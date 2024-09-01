Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.13 комментариев
Запрет школьникам использовать мобильные телефоны на уроках вступил в силу
С 1 сентября российским школьникам не разрешается использовать мобильные телефоны во время проведения учебных занятий, соответствующий закон вступает в силу в воскресенье.
Запрет не распространяется на экстренные ситуации, передает ТАСС.
Также вступает в силу закон, который закрепляет за педагогами право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.
Кроме того, обязательными школьными дисциплинами стали предметы «Труд» с изучением беспилотников и «Основы безопасности и защиты Родины» с выездными сборами.
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках и закон, устанавливающий защиту учителей от насилия и оскорблений.