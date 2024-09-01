Запрет школьникам использовать мобильные телефоны на уроках вступил в силу

Tекст: Антон Антонов

Запрет не распространяется на экстренные ситуации, передает ТАСС.

Также вступает в силу закон, который закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

Кроме того, обязательными школьными дисциплинами стали предметы «Труд» с изучением беспилотников и «Основы безопасности и защиты Родины» с выездными сборами.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках и закон, устанавливающий защиту учителей от насилия и оскорблений.