Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.16 комментариев
Алжир объявил о закрытии своего неба для самолетов ОАЭ
Алжир запретил полеты военных и гражданских самолетов ОАЭ в своем небе
Министерство национальной обороны Алжира приняло решение закрыть воздушное пространство страны для всех военных и большинства гражданских самолетов Объединенных Арабских Эмиратов.
Ограничения вступают в силу с 00.00 по местному времени (02.00 мск) 11 сентября, передает ТАСС. Запрет распространяется на прилет и вылет всех военных и гражданских бортов с регистрацией ОАЭ. «Исключение составят гражданские коммерческие рейсы ОАЭ, выполняемые в международный аэропорт имени Хуари Бумедьена в Алжире и из него», – говорится в заявлении оборонного ведомства.
Уточняется, что коммерческие пассажирские перевозки продолжат выполняться в штатном режиме. Исключение для этих рейсов будет действовать до конца года, когда истечет срок соответствующего контракта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Алжира разорвали дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Ранее Главное управление гражданской авиации ОАЭ частично закрыло воздушное пространство страны.
Незадолго до этого Абу-Даби покинул Организацию стран-экспортеров нефти.