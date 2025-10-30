Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Завод «Калашникова» ИМЗ нарастил выручку от продаж пистолетов на 112%
Ижевский механический завод за девять месяцев 2025 года продемонстрировал рекордный рост выручки от реализации пистолетов всех модификаций.
Выручка Ижевского механического завода, входящего в концерн «Калашников», за девять месяцев 2025 года выросла на 55% по сравнению с прошлым годом, передает Telegram-канал концерна.
Особенно динамично рос дивизион пистолетного производства: доходы от продажи пистолетов всех модификаций увеличились на 112%.
За отчетный период выручка от продаж всей стрелковой продукции завода выросла на 71%. Кроме того, доход от реализации ружей и винтовок всех модификаций увеличился на 35%.
Среди самых популярных моделей – пневматические винтовки МР-512, МР-53 и МР-61, а также пневматический пистолет МР-654. В категории ружей стабильно востребованы классические варианты для охоты: МР-27, МР-18 и карабин «Лось».
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз.
Предприятие поставило в войска крупную партию снайперских винтовок СВ-98.
Компания досрочно отгрузила крупную партию автоматов АК-12К.