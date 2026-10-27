Посольство в Сьерра-Леоне предложило помощь российским золотодобытчикам

Посольство России в Сьерра-Леоне предложило помощь золотодобывающим компаниям

Tекст: Дмитрий Зубарев

На сегодня нет публично подтвержденной информации о заключении российскими золотодобывающими предприятиями инвестиционных соглашений по реализации профильных проектов в Сьерра-Леоне, передает РИА «Новости».

«Со своей стороны готовы содействовать установлению контактов между заинтересованными российскими и сьерралеонскими организациями в целях проработки взаимовыгодных проектов», – заявил Столяров.

Он отметил, что развитие межведомственных контактов и прямого диалога между деловыми кругами позволит определить экономически обоснованные направления практического сотрудничества.

По словам дипломата, перспективными направлениями видятся совместное проведение геологоразведочных работ, внедрение современных методов извлечения золота, повышение эффективности обогащения руд, создание лабораторной инфраструктуры и развитие мощностей по переработке драгоценных металлов.

Третий саммит «Россия – Африка» пройдет в Москве 28 и 29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал подписание декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам третьего саммита «Россия – Африка».