Политолог: Русофобы Европы закладывают основы конфликта с Россией на многие поколения

Политолог Ткаченко: Европа стремится к цивилизационному конфликту с Россией

Tекст: Олег Исайченко

«Ряд европейских политиков считает противостояние с Россией залогом своего благополучия. Они не хотят ничего менять, потому что понимают: если сейчас подводить итоги конфликта, те окажутся неутешительными для Европы. Ведь европейцы не смогли ни повлиять на российскую внешнюю политику, ни остановить разрушение военного потенциала Украины», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

На этом фоне в ЕС видят решение в продолжении конфликта или хотя бы в достижении временного прекращения огня на Украине. «Европа рассчитывает, что позже ей помогут демократы в Конгрессе, а Дональд Трамп уйдет с поста президента США. Такая политика бессмысленна. У европейцев нет стратегии, а ее отсутствие означает, что эта группа игроков на международной арене обречена на поражение», – подчеркнул политолог.

Одна из таких стран – Германия, которая исключает мир и стабильность в Европе вместе с Россией. «Я удивлен иррациональностью немецкой позиции и даже не понимаю, зачем и как они пришли к этому выводу», – признался Ткаченко.

Эксперт также обратил внимание на планы стран Балтии закрыть границу с Россией. «Они полагают, что таким образом смогут как-то повлиять на нашу внутриполитическую жизнь, а также рассчитывают нанести Москве определенный экономический ущерб. Но эта логика несостоятельна: даже санкции против нашей нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности не привели к ощутимому ущербу для России», – напомнил спикер.

По его мнению, на деле европейские русофобские круги стремятся заложить основы долгосрочного цивилизационного конфликта между Россией и Европой на многие поколения вперед. «Они работают, что называется, на перспективу: создают основу для того, чтобы у следующих поколений россиян и европейцев даже не возникала сама идея нормального сосуществования, не говоря уже о сотрудничестве», – заключил Ткаченко.

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что главным итогом переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно стать восстановление отношений между Россией и Европой. «Главный приз – это не просто перемирие, а перезагрузка отношений между, при которой исчезнет эта постоянная агрессия», – сказал он в интервью журналу New York Magazine.

По словам Кушнера, отсутствие агрессии позволит Европе и России достичь наивысшего уровня гармонии. Спецпосланник американского лидера также выразил надежду, что «существует путь», при котором «люди смогут вместе жить и вести бизнес». Он добавил, что дипломатия представляет собой длительный процесс, однако Вашингтон старается создать оптимальные условия для успешного урегулирования конфликта.

Впрочем, европейские страны на текущий момент не видят такой возможности. Так, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что мир и стабильность на континенте возможны только в противостоянии с Россией, а не вместе с ней. «К сожалению, мы должны признать, что мир и стабильность в Европе будут только в противостоянии с Россией, а не с Россией. Это наш трезвый анализ», – считает министр.

По его мнению, Россия «открыто угрожает» европейским странам гибридными методами, саботажем, кибератаками и даже применением силы. Вадефуль упомянул инцидент в Лейпциге. Столь безосновательно он обвинил Россию в проникновении дронов и ракет в Польшу, атаке кораблей у берегов Румынии в Черном море и заговорах спецслужб.

На этом фоне государства Прибалтики принимают откровенно недружественные шаги. В частности, Эстония решила приостановить пересечение сухопутной границы с Россией с 1 декабря. В качестве причины закрытия всех наземных пешеходных и автомобильных КПП эстонская сторона бездоказательно назвала попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, обвинив в ней Москву.

Вслед за Таллином премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил профильным ведомствам к следующей неделе подготовить четкую позицию относительно закрытия или ограничения работы пунктов пропуска на границе с РФ. Он отметил, что вопрос нужно рассматривать комплексно, учитывая соображения безопасности и возможное перераспределение потоков пересекающих границу людей между странами Балтии.