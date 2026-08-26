Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
Кравцов рассказал о правилах использования телефонов в школах с 1 сентября
Кравцов: Приказ Минпросвещения о телефонах на уроках вступит в силу с 1 сентября
С 1 сентября в российских школах официально вступает в силу приказ, запрещающий использование мобильных телефонов на уроках, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Приказ Минпросвещения №316 внесет изменения в приказ №115 и закрепит требования к использованию телефонов во время уроков, передает ТАСС.
«При этом соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций», – сказал Кравцов.
По его словам, на переменах школьники смогут пользоваться гаджетами согласно правилам, установленным самой образовательной организацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запрет школьникам использовать мобильные телефоны на уроках вступил в силу 1 сентября 2024 года.
Помощник президента Владимир Мединский подчеркнул, что мобильные телефоны в школах отвлекают учеников и мешают образовательному процессу.