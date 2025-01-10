Какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа

Tекст: Ольга Самофалова

Прямой ущерб европейские страны получат от роста цен на газ. «Практически у всех поставщиков цены в контрактах привязаны к стоимости газа на бирже, поэтому пострадали все европейские страны вне зависимости от того, покупали они российский газ или нет, по трубопроводам или в виде СПГ. Газ подорожал для всех», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

В начале января стоимость февральского фьючерса на хабе TTF выросла до 520-530 долларов за тысячу кубометров, тогда как в среднем в 2024 году биржевая стоимость газа в Европе составляла 386 долларов, а в первом квартале прошлого года опускалась даже ниже 250 долларов. Однако теперь цены останутся высокими вплоть до весны, то есть окончания отопительного сезона.

Сколько в итоге европейцы переплатили за газ, можно будет посчитать позже, по окончании отопительного сезона, когда будут данные по объему потребления газа и по росту цен за этот период.

Отдельные страны получили дополнительный прямой ущерб от лишения денег за транзит. В частности, Словакия лишилась денег за транзит газа, который шел через ее территорию в Австрию.

В-третьих, у ряда европейских стран вырастут затраты не только на сам газ, который подорожал, но и на транспортировку. И это тоже прямой ущерб. «Австрии и Словакии придется теперь искать аналогичные объемы газа, которые они получали из России, где-то еще. Скорее всего, будут покупать СПГ через СПГ-терминалы, например, в Италии или Нидерландах. Потом им надо будет заплатить за прием СПГ, за его регазификацию и еще за прокачку дальше по суше, например, из Нидерландов в Германию, Чехию и далее в Словакию. Это все дополнительные издержки, которых не было бы, если бы был нормальный транзит через Украину», – рассказывает Игорь Юшков.

Наконец, есть еще ущерб для всей экономики Европы, который меньше всего поддается подсчету.

«От удорожания энергии в Европе вырастет себестоимость промышленной продукции, которая производится в самой Европе. Ее конкурентоспособность упадет – значит, европейцы меньше товаров произведут и продадут на мировом рынке. Так уже было в 2022-2023 годах, когда пострадали все энергоемкие предприятия,

в частности, производители азотных удобрений и химическая промышленность. Например, производить азотные удобрения стало намного выгоднее в России, чем в Европе, так как в России газ стоил меньше 100 долларов за тысячу кубометров, а в Европе – несколько тысяч. В США тоже стало выгоднее производить товары, так как газ там стоит тоже примерно 100 долларов. Сколько товара Европа не продаст из-за сокращения производства, таков и ущерб. Я думаю, суммарно ущерб будет исчисляться десятками миллиардов евро, но кто-то дает оценки и в 100 млрд евро за год», – говорит Игорь Юшков.

Так, решение Украины прекратить отправку природного газа в Европу по трубопроводам, расположенным на ее территории, обойдется Европе примерно в 100 млрд евро, посчитал Эвангелос Митилинеос, управляющий директор греческой компании Metlen Energy & Metals в интервью порталу Ikonomikos Tahidromos.

Он объяснил свои подсчеты так: Европа теряет 5% импорта природного газа на фоне растущих цен. При этом цены на хабе TTF в Нидерландах из-за остановки украинского транзита выросли с 30 до 50 евро за МВт·ч, что означает потерю 100 млрд евро.

Наконец, прекращение транзита газа через Украину углубил раскол внутри Евросоюза. «ЕС должен поддерживать Словакию, потому что Украина наносит ущерб европейской стране, но Брюссель делает ровно наоборот», – отмечает эксперт ФНЭБ.

Украина тоже имеет негативные последствия от своего же решения. Во-первых, Украина потеряла транзитные деньги. «По данным отчетности «Нафтогаза», Украина получала за транзит порядка 1 млрд долларов в год. Для частичной компенсации потерь «Нафтогаз» повысил тарифы на транспортировку газа внутри страны в четыре раза, что повлияет на промышленных потребителей», – отмечает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам».

«Украина не получит деньги за транзит, а эти деньги шли в том числе на субсидирование тарифов на прокачку газа внутри самой Украины», – говорит Юшков.

Кроме того, Украине приходится перестраивать всю газотранспортную систему: раньше она качала газ с востока на запад, а теперь в обратном направлении.

«С 1 января тарифы на транспортировку газа на Украине уже подняли в четыре раза. Качать газ стало значительно дороже, а значит, поставщики газа заложат эти расходы в цену своего газа, что по цепочке приведет к удорожанию электроэнергии, отопления и горячей воды.

И все это будет заложено в стоимость любого товара и продукта, которые есть на Украине. За все это в итоге заплатят простые украинцы»,

– говорит собеседник.

Наконец, Украина столкнулась с сокращением поставок электроэнергии из Румынии, так как она перекрала транзит газа в том числе в Приднестровье и в Молдавию.

«Румыния уже два года продает свою электроэнергию Украине. Линии электропередач еще с советских времен проходят через Молдавию и Приднестровье и приходит на Украину. По статистике теперь половина той электроэнергии, которая раньше шла из Румынии в Одесскую область, теперь оседает как раз в Молдавии. Таким образом, они сами себя лишили еще и части электроэнергии», – говорит Игорь Юшков.

Приднестровье оказалось в очень непростой ситуации. Тот газ, который получала Молдавия по контракту от Газпрома, в основном шел на ГРЭС в Приднестровье. За это Молдавия получала вырабатываемую здесь электроэнергии. «Две трети потребления электроэнергии Молдавии – это были поставки из Приднестровья. Когда транзит газа остановился, Молдавия и Приднестровье столкнулись с рядом проблем. Во-первых, на ГРЭС не поступает газ, поэтому экстренно перешли с газовых блоков на единственный угольный энергоблок, который находился в резерве. В итоге ГРЭС работает, но не на полную мощность. Всю электроэнергию, которую вырабатывают сейчас на угле, потребляют в самом Приднестровье, а экспорт ее в Молдавию остановили», – отмечает Игорь Юшков. Официально власти говорили, что угля хватит на 50 дней.

В итоге Молдавия столкнулась с дефицитом электроэнергии и начала ее брать у Румынии, которая раньше поставляла ее Украине.

При этом крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину является Словакия. На нее зачастую приходится до 50% от всего экспорта на Украину. Поэтому в рукаве у Словакии есть козырь в виде остановки поставок электроэнергии в страну, которая лишила ее газа.

Более того, Словакия поставляет свою электроэнергию еще и в Румынию через Украину. Поэтому если поставок лишат Украину, то и Румыния не сможет ничего получать. «В Румынии высока доля возобновляемая энергетики. Когда ветра и солнца много, они много экспортируют электроэнергии, но когда все это стихает, они как раз увеличивают импорт электроэнергии из Словакии. Если Словакия прекратит экспорт Украине, то ситуация с энергетикой станет хуже и в Румынии», – говорит эксперт ФНЭБ.

Что касается Молдавии и Приднестровья, то самое страшное – отключение отопления – здесь уже произошло. В Кремле признали, что ситуация с энергообеспечением в Приднестровье действительно кризисная.

«В Молдавии и Приднестровье ситуация осложняется тем, что газ шел не только на ГРЭС, но и простым потребителям, в частности, в котельные. Поэтому возникли проблемы с отоплением и горячей водой. Кроме того, газ использовался в частных домах для обогрева и приготовления пищи. Электричество сейчас подается на несколько часов в сутки благодаря одному угольному энергоблоку, который работает на ГРЭС. Будет страшно, если уголь закончится раньше времени, и встанет вопрос, где его взять. Украина цинично отключила газ, а потом предлагает поставить уголь, хотя у нее самой его нет, она сама с 2014 года импортирует уголь», – заключает Юшков.