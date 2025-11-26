Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.3 комментария
Нижегородские инженеры представили дрон «Турист» для зоны СВО
Разработчики из Нижнего Новгорода – конструкторского бюро при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» представили коптер «Турист».
Устройство было апробировано и поступило в войска для использования в зоне специальной военной операции на Украине, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
FPV-квадрокоптер «Турист» подходит для разведки и работы в режиме камикадзе. Для этой цели команда добавила усиленную площадку под крепление боеприпаса по заявкам бойцов, отметил представитель компании Александр. Аппарат прошел испытания с участием военных и может нести до пяти килограмм, а дальность его полета составляет 12 км.
По итогам прошлого года производитель поставил российским подразделениям около 1200 дронов такого типа и планирует отправить еще 400 единиц. Военные подтвердили заявленную дальность полета, предоставив видео применения дрона против вражеской техники и укреплений. Разработчики отметили, что получают положительные отзывы от бойцов на линии фронта.
Нижегородцы также создали модуль для защиты дронов от средств радиоэлектронной борьбы противника. Испытания показали, что модуль обеспечивает стабильную работу аппарата при полетах до семи километров в условиях интенсивных помех. Сейчас ведется производство тестовой партии устройств для повторных испытаний и передачи производителям дронов и бойцам на ЛБС для проверки на практике.
Кулибин-клуб Народного фронта занимается поддержкой инновационных инженерных решений – через него на фронт уже поставлены тысячи изделий для радиоэлектронной борьбы, в том числе собственные квадрокоптеры и роботизированные системы.
Ранее разработчики из Нижегородской области представили дрон «Дуга».