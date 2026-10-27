При атаках беспилотников на автомобили в Шебекино пострадали три человека

В Шебекино три человека пострадали при атаках дронов ВСУ на автомобили

Tекст: Дмитрий Зубарев

Один из дронов нанес удар по легковой машине, из-за чего мужчина получил осколочные ранения живота, рук и ног. Бойцы самообороны доставили его в центральную районную больницу Шебекино, где пострадавшего поместили в операционную, сообщает оперативный штаб Белгородской области. Сам автомобиль полностью сгорел.

В результате атаки другого беспилотника на еще одну машину ранения получили двое жителей. Мужчине с проникающим ранением живота оказывают помощь медики, а женщину с предварительным диагнозом акубаротравмы направили на обследование во вторую городскую больницу Белгорода.

В штабе добавили, что от взрывов нескольких других дронов загорелся автомобиль, однако пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Механические повреждения получили две легковушки и автобус, а в селе Гора-Подол Грайворонского округа детонация беспилотника повредила крышу многоквартирного дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в Шебекино погибла женщина.

В субботу оперативный штаб Белгородской области сообщил о гибели мирного жителя в результате ударов беспилотников.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль в поселке Разумное.