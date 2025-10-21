«Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз

Tекст: Мария Иванова

Концерн «Калашников» за год увеличил выпуск 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС) в 13 раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает Telegram-канал концерна.

В компании уточнили, что рост производства связан с повышенным спросом на эти винтовки в зоне проведения специальной военной операции.

СВДС – это современная версия знаменитой винтовки Драгунова, адаптированная для Воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных подразделений. Главные особенности – складной приклад, компактные размеры (длина со сложенным прикладом – 875 мм) и облегчённая полимерная фурнитура, что облегчает десантирование и транспортировку.

Винтовка рассчитана на поражение живой силы и небронированных целей противника на дистанциях до 1000 метров. Для стрельбы могут использоваться любые 7,62-мм винтовочные патроны, однако наилучшие показатели точности обеспечивают специальные снайперские боеприпасы. Магазин рассчитан на десять патронов, масса оружия – 4,68 кг.

Генеральный директор концерна Алан Лушников подчеркнул: «Достоинства 7,62 мм снайперской винтовки Драгунова со складным прикладом подтверждены тремя десятилетиями ее успешной эксплуатации. Полуавтоматичность, компактность конструкции, легкость, высокие точность и кучность – неоспоримые преимущества СВДС. Она эффективно помогает нашим военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО».

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» поставил в войска крупную партию снайперских винтовок СВ-98.

Концерн «Калашников» также досрочно отгрузил крупную партию автоматов АК-12К.

Кроме того компания оснастила дрон СКАТ 350 М новой инфракрасной камерой.