Интенсивные процессы релаксации начались на Камчатке после мегаземлетрясения
Интенсивные процессы релаксации после мощного землетрясения июля 2025 года идут на Камчатке, сообщает Дальневосточный федеральный университет.
Интенсивные процессы релаксации продолжаются на Камчатке после мощного землетрясения, произошедшего 29 июля 2025 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета. Ученые ДВФУ и пекинского Института прогноза землетрясений подводят промежуточные итоги исследований геодинамической активности юго-востока России и северо-востока Китая, уделяя особое внимание реакции региона на сейсмические события.
По словам профессора департамента мониторинга и освоения георесурсов ДВФУ Николая Шестакова, «весь Дальний Восток испытал тогда встряску от прохождения сейсмических волн. В Приморье приборами было зафиксировано незначительное постоянное смещение. Сейчас основная «горячая точка» на карте региона – это именно Камчатка, где идут интенсивные процессы релаксации после июльского мегаземлетрясения».
Релаксация в сейсмологии – это естественный сброс накопленного тектонического напряжения, сопровождающийся сейсмическими волнами. На Камчатке продолжается фиксация афтершоков, то есть повторных подземных толчков, которые происходят ежедневно с момента основного события.
По словам ученого, повторения землетрясения магнитудой 8,8 в ближайшее время на Камчатке маловероятно, однако мониторинг остается усиленным. Шестаков также отметил, что геодинамическая ситуация в Приморье и на прилегающих территориях Китая оценивается как стабильная, и эти районы считаются сравнительно безопасными с точки зрения сейсмической угрозы.
Профессор подчеркнул, что самые опасные территории – это Камчатка и Курильские острова, за ними следует Сахалин. При этом в Приморье разрушительные землетрясения случаются намного реже, но исключать риск полностью нельзя, поскольку для долгосрочных прогнозов 170 лет наблюдений недостаточно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда землетрясения у побережья полуострова достигла 8,5. На Камчатке зафиксировали волну цунами высотой в четыре метра.