В Венгрии отвергли «мирный план» Украины из 20 пунктов

Венгрия назвала несостоятельным «мирный план» Украины из 20 пунктов

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, венгерское правительство детально обсудило план, подготовленный Киевом и опубликованный украинскими СМИ. Гуйяш подчеркнул: «В этом плане говорится о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году. Мы считаем это невозможным, и мы в этом не одиноки», напомнив, что многие страны Евросоюза также выступают против такого шага.

Он обратил внимание, что Украина рассчитывает получить на восстановление в течение 10 лет 800 млрд долларов, и сравнил эту сумму с выплатами пенсий в Венгрии за 40 лет. С 2004 года Будапешт получил от Евросоюза только 73 млрд евро, добавил Гуйяш.

Он подчеркнул, что Венгрия не собирается участвовать в реализации инициатив, которые согласованы между Киевом и Брюсселем, если они не отвечают интересам страны.

В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на планы по выделению на Украину финансовой помощи в 800 млрд долларов за 10 лет, подчеркнув риски для венгерской социальной системы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан назвал украинское руководство «гомункулом», комментируя просьбу Киева о 800 млрд долларов. Орбан заявил, что венгерские средства должны использоваться для развития самой Венгрии, а не для поддержки Украины.

Ранее американский лидер Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго передал президенту России Владимиру Путину сведения о содержании переговоров через своих советников.