. Судя по всему, Россия готова согласиться на такой вариант. Однако проблема в Украине, которая в один миг перед новым годом решила, что ее не устраивает даже это.

    «Украина целенаправленно пошла на срыв транзита вне зависимости от того, как он будет оформлен, чтобы приблизить разрыв газовых отношений России и Европы. То есть Зеленский развернул сценарий радикализации газового конфликта», – говорит Юшков.

    Что Словакия может сделать, чтобы надавить на Украину и вернуть транзит, – это еще одна потенциальна тема для обсуждения в Москве. Словакия, вероятно, хочет выторговать для себя дополнительные преференции в обмен на это.

    «Словакия может перекрыть поставки электроэнергии на Украину и не пускать ее через соседей, то есть устроить дополнительные энергетические проблемы украинцам. Однако если Словакия будет давить на Украину, то она тоже рискует, в частности, она может лишиться поставок российской нефти, которые идут транзитом через Украину»,

    – объясняет эксперт ФНЭБ.

    Кроме того, удар Словакии по украинской электроэнергии идет в разрез с политикой всего Евросоюза, и Брюссель может начать блокировать выделение средств из фондов ЕС, как это уже происходит в ситуации с Венгрией. То есть Брюссель может начать применять по сути санкции по отношению к собственному члену, добавляет эксперт.

    «Думаю, что Словакия хочет не только заставить Украину возобновить транзит газа, но и попытаться выторговать у России еще более выгодные условия на поставку газа. Чтобы Словакии легче было решиться на более жесткую конфронтацию с Украиной. Речь может идти даже о новом контракте на поставку российского газа. Чтобы Словакия билась не только за получения самого газа и возвращения доходов за транзит по своей территории в Австрию, но и за более привлекательную цену на него», – считает Игорь Юшков.

    Как именно Словакия может надавать на Украину? Во-первых, через электроэнергию.

    «Около половины электроэнергии, импортируемой Украиной, приходится на поставки из Словакию. Она помогает также Венгрии и Румынии. Если Словакия откажется от поставок электроэнергии Украине и соседям, чтобы те не смогли прокачивать ее на Украину, то Киеву придется туго и графики подачи электроэнергии станут очень жесткими», – говорит Игорь Юшков.

    Во-вторых, Словакия может блокировать решения ЕС о выделении финансовой, военной или любой другой помощи для Украины, потому что такие решения принимаются единогласно. Достаточно одного «вето» от Словакии, чтобы Украина осталась без денег.

    «Наиболее радикальный сценарий. Словакия может шантажировать Украину фактически снятием антироссийских санкций на уровне Евросоюза.

    Потому что эти санкции постоянно продлеваются, и если хотя бы одна страна выскажется против продления или против принятия нового пакета, то санкции прекратят действовать. Таким образом, в теории Словакия может существенно облегчить санкционный режим в отношении России, по крайней мере, на уровне Евросоюза. Понятно, что для Словакии и Фицо это несет большие политические риски, но теоретически такой вариант возможен», – заключает Юшков.

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