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Парламент Греции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет
ERT: Парламент Греции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет
Греческий парламент большинством голосов принял законопроект, запрещающий детям и подросткам до 15 лет пользоваться социальными сетями.
Запрет вступит в силу с 1 января 2027 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ERT.
«Законопроект государственного министра Акиса Скерцоса... был одобрен большинством голосов на пленарном заседании парламента», – сообщил телеканал.
Отмечается, что документ поддержала только правящая партия «Новая демократия», тогда как остальные партии проголосовали против или воздержались. Ранее в апреле премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объяснял необходимость такого запрета заботой о психическом здоровье несовершеннолетних.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Турции решили запретить социальные сети для детей младше 15 лет.
В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить использование социальных сетей детям младше 13 лет.
В апреле Греция анонсировала запрет доступа к социальным сетям для детей до 15 лет.