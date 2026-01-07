Tекст: Антон Антонов

По мнению National Interest, ключевым шагом стало создание беспилотного соединения «Рубикон», а также перемещение артиллерии, центров управления и систем ПВО за пределы досягаемости большинства украинских ударных средств. Эти объекты теперь защищены средствами радиоэлектронной борьбы, что существенно осложнило атаки, передает ТАСС.

По данным журнала, стратегическая модернизация стала возможной благодаря быстрому развитию российских беспилотных технологий, повышению квалификации пехоты в противодействии дронам и совершенствованию ПВО ближнего действия, передает РИА «Новости».

NI отмечает, что только небольшая часть украинских дронов достигает своих целей, а еще меньшая способна оказать существенное влияние на российские укрепленные или мобильные объекты.

«Российская тактика проникновения стала более эффективной, позволяя небольшим подразделениям проникать в тыл украинских войск и срывать действия беспилотников и минометных расчетов», – говорится в статье.

Авторы подчеркивают, что нехватка личного состава ВСУ и расширение зоны поражения российских БПЛА снизили гибкость украинской армии в изменяющихся условиях. Издание также обращает внимание, что Украина не может быстро восполнять потери в высокотехнологичных системах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия преодолела отставание от вооруженных сил Украины в использовании беспилотников на фронте. New York Times заявила о создании в России «империи дронов».

