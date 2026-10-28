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Сьерра-Леоне пригласила российские компании добывать нефть на шельфе
Посол Столяров: Сьерра-Леоне заинтересована в добыче нефти с Россией
Сьерра-Леоне выразила заинтересованность в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала на морском шельфе, заявил посол России во Фритауне Андрей Столяров.
«Отмечаем заинтересованность сьерралеонских партнеров в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала страны, прежде всего, к геологоразведке и разработке перспективных месторождений углеводородов на морском шельфе», – заявил Столяров РИА «Новости».
Посол отметил, что сейчас стороны устанавливают деловые контакты и обсуждают возможные форматы сотрудничества.
Заявление прозвучало в преддверии третьего саммита и экономического и гуманитарного форума Россия-Африка, которые пройдут в Москве 28-29 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол Столяров сообщил о готовности посольства оказывать содействие российским компаниям в поиске партнеров в сфере золотодобычи в Сьерра-Леоне.
Сьерра-Леоне предложила российскому бизнесу аренду земель под кофе. В 2025 году страна выразила желание разместить у себя заводы по сборке российских автомобилей.