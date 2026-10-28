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Овечкин и еще четыре российских хоккеиста попали в базу ГУР Украины
Украинская разведка внесла Александра Овечкина в базу «целей»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и еще четверо российских хоккеистов внесены в базу главного управления разведки министерства обороны Украины.
База украинского ведомства имеет подзаголовок «Мы идентифицируем цели». Авторы портала призывают отстранить российских атлетов от соревнований и исключить их из спортивных федераций, передает РИА «Новости».
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин добавлен в список за то, что является сторонником президента Владимира Путина. Кроме того, создатели базы вменили спортсмену в вину публикацию совместной фотографии с главой государства в социальных сетях и посещение Крыма.
Помимо Овечкина, в перечень попали российские хоккеисты Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Андрей Коваленко и Иван Федотов.
Подобные действия направлены на распространение спортивной изоляции на людей, не совершавших преступлений, и превращают спорт в инструмент политической борьбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне во время матча против «Сиэтл Кракен». Украинская разведка внесла Карякина и Фетисова в черный список.
СК установил причастность главы ГУР Украины к атакам на суда в России.