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    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    23 октября 2026, 09:18 • Новости дня

    Парламент Греции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет

    ERT: Парламент Греции одобрил запрет соцсетей для детей младше 15 лет

    Греческий парламент большинством голосов принял законопроект, запрещающий детям и подросткам до 15 лет пользоваться социальными сетями.

    Запрет вступит в силу с 1 января 2027 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ERT.

    «Законопроект государственного министра Акиса Скерцоса... был одобрен большинством голосов на пленарном заседании парламента», – сообщил телеканал.

    Отмечается, что документ поддержала только правящая партия «Новая демократия», тогда как остальные партии проголосовали против или воздержались. Ранее в апреле премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объяснял необходимость такого запрета заботой о психическом здоровье несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Турции решили запретить социальные сети для детей младше 15 лет.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить использование социальных сетей детям младше 13 лет.

    В апреле Греция анонсировала запрет доступа к социальным сетям для детей до 15 лет.

    22 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    Муртазин: История с PHP показала необходимость противостоять ИИ с помощью ИИ
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обнаружение уязвимостей в языке программирования PHP стало своеобразной тренировкой для IT-индустрии, которой предстоит научиться быстрее реагировать на новые угрозы, сказал газете ВЗГЛЯД техноблогер Эльдар Муртазин. По его словам, алгоритмы уже превосходят человека в поиске слабых мест программного обеспечения. Поскольку этими возможностями будут пользоваться и хакеры, противостоять атакам с применением ИИ должны тоже системы защиты на основе искусственного интеллекта.

    «Если говорить конкретно про эти уязвимости в PHP, то они относительно умозрительны, атак с их использованием на данный момент не было. Тем не менее это серьезные уязвимости нулевого дня (неустраненная уязвимость в ПО, о которой разработчики не знают или не успели выпустить защитный патч – прим. ВЗГЛЯД), и таких находок с каждым днем будет становиться все больше. Поэтому сегодня все пытаются защититься от них теми или иными способами. Крайне важно, чтобы индустрия научилась реагировать на такие угрозы как можно быстрее», – говорит Муртазин.

    По его словам, происходящее можно считать своеобразной тренировкой, в ходе которой вырабатывается порядок действий в подобных ситуациях. Страны, отключающие свои ресурсы, выбирают наиболее простой и, по их оценке, надежный способ защиты. Те, кто продолжает работу, вероятно, больше уверены в защищенности своих систем, отметил эксперт.

    «Если возвращаться к поиску уязвимостей, то алгоритмы находят их намного быстрее, чем человек. Уже сегодня они настолько продвинуты, что будут обнаруживать уязвимости все быстрее и быстрее. Но хакеры будут использовать алгоритмы для того, чтобы атаковать. Поэтому выстроенные сегодня системы защиты должны стать эвристическими – это должен быть искусственный интеллект, который борется против атаки искусственного интеллекта, то есть программа против программ. По-другому никак не получится», – заключил Муртазин.

    Во вторник стало известно, что ИИ обнаружил критическую уязвимость в языке программирования PHP, на котором работает почти 70% сайтов мира. Эти дыры уже пытаются использовать для взлома сайтов. После обнаружения проблемы Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Франция, Германия и другие страны временно вывели государственные порталы из Сети для установки обновлений. В среду госсайты были отключены уже по меньшей мере в 13 странах, а власти Великобритании и США потребовали проверить все системы на базе PHP на наличие вредоносной активности. В четверг к ним присоединилась Венгрия.

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    22 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Федерация падела захотела включить вид спорта в программу российских школ

    Федерация падела предложила сделать дисциплину школьным уроком физкультуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин сообщил о подготовке документов для включения этого вида спорта в школьную программу.

    Организация обсуждает с профильными ведомствами появление новой дисциплины в образовательных учреждениях. Об этом Сорокин рассказал в Красноярске на полях форума «Россия – спортивная держава», передает ТАСС.

    «Федерация падела России ведет диалог с министерством просвещения о включении падела в школьную программу в формате четвертого или дополнительного урока физкультуры», – сказал Сорокин.

    Он отметил, что все необходимые документы уже подготовлены, теперь ожидается их согласование. По словам главы федерации, на данный момент преждевременно говорить об окончательном решении, так как предстоит решить инфраструктурные вопросы и обеспечить наличие доступных кортов.

    Руководитель организации подчеркнул, что работа со школами стала для них важным направлением развития, поскольку интерес детей к паделу может перерасти в устойчивую привычку к физической активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев сообщил о планах ведомства добавить в школьную программу дополнительный образовательный модуль по фиджитал-спорту.

    До того президент Владимир Путин назвал вовлечение школьников в спортивные секции одним из приоритетов государственных программ.

    Министр просвещения Сергей Кравцов выступил за обновление программы по физкультуре.

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    22 октября 2026, 19:56 • Видео
    Польша оставила Украину без оружия

    Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

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    22 октября 2026, 19:32 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Курскую область пострадали двое детей

    Хинштейн: Двое детей и девушка получили ранения при атаке ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки Вооруженных сил Украины в поселке Хомутовка Курской области получили ранения два маленьких ребенка и 26-летняя девушка, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Количество пострадавших накануне при атаке на Хомутовку выросло до четырех… У 26-летней девушки травмы головы, ушиб ноги, у шестимесячной девочки касательное осколочное ранение правой голени, у годовалой девочки – акубаротравма и ушиб мягких тканей головы», – написал Хинштейн в Max.

    Глава региона отметил, что травмы пострадавших легкие, они получают необходимую помощь и будут наблюдаться у врачей амбулаторно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о ранении 82-летней женщины в результате атаки украинского беспилотника на Хомутовку.

    В тот же день Хинштейн заявил о ранении женщины при ударе украинского беспилотника по железнодорожному локомотиву во Льгове.

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    22 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком

    Мишустин: Срок больничного для ухода за ребенком увеличат на 30 дней

    Кабмин решил увеличить максимальный срок больничного по уходу за ребенком
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России увеличит на 30 дней в год максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за заболевшим ребенком.

    По поручению президента подготовлен соответствующий законопроект, сообщается в канале кабмина в Max. «Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить, родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов», – заявил Мишустин.

    Сейчас в зависимости от заболевания и возраста ребенка родителям или другим родственникам предоставляется от 45 до 120 оплачиваемых дней больничного в год. По словам премьер-министра, финансовая помощь будет продлена на аналогичный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о заложенных в проект трехлетнего бюджета 2 трлн рублей на улучшение жилищных условий семей с детьми.

    На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о сохранении мер поддержки семьи в проекте бюджета.

    Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова пообещала развить и региональные меры поддержки семей.

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    22 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    В Бундестаге предупредили о новом уровне киберугроз из-за уязвимости в PHP

    Бундестаг предупредил о новом уровне киберугроз из-за уязвимости языка PHP

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага Марк Хенрихман предупредил о выходе киберугроз на качественно новый уровень из-за обнаружения критической уязвимости в языке программирования PHP.

    В интервью газете Handelsblatt политик пояснил, что технологии искусственного интеллекта позволяют злоумышленникам быстро использовать бреши в системах. Он указал на незащищенность государственных институтов в ситуациях, когда ключевое программное обеспечение годами содержит скрытые дефекты, передает ТАСС.

    Ранее Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) выпустило предупреждение из-за масштабной уязвимости в PHP. Под угрозой оказалась стабильность множества ресурсов, включая новостные порталы, онлайн-магазины и системы управления контентом, в частности WordPress. Хенрихман поддержал увеличение финансирования BSI на 2027 год, отметив, что профильным службам нужны дополнительные кадры и полномочия, «чтобы оставаться впереди в этой гонке».

    По данным телеканала N-TV, в среду в Германии многие сайты были отключены из-за угрозы взлома, включая ресурсы больниц, университетов и административных органов. Эксперты отмечают, что только на базе системы WordPress работают 400-500 млн сайтов в мире, а уязвимости могут позволить злоумышленникам удаленно захватить контроль над серверами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Австралия и Новая Зеландия предупредили об уязвимости языка программирования PHP.

    В среду 13 стран приостановили работу государственных интернет-ресурсов из-за уязвимости PHP.

    Сайты немецких ведомств отключили из-за угрозы взлома.

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    22 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Венгрия приостановила работу госсайтов из-за уязвимости PHP

    Правительство Венгрии временно отключило государственные сайты из-за угрозы

    Министр науки и технологий Венгрии Золтан Танач заявил, что власти страны приостановили работу некоторых правительственных сайтов из-за критических уязвимостей языка программирования PHP.

    «Мы в качестве меры предосторожности ночью временно отключили сайт magyarorszag.hu и доступ к ряду других правительственных сайтов из-за критической угрозы информационной безопасности (уязвимости PHP2Shell), затронувшей некоторые страны», – написал Танач, передает РИА «Новости».

    По его словам, признаков кибератак не обнаружено, однако для устранения уязвимости работу государственных сервисов приостановили на 48 часов. Министр отметил, что отключения произведены по рекомендации национального института кибербезопасности.

    В среду разработчики PHP объявили о двух критических уязвимостях и призвали пользователей как можно скорее обновить системы, а в противном случае – приостановить работу сайтов. Язык программирования PHP широко используется для создания интернет-сервисов разного масштаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага Марк Хенрихман предупредил о выходе киберугроз на новый уровень из-за обнаружения критической уязвимости в языке программирования PHP.

    Власти Австралии и Новой Зеландии выпустили предупреждения о возможности утечки конфиденциальной информации.

    В среду государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира отключили из-за обнаруженной угрозы.

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    22 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Британия отключила десятки госсайтов из-за уязвимости кибербезопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки государственных сервисов Британии отключили из-за обнаружения критических уязвимостей языка программирования PHP, сообщила член палаты лордов Элизабет Ллойд.

    В среду разработчики PHP объявили о двух критических уязвимостях безопасности. Отключения правительственных сайтов наблюдались в Венгрии, Германии, Нидерландах, Словакии, Франции и других странах Европы, передает РИА «Новости».

    «На данный момент, по информации, которой я располагаю, 32 правительственных сервиса недоступны и четыре недоступны частично. Это последние межведомственные данные», – заявила Ллойд. Она добавила, что подтвержденных случаев взлома правительственных сервисов нет.

    PHP – скриптовый язык программирования, который широко используется для создания сайтов и интернет-сервисов, в том числе государственных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительства ряда стран временно отключили государственные сайты после раскрытия критической уязвимости в языке программирования PHP.

    В среду государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира были отключены из-за обнаруженной критической уязвимости в PHP.

    Несколько государственных сайтов в Германии были отключены в связи с обнаруженной уязвимостью в языке программирования PHP.

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    23 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Офис Зеленского опроверг снятие ограничений скорости Starlink для ВСУ

    Советник Зеленского заявил о сохранении ограничений скорости Starlink для ВСУ

    Офис Зеленского опроверг снятие ограничений скорости Starlink для ВСУ
    @ Vincent Feuray/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг заявления президента США Дональда Трампа об отмене ограничений скорости работы спутниковой связи Starlink для украинских военных.

    Литвин заявил, что ограничения скорости работы Starlink для Вооруженных сил Украины по-прежнему действуют, передает РИА «Новости».

    «Мы видим тот же лимит. То есть на данный момент ничего не изменилось», – заявил Дмитрий Литвин.

    Ранее президент США сообщил журналистам о решении главы SpaceX Илона Маска снять ограничения на работу военной версии спутниковой системы связи на Украине.

    На прошлой неделе другой советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов сообщил о проблемах в работе Starlink, которые привели к срыву запланированных военных операций и затруднили логистику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду The Wall Street Journal сообщила о распоряжении американского предпринимателя Илона Маска ограничить скорость работы военной версии спутниковой сети Starshield для украинских войск.

    На прошлой неделе The Telegraph написала об обращении Маска к Белому дому с идеей ввести ограничения скорости работы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о причастности к ограничению доступа Киева к спутникам Starshield.

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    22 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Из реабилитационного центра под Самарой сбежали четверо подростков

    МВД: В Самарской области четверо подростков сбежали из реабилитационного центра

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Самарской области пропали три мальчика и девочка, которые покинули социально-реабилитационный центр, их разыскивают полицейские и волонтеры, сообщили в региональном Главном управлении МВД.

    «Полицейскими разыскиваются мальчик 2010 года рождения, девочка 2011 года рождения, мальчик 2011 года рождения, мальчик 2010 года рождения, которые 21 октября текущего года ушли из государственного казенного учреждения Самарской области «Сергиевский комплексный центр социального обслуживания «Янтарь» и до настоящего времени их местонахождение неизвестно», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    К поискам подростков привлечены сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, патрульные службы и госавтоинспекторы. Ориентировка с приметами передана правоохранителям и волонтерам.

    Сообщается, что у двоих из пропавших есть особые приметы. На правом предплечье 16-летнего мальчика нанесена татуировка с сердцем и датой «12.08.2023», у 15-летнего подростка есть шрам на лбу, а у девочки на левом запястье татуировка в виде кошачьей лапы и звезды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в красноярском национальном парке «Ергаки» пропали двое детей. В марте пропавших в Твери детей нашли у матери в Ленинградской области. В том же месяце в Самарской области живыми нашли двоих пропавших детей.

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    23 октября 2026, 08:01 • Новости дня
    В Хабаровском крае задержали водителя за смертельное ДТП с девочкой

    В Хабаровском крае задержали сбившего школьницу насмерть водителя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Хабаровском крае правоохранительные органы задержали водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП с девятилетней школьницей, сообщило следственное управление СК России по региону и Еврейской АО.

    «Совершивший смертельное ДТП водитель установлен. Им оказался 44-летний житель края. В настоящее время он задержан по подозрению в совершении преступления», – сообщили следователи, передает ТАСС.

    Отмечается, что авария произошла утром на 11-м км федеральной автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино.

    Девочка переходила проезжую часть в неположенном месте, когда ее сбил автомобиль. Ребенок скончался на месте, водитель скрылся с места происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Хабаровском крае госавтоинспекция сообщила о гибели двух человек в ДТП.

    Также в регионе подросток без прав сбил насмерть школьника.

    Помимо этого, в крае в результате лобового столкновения погибли три человека.

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    23 октября 2026, 07:56 • Новости дня
    Япония сформировала группу «белых хакеров» для борьбы с кибертерроризмом

    Японские власти решили создать команду «белых хакеров» для защиты бизнеса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Японии в ноябре введут в действие формируемую группу «белых хакеров», которая поможет частным компаниям и учреждениям страны укрепить системы защиты от кибертерроризма, заявил глава Минэкономики Рёсэй Акадзава.

    Группа высококвалифицированных компьютерных инженеров будет на добровольной основе предлагать частным предприятиям пройти тесты на взлом серверов и давать практические рекомендации по кибербезопасности, передает ТАСС.

    «Мы решили действовать быстро в условиях, когда выявленные критические уязвимости в языке программирования PHP угрожают серьезными последствиями, поскольку он используется в очень многих интернет-сайтах», – заявил Акадзава.

    По его словам, около тысячи отраслевых объединений частного бизнеса уже получили от правительства предупреждения об угрозе незаконного проникновения в их системы. Накануне ряд правительственных и коммерческих ресурсов в Японии, включая сайты Минфина и Минздрава, был временно отключен из-за уязвимости в PHP.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительства ряда стран временно отключили государственные сайты после раскрытия критической уязвимости в языке программирования PHP.

    В частности, член палаты лордов Элизабет Ллойд сообщила о приостановке работы десятков государственных сервисов Британии.

    Министр науки и технологий Венгрии Золтан Танач также заявил о закрытии некоторых правительственных порталов.

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    23 октября 2026, 08:34 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сохранении проблем с доступом к облаку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У некоторых пользователей сохраняются сложности с доступом к файлам в облачном хранилище «Яндекса», однако работа над восстановлением сервиса продолжается, сообщили в компании.

    «У некоторых пользователей пока сохраняются сложности с доступом к файлам. Команда «Яндекс 360» продолжает работать над восстановлением работоспособности и полной функциональности сервиса», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

    Отмечается, что доступность данных для пользователей на «Яндекс Диске» увеличивается каждый день. За последнее время был возвращен предварительный просмотр документов, а также исправлен ряд ошибок, связанных со скачиванием файлов и синхронизацией с облаком в приложении для компьютера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-служба сервиса «Яндекс 360» сообщила о частичном восстановлении ранее недоступных функций, включая работу почты, диска и календаря. В тот же день в компании заявили о восстановлении работы основных функций сервиса «Яндекс Директ» после недельных ограничений из-за атак беспилотников на центры обработки данных. На прошлой неделе «Яндекс» опроверг сообщения об отсутствии страховки у подвергшихся атакам дата-центров.

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    23 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    Сайты финских ведомств отключили из-за уязвимости PHP

    Yle: Финляндия отключила сайты государственных ведомств из-за уязвимости PHP

    Tекст: Мария Иванова

    Государственные ведомства Финляндии временно отключили свои сайты из-за обнаружения уязвимостей в языке программирования PHP.

    Проблемы с доступом зафиксированы на сайтах Национальной земельной службы, Метеорологического института, портале Министерства юстиции, а также была нарушена работа медицинского и налогового сервисов, передает ТАСС со ссылкой на Yle.

    Сервис медицинских данных возобновил работу, но на некоторых ресурсах перебои сохраняются. Восстановление работы всех онлайн-сервисов может занять от нескольких дней до нескольких недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг десятки государственных сервисов Британии отключили из-за обнаружения критических уязвимостей языка программирования PHP.

    В тот же день председатель парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага Марк Хенрихман предупредил о выходе киберугроз на качественно новый уровень.

    В среду государственные сайты по меньшей мере в 13 странах мира отключили из-за обнаруженной критической уязвимости.

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    23 октября 2026, 09:16 • Новости дня
    Мошенники начали маскировать схемы обмана под школьные сборы и уплату налогов

    ВТБ: Осенью мошенники начали маскироваться под школьные сборы и уплату налогов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Осенние схемы телефонных и сетевых мошенников маскируются под школьные сборы, налоговые уведомления и подготовку автомобилей к зиме, сообщил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

    ВТБ проанализировал сезонные сценарии обмана и пришел к выводу, что злоумышленники перестали придумывать новые поводы, используя актуальную повестку. Они маскируют угрозы под бытовые ситуации: поиск подработки, сезонные распродажи, вакцинацию, передает РИА «Новости».

    В школьных чатах злоумышленники от имени родителей просят перевести деньги на подарки учителям. Для водителей создаются клоны интернет-магазинов шин с заниженными ценами, которые исчезают после внесения предоплаты. Кроме того, используются фальшивые уведомления о якобы неоплаченных налогах или штрафах с угрозами судом, ведущие на поддельные сайты для сбора данных банковских карт.

    Студентам предлагают легкий заработок, после чего просят оформить «зарплатную карту» на фишинговом сайте. Во время распродаж в мессенджерах рассылают фальшивые сертификаты, а под видом поликлиник собирают личные данные под предлогом записи на вакцинацию от гриппа. Банк порекомендовал россиянам проверять информацию только в официальных каналах и не вводить пароли на сомнительных ресурсах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Российском союзе туриндустрии предупредили о мошеннических предложениях путевок в преддверии осенних школьных каникул.

    Ранее специалисты Роскачества рассказали об обмане с организацией школьных праздников.

    Кроме того, злоумышленники начали предлагать россиянам фиктивные туры на майские праздники.

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    23 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    В ДТП на переходе в Брянске пострадали двое четырехлетних детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брянске 18-летний водитель сбил на пешеходном переходе двух четырехлетних детей, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в прокуратуре региона.

    Авария произошла в четверг вечером в Бежицком районе города, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    По предварительным данным, 18-летний водитель за рулем автомобиля марки ВАЗ наехал на двух четырехлетних детей, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.

    Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Прокуратура Бежицкого района взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП, а также ход проводимой проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Южно-Сахалинске 84-летний водитель автомобиля Lada на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух детей. В тот же день в Тюменской области мотоциклист совершил наезд на детей, переходивших дорогу по зебре, после чего погиб в столкновении со встречным автомобилем. В августе в Воронежской области водитель иномарки совершил наезд на двоих несовершеннолетних, переходивших дорогу вне пешеходного перехода.

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    Исторически так сложилось, что с осени до конца года рубль, как правило, ослабевает. Не обязательно сильно, но тренд на снижение заметен. В этом году рубль сначала так и делал, еще с конца лета. Однако на этой неделе он неожиданно начал крепнуть даже несмотря на то, что Минфин в этом месяце кратно увеличил скупку валюты в рамках бюджетного правила. Что случилось? Подробности

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    Грузия выбрала человека для «ключевой роли» в России

    После долгого перерыва правительство Грузии назначило нового специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией. Им стал весьма статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. О чем это говорит? К чему готовятся в Тбилиси? Подробности

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    Безэкипажные танки возьмут на себя опасные задачи

    В российской армии планируют создать подразделения безэкипажных танков. Такую технику уже испытали на учениях «Центр-2026» на полигоне «Чебаркульский». Как будут устроены эти подразделения, какие задачи смогут выполнять тяжелые боевые роботы и с какими ограничениями столкнется их применение на поле боя? Подробности

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    Польша фальшиво возмутилась бандеровщиной на Украине

    Решение Львовского облсовета объявить 2027 год «годом УПА» вновь обострило отношения Киева и Варшавы. Польские власти выступили с резкой критикой, а украинский МИД публично дистанцировался от инициативы региональных депутатов. Почему этот скандал оказался настолько болезненным для обеих сторон? И приведет ли он к реальному охлаждению экономических и военных связей между странами? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Польша оставила Украину без оружия

      Польша заморозила поставки вооружений на Украину в ответ на решение Львовского облсовета отмечать следующий год как год Степана Бандеры. Очень своевременное и полезное решение. Для России, конечно.

    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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