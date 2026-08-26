МИД Ирана: Только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив

Замглавы МИД Ирана Гариб-Абади: Только торговые суда смогут ходить через Ормуз

Tекст: Антон Антонов

«В соответствии с меморандумом, ни одно военное судно не будет иметь возможности прохода. Лишь торговые суда смогут пользоваться Ормузским проливом», – заявил дипломат.

По его словам, маршрут в Персидский залив пройдет через иранские воды, а выход из него – через территориальные воды Омана, при этом оба направления будут проходить через иранскую акваторию, передает РИА «Новости».

Речь идет о временной схеме: Иран и Оман планируют в течение 30-60 дней провести переговоры о постоянном маршруте.

Гариб-Абади уточнил, что Иран остается в состоянии войны, поэтому пролив пока закрыт, а подписание меморандума с Оманом не означает его открытия «прямо завтра». Тегеран требует от Вашингтона выполнить условия июньских договоренностей, включая снятие морской блокады, прекращение боевых действий на всех фронтах и урегулирование ситуации в Йемене.

По новому меморандуму Оман согласится полностью закрыть южный маршрут судоходства, из-за которого в середине июля возобновились боестолкновения между США и Ираном. Дипломат отметил, что Тегеран ожидал закрытия этого маршрута ранее, однако Вашингтон надавил на Маскат, и Ирану пришлось решать вопрос самостоятельно, что и привело к новой вспышке конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман обсудили создание временного совместного коридора для судоходства по Ормузскому проливу.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф ранее заявлял, что пролив не будет открыт до выполнения Вашингтоном условий июньского меморандума.

Газета New York Times сообщала, что Тегеран и Маскат близки к договоренности о разделении маршрутов движения судов и введении сбора за проход.

