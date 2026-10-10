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    Мнения
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    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    17 комментариев
    10 октября 2026, 13:07 • Новости дня

    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет

    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет с 1 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

    Власти Турции с 1 ноября ужесточат правила использования соцсетей для подростков, введя запрет на предоставление услуг социальных платформ для детей младше 15 лет. Соответствующий нормативный акт Управления по кибербезопасности при администрации президента Турции опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete, пишут «Вести».

    Отмечается, что для подростков в возрасте от 15 до 18 лет платформы обяжут создать специальный режим с усиленной защитой данных и конфиденциальности. Аккаунты таких пользователей по умолчанию станут закрытыми, а прямые трансляции и персонализированная реклама окажутся под запретом.

    Кроме того, соцсетям запретят рекомендовать подросткам другие профили на основе собранных данных, а также синхронизировать детские аккаунты со списками контактов и подписок в других приложениях. Возраст пользователей будет подтверждаться через государственную систему электронных услуг e-Devlet, для уже активных аккаунтов проверку нужно пройти до 31 марта 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом. Ранее стало известно, что, согласно данным ВЦИОМ, 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях, при этом только 12% респондентов считают, что эти меры будут работать.


    8 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» усомнился в скором восстановлении оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Яндекс» продолжает оценивать ущерб от пожара в центре обработки данных в Рязанской области и пока не уверена в возможности восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Масштаб ущерба для инфраструктуры центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области после пожара еще оценивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В «Яндексе» отметили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления сгоревшего оборудования дата-центра. Ранее в компании предупредили, что из-за возгорания работа объекта была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда популярных сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперты назвали удар Украины по дата-центру «Яндекса» попыткой добиться медийного эффекта. Специалисты также перечислили вероятные задачи Киева при атаке на объект.

    Сама компания рассказала об ограничениях в работе сервисов из-за поражения дата-центра в Сасово.

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    9 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в Черном море

    Milliyet: Анкара предложила два коридора безопасности для судов в Черном море

    Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в Черном море
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море с созданием отдельных маршрутов для российских и украинских гражданских судов.

    Анкара разработала проект обеспечения безопасности судоходства, который предусматривает открытие маршрута для украинских кораблей к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, а для российских – вдоль Грузии и Турции, пишет ТАСС со ссылкой на газету Milliyet.

    Сейчас стороны продолжают консультации по предложенному документу. Издание отмечает, что в случае достижения договоренности может быть подписано соглашение, аналогичное зерновой сделке 2022 года, которое охватит все коммерческие суда и обяжет прекратить атаки на них.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подготовке переговоров по прекращению огня в Черном море при посредничестве Турции и ООН. «Российская сторона всегда открыта к переговорам», – заявил он.

    Президент Турции Тайип Эрдоган 7 октября провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул первостепенное значение безопасности судоходства и подтвердил готовность Анкары способствовать прямым контактам Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море.

    Власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    7 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Перебои с интернетом начались в Киеве

    В Киеве возникли перебои с интернетом из-за отключений света

    Перебои с интернетом начались в Киеве
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве возникли перебои в работе интернета из-за аварийных отключений электроэнергии, сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

    По данным NetBlocks, проблемы с доступом в Сеть в украинской столице начались после введения аварийных отключений электричества в самом Киеве и ряде регионов страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов.

    В среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

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    9 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    «Яндекс» предупредил о сбоях в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В работе голосового помощника «Алиса» и устройств «умного дома» от «Яндекса» начались сбои, причиной которых стали атаки беспилотников ВСУ на дата-центры компании в Сасово и Калуге.

    «В чате с Алисой AI часть функций временно недоступна, а ответы от нейросети могут приходить дольше обычного», – сообщила команда Алисы. Также возможны паузы перед ответом на «умных колонках», перебои в работе некоторых функций и нестабильная работа устройств «умного дома».

    Причиной неполадок стали серьезные повреждения дата-центров в Сасово и Калуге. В компании подчеркнули, что никто из людей не пострадал, а специалисты уже работают над устранением последствий и восстановлением сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу VK Cloud, Selectel и К2Cloud согласились разместить данные клиентов «Яндекса». В тот же день интернет-компания не смогла назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

    Напомним, что 9 октября стало известно, что дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

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    7 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган в телефонном разговоре поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
    @ Turkish presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, а также обсудил вопросы безопасного судоходства в Черном море.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и поздравил российского лидера с днем рождения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента. В ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

    Кроме того, Эрдоган подчеркнул важность принятия мер для обеспечения безопасности судоходства в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении поздравил Владимира Путина с днем рождения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил российского лидера и обсудил с ним двусторонние отношения.

    Помимо этого, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор в день рождения президента России.

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    7 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    OpenAI не выявила причастности своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания OpenAI заявила, что пока не обнаружила доказательств причастности своих ИИ-агентов к весеннему сбою в работе ресурсов Wikimedia Foundation.

    Компания пока не нашла подтверждений связи активности своих агентов искусственного интеллекта с майским сбоем в работе ресурсов оператора «Википедии», передает РИА «Новости».

    «Расследование не установило, что деятельность компании затронула работу Wikimedia в мае», – заявили в OpenAI. Там добавили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

    Во вторник оператор Wikimedia Foundation сообщил о выявлении несанкционированной активности ИИ-агентов OpenAI на своих платформах. По данным фонда, они отправляли сотни тысяч запросов к ресурсам, что, предположительно, могло привести к масштабному сбою «Викиданных» в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В прошлом месяце они атаковали три американских министерства.

    ИИ-агент взломал систему медстрахования Австралии.

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    7 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Telegram и Google за неудаление контента

    Суд в Москве назначил штрафы по 3,8 млн рублей Telegram, Google и Reddit

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд признал компании Telegram, Google и Reddit виновными в неудалении запрещенной информации и назначил каждой штраф в размере 3,8 млн рублей.

    Столичный суд оштрафовал сразу несколько крупных иностранных ИТ-компаний за отказ удалять запрещенную в России информацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    «Суд постановил признать виновной компанию Telegram по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 3,8 млн рублей», – рассказали в пресс-службе.

    Аналогичные денежные взыскания на сумму 3,8 млн рублей каждое по статье о неудалении запрещенного контента были выписаны компаниям Google и Reddit.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Москве оштрафовал Twitch на 14 млн рублей за неудаление контента.

    Во вторник стало известно, что долг Telegram по штрафам в России превысил 45 млн рублей. В прошлом месяце Google, Pinterest и Telegram также оштрафовали за неудаление запрещенного контента.

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    7 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Заключенный получил 29 лет колонии за развращение подростков в соцсетях

    Суд в Москве приговорил мужчину к 29 годам за развращение подростков в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд приговорил к 29 годам лишения свободы мужчину за преступления против половой неприкосновенности детей, которые он совершал, находясь в местах лишения свободы.

    Мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних и использовании детей для их создания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

    «Приговором суда с учетом ранее назначенного наказания мужчине окончательно назначено 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – говорится в сообщении СК.

    Следствие установило, что ранее судимый за аналогичные преступления мужчина, находясь сначала в следственном изоляторе, а затем в исправительной колонии, переписывался с подростками в соцсетях. Он склонял их к действиям сексуального характера и распространял порнографию.

    В ходе расследования были допрошены потерпевшие и свидетели, проведены экспертизы, а также изучены переписки и электронные носители, подтвердившие вину обвиняемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.

    В мае суд в США отправил организатора детских секс-вечеринок с алкоголем за решетку.

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    7 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии на западе Москвы

    Госавтоинспекция: Ребенок погиб при наезде автомобиля на препятствие в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на внешней стороне Кутузовского тоннеля, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «В результате произошедшего малолетний пассажир автомобиля скончался», – заявили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    7 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    Российский турист погиб в Турции после прыжка с парапланом

    CNN Turk: Российский турист погиб в Турции после падения на скалы с парапланом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский турист погиб на турецком курорте Олюдениз во время полета с парапланом, сообщил телеканал CNN Turk.

    Мужчина скончался после падения на скалы в провинции Мугла, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN Turk. Сообщается, что 37-летний россиянин Александр Кишенет совершал прыжок с высоты 1900 метров с горы Бабадаг на соло-параплане. По неустановленной причине он упал на скалы.

    На место происшествия выдвинулись жандармы и спасатели, однако мужчина скончался до их прибытия. Начато расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор вмешался в ситуацию с отравлением российских туристов в Турции.

    Летом российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки.

    В стране решали вопрос о депортации задержанных в Айя-Софии россиян.

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    7 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Подозреваемого в избиении детей с аутизмом вожатого задержали в Сызрани

    СК: В Сызрани задержали вожатого за истязание детей в летнем лагере

    Tекст: Ольга Иванова

    Следователи задержали 20-летнего молодого человека, работавшего вожатым в детском лагере в Сызрани, по подозрению в систематическом избиении воспитанников.

    В Самарской области задержан бывший вожатый детского лагеря, подозреваемый в избиении детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

    «Следователем следственного отдела города Сызрани следственного управления СК России по Самарской области задержан 20-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание)», – говорится в сообщении.

    По версии следствия, летом 2026 года подозреваемый работал воспитателем в оздоровительном лагере «Дружные ребята» и неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним. Поводом для разбирательства стала выявленная в соцсетях информация о том, что вожатый бил двух братьев с аутизмом. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

    В администрации Сызрани сообщили об увольнении подозреваемого и начале проверок. Министерство образования Самарской области создало специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственный комитет завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области.

    В апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    7 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ Москва – Петербург

    Замглавы РЖД Чаркин анонсировал запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин сообщил о планах компании внедрить спутниковую связь, LTE и 5G для управления системами и обслуживания пассажиров на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург.

    Новые технологии связи обеспечат работу производственных процессов и комфорт путешественников на магистрали, передает РИА «Новости». «Здесь мы говорим про технологическую связь, которая позволяет управлять производственными процессами, и в рамках технологической связи мы тестируем и апробируем технологии LTE, целимся в 5G, когда будет готово, соответственно, стандарты и оборудование», – заявил Чаркин на форуме «Цифровые решения».

    Он подчеркнул важность обеспечения качественной связью самих пассажиров. Высокие скорости накладывают серьезные ограничения на традиционные методы, поэтому компания работает с операторами LTE, но базовой технологией видит спутниковую связь, уточнил замгендиректора, напомнив о проекте с компанией «Бюро 1440».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в России началось тестирование спутниковой связи в поездах.

    В марте власти анонсировали удлинение поездов на ВСМ Москва – Петербург.

    В прошлом году президент Владимир Путин рассказал о ходе работ по строительству магистрали.

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    9 октября 2026, 22:20 • Новости дня
    Полиция с помощью дрона с тепловизором нашла пропавшего в Рязани мальчика

    Tекст: Антон Антонов

    В Рязани полиция с помощью беспилотника с тепловизором нашла живым пропавшего четырехлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    «Мальчик найден живым сотрудниками полиции с помощью дрона с тепловизором», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пропавшего четырехлетнего мальчика начали искать в Рязани.

    Сообщалось, что ребенок пропал в садовом некоммерческом товариществе «Химик-1» в поселке Строитель.

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    7 октября 2026, 17:43 • Новости дня
    Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 66 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Zoom почти на 66 млн рублей за повторное невыполнение требований российского законодательства.

    Американская компания Zoom признана виновной в повторном игнорировании требований российского законодательства и оштрафована на сумму около 66 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    «Постановлением мирового судьи Таганского судебного района города Москвы Зум Комьюникэйшнс Инк. признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 65 936 494 рублей», – сообщили в суде.

    Протокол в отношении компании был составлен за повторное неисполнение иностранным юридическим лицом обязанности по созданию филиала, представительства или личного кабинета на сайте Роскомнадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Москве также оштрафовал Zoom почти на 80 млн рублей. До этого компанию наказали на 15 млн рублей за нарушение законодательства в России.

    Ранее Zoom перекрывала доступ к платным аккаунтам российских вузов.

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    7 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Григоренко анонсировал регистрацию юрлиц по электронной почте

    Григоренко: Юрлицам разрешат использовать электронный адрес для регистрации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Юридическим лицам разрешат использовать официальный адрес в электронной почтовой системе при регистрации вместо физического, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    Юридические лица смогут при регистрации указывать не физический адрес, а адрес электронной почты, заявил Григоренко. Такая мера позволит бизнесу сократить расходы на аренду, пояснил он, передает «Интерфакс».

    По словам Григоренко, инициатива возникла в ходе подготовки закона о «Почте России». Соответствующий законопроект уже разработан и будет представлен для общественного обсуждения. Для постановки на учет в ФНС предлагается использовать домашний адрес руководителя компании, который не будет отображаться в ЕГРЮЛ.

    Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2027 года. Переход на электронные адреса будет добровольным и доступным для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих нелицензируемую деятельность, уточняет Минфин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах».

    В июне стало известно об условиях продажи урожая без регистрации бизнеса. В марте ФНС упростила регистрацию бизнеса с помощью нового сервиса «Мой ОКВЭД».

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      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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