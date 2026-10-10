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Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет
Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет с 1 ноября
С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.
Власти Турции с 1 ноября ужесточат правила использования соцсетей для подростков, введя запрет на предоставление услуг социальных платформ для детей младше 15 лет. Соответствующий нормативный акт Управления по кибербезопасности при администрации президента Турции опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete, пишут «Вести».
Отмечается, что для подростков в возрасте от 15 до 18 лет платформы обяжут создать специальный режим с усиленной защитой данных и конфиденциальности. Аккаунты таких пользователей по умолчанию станут закрытыми, а прямые трансляции и персонализированная реклама окажутся под запретом.
Кроме того, соцсетям запретят рекомендовать подросткам другие профили на основе собранных данных, а также синхронизировать детские аккаунты со списками контактов и подписок в других приложениях. Возраст пользователей будет подтверждаться через государственную систему электронных услуг e-Devlet, для уже активных аккаунтов проверку нужно пройти до 31 марта 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом. Ранее стало известно, что, согласно данным ВЦИОМ, 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях, при этом только 12% респондентов считают, что эти меры будут работать.