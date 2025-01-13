Атакой по «Турецкому потоку» Украина перешла к террору стран НАТО

Эксперты: Атакой по инфраструктуре «Турецкого потока» Украина ударила по интересам стран НАТО

Tекст: Роман Крецул

В понедельник Минобороны сообщило о том, что 11 января ВСУ атаковали девятью БПЛА инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае. Она обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Средства ПВО сбили все аппараты, обошлось без пострадавших, но инфраструктура получила незначительные повреждения.

Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков. Компрессорная станция продолжает подачу газа в «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, сообщили в Минобороны. Всего в ночь на субботу в регионе были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников.

На атаку отреагировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он заявил, что нападение на «Турецкий поток» равнозначно посягательству на суверенитет стран Европы, использующих этот газопровод.

Сийярто подчеркнул, что «Турецкий поток» необходим для обеспечения природным газом Венгрии и Центральной Европы. По его словам, этот маршрут долгое время служил надежным средством доставки, где компании и транзитные страны всегда выполняли свои контрактные обязательства.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают озабоченность у ЕС. По ее словам, ЕК внимательно следит за развитием событий вокруг «Турецкого потока». Она подчеркнула, что стабильность энергетических поставок имеет критическое значение для Евросоюза.

Позже в Кремле назвали атаку ВСУ «продолжением линии энергетического терроризма». «Бенефициарами этого являются США, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, с начала года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, тем самым нанеся ущерб как своей экономике, так и экономикам стран ЕС. Кроме того, европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что привело к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах.

Также на минувшей неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа. Позже агентство Bloomberg сообщило, что Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к следующей зиме.

Что касается «Турецкого потока», то нынешняя атака со стороны ВСУ – далеко не первая. Исходя из сводок Минобороны России, предыдущие попытки нападения на инфраструктуру трубопровода были предприняты в мае и июне 2023 года, а в феврале того же года турецкие аналитики сообщали о растущих рисках для «Потока».

По мнению сенатора Андрея Климова, власти Украины с согласия США пытаются отсечь Западную Европу от энергетических связей с Россией. Парламентарий отметил, что сначала были взорваны «Северные потоки», потом Украина отказалась от транзита газа и теперь атакована инфраструктура «Турецкого потока».

«Соединенные Штаты – а Украина действует в полном соответствии с их указаниями – не скрывают своего желания отсечь Европейский континент от российских энергоресурсов. Причем эту задачу они формулируют с 50-х годов прошлого века», – пояснил он.

По словам Климова, украинские власти фактически занялись энергетическим терроризмом европейской части западного мира. «Они прекратили поставки энергоносителей – вся Восточная Европа на ушах стоит. Через «Турецкий поток» страны ЕС еще могут получать наше топливо, но противник теперь и эту возможность пытается перекрыть, – заметил сенатор. – А вот те, кто находятся в Восточной Европе, и конкретно в Турции, должны активно принимать меры, чтобы нейтрализовать этих деятелей.

Мы предупреждали, что это будет затрагивать их национальные интересы».

«Анкара всегда подчеркивала, что ведет рациональные отношения со всеми. И сейчас, мне кажется, ей стоит подумать, стоило ли оказывать поддержку Киеву, например, поставками беспилотников «Байрактар». «Турецкий поток», который был атакован, непосредственно связан с обеспечением благополучия Турции», – сказал Климов. На этом фоне он призвал страну отреагировать на случившееся и дать этому оценку «хотя бы непублично».

В свою очередь эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов напомнил, что в настоящее время существует всего два пути поставок трубопроводного газа из России в Европу – это «Турецкий поток» и «Голубой поток», «и, судя по всему, Украина почти сразу после окончания действий транзитного контракта решила перейти к прямым атакам на объекты нашей газотранспортной инфраструктуры».

Спикер не исключает наращивания атак со стороны противника и отмечает: «Это вечное соперничество щита и меча». «К сожалению, силами ПВО невозможно обеспечить стопроцентную нейтрализацию всех целей. Это необходимо учитывать во всех сценариях противодействия», – объясняет он.

«Впрочем, обычно все оборудование на объектах ГТС дублируется. Это объясняется тем, что там расположены достаточно сложные устройства, которые требуют периодического обслуживания. В такие моменты запасные турбины должны подхватывать процесс непрерывной перекачки природного газа», – детализирует аналитик.

Кроме того, газоперекачивающие агрегаты с точки зрения безопасности выстраиваются на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. «Это делается для того, чтобы минимизировать или даже исключить риск повреждений в случае, если один из них взорвется», – пояснил специалист.

Что касается защиты подобных объектов от воздушных угроз, то они «традиционно получают наряд объектового ПВО». «Например, аналогичная система установлена вокруг Крымского моста. Но если Украина перешла к такого рода деструктивным действиям, то защиту территорий, где проходит газовой инфраструктура, увеличат в максимально сжатые сроки», – считает собеседник.

Анпилогов также напомнил, что по своей пропускной способности «Турецкий поток» хоть и уступает «Северному потоку», но все равно является значимым маршрутом доставки топлива. «Взрыв «Северных потоков» и так напрямую отразился на всей Европе. И с остановкой украинского транзита даже британские СМИ бьют тревогу из-за резкого роста цен на газ», – добавил спикер.

«Все прекрасно понимают, что без российского топлива невозможно свести уравнение европейского баланса. Но даже если попытаться это сделать и заменить наши ресурсы на американский СПГ, стоимость «газовой корзины» поднимется сразу на десятки процентов, если не в разы. Ведь наше сырье до сих пор продается с дисконтом», – подчеркивает эксперт.

При этом Анпилогов сомневается в том, украинское руководство получит «публичную выволочку» за свои террористические действия. «Хотя в кулуарных контактах от офиса Зеленского европейцы могут потребовать отказаться от атак на российскую газотранспортную инфраструктуру», – заключил он.