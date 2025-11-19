Разработчики из Нижегородской области представили дрон «Дуга»

Tекст: Валерия Городецкая

Презентация аппарата прошла при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам представителя компании «Химера» Сергей, этот дрон способен взлетать вертикально, как квадрокоптер, а затем переходить в режим самолета и пролетать до 50 км с полезной нагрузкой до 1,5 килограмма. Устройство предназначено для выполнения как разведывательных, так и ударных задач в зависимости от комплектации: разведчик оборудуют камерой и дополнительной батареей, а ударный вариант – боевой частью.

Сергей подчеркнул, что ранее компания занималась разработкой программного обеспечения, оборудования для ретрансляции связи и видеотрансляций, но теперь инженеры объединили накопленные технологии в одном носителе. «Суть дрона в том, чтобы он взлетал с любой точки, без катапульты. Он взлетает вертикально, как квадрокоптер, достигает определенной высоты и по команде оператора переходит в режим самолета», – пояснил он. Сеошей добавил, что главная задача – повысить надежность поставляемых изделий, чтобы минимизировать вмешательство эксплуатантов.

Разработчики отметили, что «Дуга» пока не использовался в зоне специальной военной операции, однако получил положительные отзывы от военнослужащих за отсутствие необходимости использования катапульты, что делает запуск более безопасным и скрытным. Кроме того, наземную станцию управления и платы для катушек с оптоволокном производят сами нижегородские инженеры; оборудование уже поставляется на передовую и в учебные центры для подготовки пилотов.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается поиском и поддержкой лучших отечественных инженерных разработок, помимо беспилотников, он оказывает содействие производству средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеров и роботизированной техники.