Афганистан грезит о газовых проектах с Россией

Tекст: Ольга Самофалова

Кабул хочет подписать с российской стороной договор о транзите 50 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ) через территорию Афганистана в Юго-Восточную Азию, заявил РИА «Новости» руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

По его словам, такой контракт Афганистан намерен подписать на предстоящем KazanForum, который состоится в мае. При этом осуществлять транзит возможно газовозами, добавил он. Пробные отгрузки уже состоялись, уточнил Хабибуллин.

Однако эксперты сомневаются, что речь идет именно о СПГ. «Если речь про СПГ, то непонятно откуда он возьмется в Афганистане. Крупнотоннажный СПГ поставляется морем, а выхода к морю у Афганистана нет. Далеко везти малотоннажный СПГ нет экономического смысла. У нас есть малотоннажный СПГ на границе с Казахстаном, но сам Казахстан, по сути, весь этот газ и скупает. Если вести малотоннажный СПГ в криоцистернах через всю Азию и Афганистан, то возникают большие вопросы в экономической целесообразности такого проекта, потому что себестоимость будет огромной. И технически поставки СПГ в криоцистернах на дальние расстояния не предполагаются, так как цистерны будут нагреваться», – говорит Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

Россия уже и так поставляет свой СПГ с сахалинского завода в Юго-Восточную Азию. Основные объемы отбирают Япония и Южная Корея, остатки уходят в Китай. Плюс 3 млн тонн СПГ уходит в Китай по контракту с завода «Ямал СПГ».

СПГ исчисляется в миллионах тонн, тогда как в новости говорится о 50 млн кубометрах. Но даже если предположить, что это опечатка, и речь шла о транзите 50 млн тонн СПГ, то это очень большой объем, который непонятно откуда вообще возьмется в России.

«Вряд ли речь о 50 млн тонн СПГ, потому что мы столько сейчас не производим всей страной. Сахалинский завод дает чуть больше 10 млн тонн, «Ямал СПГ» – под 20 млн тонн»,

– отмечает эксперт ФНЭБ.

Ранее шли разговоры о том, чтобы построить газопровод в Индию через Азербайджан и Иран чуть ли не на 100 млрд кубометров. «Однако этот проект звучит довольно фантастически. Зачем Ирану пропускать через себя транзитные объемы газа в Индию? Зачастую все заявляемые инициативы в этом регионе являются элементами информационной кампании», – говорит Юшков. Это очень рискованный и дорогой проект без гарантии хорошей цены за газ.

«Единственный сценарий, когда мы могли бы газовозами доставлять СПГ в Пакистан, это если он будет готов купить российский подсанкционный СПГ, например, с «Арктик СПГ – 2». Оттуда летом и осенью отгрузили несколько партий СПГ, которые до сих пор находятся в танкерах посреди моря, и непонятно, куда девать этот СПГ из газовозов», – говорит Юшков. Эти объемы с удовольствием будут проданы, если найдется покупатель, который не побоится попасть под санкции США. Однако для этого транзит через Афганистан опять же не нужен.

Не исключено, что речь все-таки идет не об СПГ, а о сжиженном углеводородном газе – СУГе, который является продуктом нефтепереработки, смесью пропана и бутана.

«Если речь идет о СУГе, то это звучит более логично. По крайней мере, его перевозить проще. Его можно продать и в самом Афганистане, и в Пакистане, где есть автомобили, которые ездят на СУГе, можно использовать и для бытовых нужд», – говорит Юшков.

В последнее время Россия наращивает экспорт СУГ в Азию. Так, за девять месяцев 2024 года поставки этого газа в Афганистан выросли на 40% и достигли 215,5 тыс. тонн. Однако поставки в Афганистан были осложнены тем, что местные партнеры могут расплачиваться только наличными, о чем в декабре рассказывал один из трейдеров.

«Однако вести СУГ дальше в Индию смысла нет – слишком большое расстояние, да и спроса на СУГ там особо нет.

Непонятно, зачем из России тащить СУГ в железнодорожных цистернах через половину Евразии, тем более когда речь идет о таком маленьком объеме, как 50 млн кубических метров. Логичней перевести просто в автоцистернах, а для этого не нужен никакой транзитный договор»,

– рассуждает Игорь Юшков.

В целом любые проекты по доставке нашего газа через Афганистан маловероятны. «Строить специальную инфраструктуру через Афганистан никто не возьмется. Это опасно. Там в каждой деревне будут требовать деньги за обеспечение безопасности, при этом никто эти гарантии безопасности не даст. Там никто не строит трубопроводы, поэтому и «ТАПИ» до сих пор не построен», – заключает Юшков.