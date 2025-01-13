  • Новость часаБелый дом: Киеву придется снизить мобилизационный возраст до 18 лет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спортсменка Жалинская призвала украинцев покинуть страну
    Белоруссия запретила ввоз печенья «Орешек» и «Картошка» из России
    Заслуженный учитель: Отличный от ЕГЭ способ поступления в вуз пока не найден
    В Кремле назвали атаку ВСУ на станцию «Русская» энергетическим терроризмом
    Сийярто назвал атаку ВСУ на «Турецкий поток» посягательством на суверенитет стран ЕС
    Украина закрыла последнюю шахту с коксующимся углем из-за наступления ВС России
    Из-за пожара обрушилась кровля военного госпиталя в Туле
    В Киеве заметили военную технику с российскими флагами
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Русский народ как гарант безопасного российского общества

    Обеспечение прав меньшинств возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.

    9 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

    Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.

    6 комментариев
    13 января 2025, 20:30 • Экономика

    Атакой по «Турецкому потоку» Украина перешла к террору стран НАТО

    Эксперты: Атакой по инфраструктуре «Турецкого потока» Украина ударила по интересам стран НАТО

    Атакой по «Турецкому потоку» Украина перешла к террору стран НАТО
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    «Это посягательство на суверенитет стран Европы» – такими словами в Евросоюзе отреагировали на украинскую атаку по инфраструктуре «Турецкого потока», расположенной на территории Краснодарского края. В чем заключались особенности этой атаки, как им можно противостоять, и главное – к каким последствиям может привести реализация подобных замыслов противника?

    В понедельник Минобороны сообщило о том, что 11 января ВСУ атаковали девятью БПЛА инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае. Она обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Средства ПВО сбили все аппараты, обошлось без пострадавших, но инфраструктура получила незначительные повреждения.

    Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков. Компрессорная станция продолжает подачу газа в «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано, сообщили в Минобороны. Всего в ночь на субботу в регионе были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников.

    На атаку отреагировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он заявил, что нападение на «Турецкий поток» равнозначно посягательству на суверенитет стран Европы, использующих этот газопровод.

    Сийярто подчеркнул, что «Турецкий поток» необходим для обеспечения природным газом Венгрии и Центральной Европы. По его словам, этот маршрут долгое время служил надежным средством доставки, где компании и транзитные страны всегда выполняли свои контрактные обязательства.

    В свою очередь представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают озабоченность у ЕС. По ее словам, ЕК внимательно следит за развитием событий вокруг «Турецкого потока». Она подчеркнула, что стабильность энергетических поставок имеет критическое значение для Евросоюза.

    Позже в Кремле назвали атаку ВСУ «продолжением линии энергетического терроризма». «Бенефициарами этого являются США, которые значительно увеличивают, последовательно увеличивают поставки сжиженного газа на европейские рынки. Причем это газ, который продается по весьма и весьма завышенным ценам», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Напомним, с начала года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, тем самым нанеся ущерб как своей экономике, так и экономикам стран ЕС. Кроме того, европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, что привело к быстрому истощению запасов в подземных хранилищах.

    Также на минувшей неделе сообщалось, что в Европе снизились запасы газа в подземных хранилищах до менее чем 69% из-за наращивания отбора на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа. Позже агентство Bloomberg сообщило, что Европа рискует не достичь целевых показателей по запасам газа к следующей зиме.

    Что касается «Турецкого потока», то нынешняя атака со стороны ВСУ – далеко не первая. Исходя из сводок Минобороны России, предыдущие попытки нападения на инфраструктуру трубопровода были предприняты в мае и июне 2023 года, а в феврале того же года турецкие аналитики сообщали о растущих рисках для «Потока».

    По мнению сенатора Андрея Климова, власти Украины с согласия США пытаются отсечь Западную Европу от энергетических связей с Россией. Парламентарий отметил, что сначала были взорваны «Северные потоки», потом Украина отказалась от транзита газа и теперь атакована инфраструктура «Турецкого потока».

    «Соединенные Штаты – а Украина действует в полном соответствии с их указаниями – не скрывают своего желания отсечь Европейский континент от российских энергоресурсов. Причем эту задачу они формулируют с 50-х годов прошлого века», – пояснил он.

    По словам Климова, украинские власти фактически занялись энергетическим терроризмом европейской части западного мира. «Они прекратили поставки энергоносителей – вся Восточная Европа на ушах стоит. Через «Турецкий поток» страны ЕС еще могут получать наше топливо, но противник теперь и эту возможность пытается перекрыть, – заметил сенатор. – А вот те, кто находятся в Восточной Европе, и конкретно в Турции, должны активно принимать меры, чтобы нейтрализовать этих деятелей.

    Мы предупреждали, что это будет затрагивать их национальные интересы».

    «Анкара всегда подчеркивала, что ведет рациональные отношения со всеми. И сейчас, мне кажется, ей стоит подумать, стоило ли оказывать поддержку Киеву, например, поставками беспилотников «Байрактар». «Турецкий поток», который был атакован, непосредственно связан с обеспечением благополучия Турции», – сказал Климов. На этом фоне он призвал страну отреагировать на случившееся и дать этому оценку «хотя бы непублично».

    В свою очередь эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов напомнил, что в настоящее время существует всего два пути поставок трубопроводного газа из России в Европу – это «Турецкий поток» и «Голубой поток», «и, судя по всему, Украина почти сразу после окончания действий транзитного контракта решила перейти к прямым атакам на объекты нашей газотранспортной инфраструктуры».

    Спикер не исключает наращивания атак со стороны противника и отмечает: «Это вечное соперничество щита и меча». «К сожалению, силами ПВО невозможно обеспечить стопроцентную нейтрализацию всех целей. Это необходимо учитывать во всех сценариях противодействия», – объясняет он.

    «Впрочем, обычно все оборудование на объектах ГТС дублируется. Это объясняется тем, что там расположены достаточно сложные устройства, которые требуют периодического обслуживания. В такие моменты запасные турбины должны подхватывать процесс непрерывной перекачки природного газа», – детализирует аналитик.

    Кроме того, газоперекачивающие агрегаты с точки зрения безопасности выстраиваются на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. «Это делается для того, чтобы минимизировать или даже исключить риск повреждений в случае, если один из них взорвется», – пояснил специалист.

    Что касается защиты подобных объектов от воздушных угроз, то они «традиционно получают наряд объектового ПВО». «Например, аналогичная система установлена вокруг Крымского моста. Но если Украина перешла к такого рода деструктивным действиям, то защиту территорий, где проходит газовой инфраструктура, увеличат в максимально сжатые сроки», – считает собеседник.

    Анпилогов также напомнил, что по своей пропускной способности «Турецкий поток» хоть и уступает «Северному потоку», но все равно является значимым маршрутом доставки топлива. «Взрыв «Северных потоков» и так напрямую отразился на всей Европе. И с остановкой украинского транзита даже британские СМИ бьют тревогу из-за резкого роста цен на газ», – добавил спикер.

    «Все прекрасно понимают, что без российского топлива невозможно свести уравнение европейского баланса. Но даже если попытаться это сделать и заменить наши ресурсы на американский СПГ, стоимость «газовой корзины» поднимется сразу на десятки процентов, если не в разы. Ведь наше сырье до сих пор продается с дисконтом», – подчеркивает эксперт.

    При этом Анпилогов сомневается в том, украинское руководство получит «публичную выволочку» за свои террористические действия. «Хотя в кулуарных контактах от офиса Зеленского европейцы могут потребовать отказаться от атак на российскую газотранспортную инфраструктуру», – заключил он.

    Главное
    Россия внесла в стоп-лист вице-канцлера МИД Эстонии
    Анонсирован визит главы ЦАР в Россию
    ВСУ отправили в бой под Красноармейск батальон из восьми человек
    Танкеры с российской нефтью застряли в Китае из-за санкций США
    Тонкий лед внес коррективы в размещение крещенских купелей в Москве
    Молодые британцы боятся менять лампочки самостоятельно
    Умерла польская актриса Барбара Рыльска

    Афганистан грезит о газовых проектах с Россией

    Афганистан заявил, что уже в мае на форуме в Казани подпишет контракт с Россией на транзит СПГ в Юго-Восточную Азию. Однако эта новость вызвала недоумение. Какой именно газ мечтает транзитировать Кабул и почему заполучить российский СПГ ему будет очень сложно? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва начала раздувать исторические мифы про Калининград

    Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что «Караляучюс никогда не станет Калининградом», вызвало обеспокоенность в России. В Кремле назвали Литву недружественным государством, которое, «как выясняется, имеет территориальные притязания». В экспертной среде считают, что в ответ Россия должна донести до своих балтийских соседей, чем чреваты их агрессивные намерения. Подробности

    Перейти в раздел

    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему богатейший штат США оказался бессилен перед пожарами

    То, что происходит сейчас в Калифорнии, имеет все шансы быть признанным одним из крупнейших стихийных бедствий в истории США. Лесные пожары уничтожают Лос-Анджелес. Сгорели тысячи домов как обычных людей, так и знаменитостей, включая Энтони Хопкинса, Пэрис Хилтон и Бена Аффлека. Почему в огромном и богатом городе благополучного штата вдруг выяснилось, что огню практически нечего противопоставить? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............