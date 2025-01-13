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ЕК высказалась об атаке ВСУ на «Турецкий поток»
Еврокомиссия выразила обеспокоенность атакой Украины на «Турецкий поток»
Еврокомиссия прокомментировала атаку Украины на компрессорную станцию «Турецкого потока», выразив обеспокоенность по поводу угрозы энергетической инфраструктуре.
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила на брифинге в Брюсселе, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают озабоченность у ЕС, передает РИА «Новости».
Итконен отметила, что Еврокомиссия внимательно следит за развитием событий вокруг «Турецкого потока». Она подчеркнула, что стабильность энергетических поставок имеет критическое значение для Европейского союза, особенно в текущих геополитических условиях.
Напомним, киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которую успешно отразили силы ПВО России.
После атаки ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» сенатор Андрей Климов предложил Анкаре задуматься о целесообразности помощи Киеву.
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что нападение на газопровод «Турецкий поток» равносильно посягательству на суверенитет европейских стран, использующих этот трубопровод.