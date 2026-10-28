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Полковник ВСУ попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО
Полковник ВСУ Сало попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО
Полковник Вооруженных сил Украины Роман Сало во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в латвийском городе Адажи попытался устроиться инструктором и остаться в стране.
«Во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в городе Адажи в Латвии полковник ВСУ Роман Сало после протокольных мероприятий, включавших обмен опытом, инструкторско-методические занятия и награждение украинских военнослужащих, задержался на военной базе, где попытался остаться и устроиться инструктором», – заявил собеседник РИА «Новости» в российских силовых структурах.
Отмечается, что украинские инструкторы уже несколько лет проводят занятия с военнослужащими местной мотопехотной бригады. При этом Сало пришлось вернуться на Украину после вмешательства службы государственной безопасности Латвии. Сотрудники ведомства пригрозили обратиться к командованию полковника, если он продолжит находиться на территории республики.
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