Суд прекратил дело по иску Роскомнадзора к футболисту Смолову

Суд прекратил производство по иску Роскомнадзора к Смолову на 300 тыс. рублей

Tекст: Денис Тельманов

Производство было прекращено в связи с тем, что Роскомнадзор отказался от исковых требований, передает РИА «Новости». Причины отказа ведомства не раскрываются. При этом суд постановил взыскать с ответчика в федеральный бюджет госпошлину в размере 20 тыс. рублей.

Как пояснил адвокат Дмитрий Мальбин, обычно истец отказывается от требований, если ответчик добровольно погасил задолженность. «Тогда суд взыскивает с ответчика пошлину, которую истец вынужден был оплатить для обращения в суд», – отметил он.

Иск поступил в арбитраж в сентябре. Роскомнадзор требовал взыскать со Смолова долг по обязательным отчислениям за онлайн-рекламу в соответствии с законом о рекламе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд Петербурга обязал блогера Дмитрия Пучкова выплатить Роскомнадзору более 48 тыс. рублей рекламных отчислений.

В пятницу Роскомнадзор направил в суд ходатайство об отказе от иска к Федору Смолову на сумму 300 тыс. рублей.

В прошлом месяце ведомство подало иск к бывшему игроку сборной России.