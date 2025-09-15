Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?30 комментариев
New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
New York Times: Россия создала империю дронов
Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.
Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.