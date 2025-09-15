  • Новость часаЦыбульский одержал победу на выборах губернатора Архангельской области
    Лондону вместо противостояния России предъявили реальную проблему
    Названы три самых интересных кампании в рамках ЕДГ-2025
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    Сожительство с трансгендером назвали ключом к мотиву убийцы Чарли Кирка
    Политолог: ЕДГ показал успехи России в защите электорального суверенитета
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
    МИД Польши дал характеристику прилетевшим в страну дронам
    Бербок заявила о размещении миротворцев ООН на Украине
    Названы сроки запуска первого блока АЭС «Аккую»
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    15 сентября 2025, 01:55 • Новости дня

    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»

    New York Times: Россия создала империю дронов

    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.

    Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.

    14 сентября 2025, 14:32 • Новости дня
    Бербок заявила о возможности миротворческой миссии ООН на Украине
    Бербок заявила о возможности миротворческой миссии ООН на Украине
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае достижения мирных соглашений на Украине появление миротворческой миссии ООН может стать ключевым инструментом для обеспечения стабильности и соблюдения договоренностей, считает председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок.

    Бербок заявила о возможной необходимости миссии ООН на Украине после достижения мирных договоренностей, передает Bild. Она отметила: «Если большинство государств-членов скажет, что для этого нужны миротворцы, тогда мир сможет быть обеспечен». Бербок подчеркнула, что главное – сперва добиться самого факта переговоров и соответствующих соглашений.

    По мнению Бербок, подобные миссии сегодня особенно востребованы не только на европейском континенте, но и в целом в мире. Она отметила, что справедливый мир на Украине возможен только на основе Устава ООН, который зафиксирован в ряде принятых резолюций Генассамблеи с момента начала конфликта. Также Бербок указала, что задача председателя Генассамблеи – отстаивать не личную позицию, а позицию международного сообщества, выраженную в этих резолюциях.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Комментарии (25)
    14 сентября 2025, 14:36 • Новости дня
    На Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    На Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    @ Dmitri Tovstonog/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ремонт, который проводился на Трипольской ТЭС в Киевской области в течение года, оказался бесполезным из-за сильных повреждений станции 8 сентября, сообщил депутат Верховной рады, член профильного комитета Сергей Нагорняк.

    По его словам, восстановительные работы на Трипольской ТЭС, крупнейшем объекте Киевской области, оказались напрасными, передает ТАСС. Нагорняк в эфире телеканала «Киев 24» сообщил: «Трипольская ТЭС... Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку». По его словам, 8 сентября ТЭС была сильно повреждена.

    Украинские СМИ информировали о взрывах в районе станции в этот день. После этого в Киеве и области наблюдались перебои с электроснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 8 сентября была атакована Трипольская ТЭС. В Киеве после ночных взрывов зафиксировали перебои с электроснабжением.

    Комментарии (14)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 08:44 • Новости дня
    Переданные Киеву польские танки PT-91 сгорали после первого попадания
    Переданные Киеву польские танки PT-91 сгорали после первого попадания
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские танки PT-91, поставленные на Украину, оказались крайне уязвимыми для российских снарядов и практически не выдерживают попаданий, сообщил командир танка с позывным «Депутат».

    По его словам, танки PT-91, которые Варшава поставила киевскому режиму, не выдерживают попаданий из современных российских танков и сгорают вместе с экипажами после первого же выстрела, передает РИА «Новости». «Депутат» рассказал, что эти машины представляют собой модификацию советских Т-72 и были распиарены как «самые продвинутые» среди бронетехники, переданной ВСУ. Однако на практике PT-91 оказываются крайне уязвимы: «их танки не выдержат и одного (выстрела). Сразу начинают гореть, и экипаж начинает покидать свою боевую машину», – заявил он.

    «Депутат» также отметил, что повреждение от кумулятивного снаряда приводит к полному разрушению танка, который буквально разлетается «в щепки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о мировой уникальности танка Т-90М. Уралвагонзавод решил показать новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Комментарии (10)
    14 сентября 2025, 12:42 • Новости дня
    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов

    Эксперт Васильев: Эффективность украинских FPV-дронов упала до 2-4%

    Эксперт сообщил о падении эффективности украинских FPV-дронов
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доля украинских FPV-дронов, достигающих целей, сократилась до 2-4% из 100 выпущенных аппаратов, что существенно уменьшает их боевую эффективность, сообщил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Как сообщил Васильев в своем Telegram-канале «Русский инженер», эффективность FPV-дронов, используемых украинскими военными, в последние месяцы значительно снизилась. Из 100 запущенных аппаратов цели достигают лишь два-четыре дрона, что составляет 2-4%. Васильев отмечает: «Результативность ФПВ устойчиво снижается, и именно это вызывало недавнюю истерику у украинских волонтеров».

    Васильев отметил, что у российских дронов с управлением на оптоволоконе показатели эффективности достигают 50% успешных попаданий в специфических условиях, а в среднем эффективность превышает 20-25%. При этом аналогичные разработки ВСУ далеки от таких результатов.

    Для дальнейшего снижения угрозы от дронов ВСУ эксперт рекомендует  работать над сведением всех элементов борьбы, в единую систему. В том числе тренировки бойцов для снижения дронобоязни, формирование специализированных расчетов дронобойщиков, развитие переносных средств радиоэлектронной борьбы, оснащение техники комплексами активной защиты и турелями.

    В результате реализации этих мер эффективность украинских FPV-дронов, по мнению эксперта, может быть снижена до 0,5%.

    Комментарии (2)
    14 сентября 2025, 08:14 • Новости дня
    В Орловской области умер третий раненый при взрыве на ж/д росгвардеец

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области скончался третий сотрудник Росгвардии, ранее получивший ранение, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

    По его словам, третий сотрудник Росгвардии, получивший ранение в результате взрыва на железнодорожных путях в Орловской области, скончался в больнице, передает ТАСС. «К сожалению, пришла плохая новость из больницы, третий раненный после взрыва росгвардеец скончался. Правительство области окажет помощь семьям наших бойцов», – заявил Клычков.

    Ранее стало известно о гибели двух сотрудников Росгвардии и ранении еще одного при детонации взрывного устройства на железнодорожном участке в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при взрыве на железной дороге в Орловской области погибли два человека. На месте происшествия обнаружили три взрывных устройства. Погибшими оказались сотрудники Росгвардии.

    Комментарии (4)
    14 сентября 2025, 13:32 • Новости дня
    Взрыв боеприпасов в поезде под Киевом повредил три вагона

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате ночной детонации боеприпасов в составе военного поезда на Украине были повреждены три вагона, а движение поездов временно приостановили, сообщили СМИ.

    Как пишет украинский телеканал «Общественное», по данным источников в Генштабе ВСУ, взрыв произошел в поезде, который перевозил военный груз. Представители Генштаба сообщили: «Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в результате происшествия были повреждены три вагона состава. Личный состав, по информации телеканала, не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в пассажирском поезде произошла детонация боеприпаса. Из-за взрыва несколько поездов изменили маршруты следования. Генштаб ВСУ назначил проверку после детонации снарядов в перевозившем боеприпасы поезде.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 04:26 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и спортсмена Николая Валуева
    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и спортсмена Николая Валуева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает депутата Госдумы России и спортсмена Николая Валуева, следует из базы данных украинского МВД.

    По линии СБУ Хмельницкой области Николая Валуева разыскивают с 2022 года. Экс-чемпиону мира по боксу в тяжелом весе заочно предъявлено обвинения по статье о «посягательстве на территориальную целостность Украины», которое привело к тяжелым последствиям, передает ТАСС.

    Валуев также внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

    СБУ постоянно предъявляет заочные обвинения российским военным, политическим, культурным и общественным деятелям.

    Также в сентябре СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, обвинив в посягательстве на территориальную целостность страны. В июне СБУ инициировала уголовное преследование рэпера Тимати за посещение Донбасса, на что он ответил преследователям, как мог.


    Комментарии (4)
    14 сентября 2025, 07:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России и акваторией Азовского моря ночь.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 30 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 15 –  над Республикой Крым, 12 БПЛА ликвидировано над  Смоленской областью, десять – над Калужской.

    Еще пять дронов сбито над Новгородской областью, три – над акваторией Азовского моря, два дрона нейтрализовали над территорией Ленинградской области и по одному БПЛА – над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня 13 сентября системы ПВО нейтрализовали 38 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были сбиты в небе над Белгородской областью.

    Автовокзалы на юге России оснастят специальными улавливающими сетями для защиты от атак беспилотников, что актуально в регионах с закрытыми аэропортами, сообщил разработчик.


    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 04:12 • Новости дня
    Iltalehti: Джонсон и Стубб посоревновались в остроумии на конференции в Киеве

    Iltalehti: Джонсон и Стубб устроили перепалку на конференции в Киеве

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Александер Стубб выступил в Киеве на конференции YES с докладом после обращения главы киевского режима Владимира Зеленского, который всех поприветствовал и сообщил о «тяжелой» ситуации на фронте, которую контролируют ВСУ.

    На конференции YES присутствовала бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая является членом Совета директоров конференции, специальный посланник США в Украине и России Кит Келлог, министр финансов Скотт Бессент, экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон.

    Последний во время выступления Стубба задал вопрос о «коалиции желающих» – почему она не отправляет свои войска на Украину, а позволяет России пользоваться правом вето в этом вопросе?

    Стубб ответил, что рассматривает «коалицию» как средство сдерживания в послевоенный период. Сейчас приоритетом является предоставление Украине оружия, разведданных и финансовой помощи, чтобы страна могла продолжать борьбу, пишет финская Iltalehti.

    «Мне не хотелось бы говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в ЕС», – сделал Стубб выпад в сторону Джонсона – одного из главных идеологов Brexit.

    Ответ Джонсона последовал в мгновение ока: «Вам тоже потребовалось на это немало времени».

    По словам Стубба, Джонсон вник в суть дела и понял, что нельзя допустить на Украине того, что было в период после Второй мировой войны, когда Советский Союз значительно влиял на принятие Финляндией внешнеполитических решений.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой. Сенатор Пушков дал финну совет.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент Финляндии ставит Украине в пример 1944 год?

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
    Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на выборах губернаторов в приграничных с Украиной регионах России лидируют действующие руководители регионов.

    Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз набирает 79,67% голосов после подсчета 30,01% протоколов, передает ТАСС.

    В Курской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн получает 86,80% голосов по итогам обработки 50,06% протоколов.

    В Ростовской области Юрий Слюсарь после подсчета 0,43% протоколов получает 96,77% голосов.

    В Краснодарском крае Вениамин Кондратьев получает 77,07% после обработки 0,73% протоколов.

    В Севастополе Михаил Развожаев набирает 82,12% после обработки 10% протоколов.

    На выборах в Белгородскую областную думу с 71,09% после обработки 3,6% протоколов лидирует «Единая Россия». В Воронежской областной думе партия набирает 89,81% после подсчета 0,29% протоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени, а последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.

    Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,97% голосов.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода в Купянске

    Tекст: Ольга Иванова

    В трубопроводе города Купянска была замечена колючая проволока, которую разместили представители украинских военных.

    Украинское агентство УНИАН сообщило, что военнослужащие ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода в харьковском городе Купянск, передает РИА «Новости». По информации агентства, данный трубопровод якобы использовался российскими войсками для входа в город.

    В сообщении уточняется, что в сети появились кадры, на которых видно колючую проволоку, установленную в трубопроводе. Авторы публикации отметили, что речь идет о трубопроводе, проходящем через городскую территорию.

    Украинское агентство полагает, что подобные меры направлены на предотвращение проникновения российских военнослужащих.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Танкисты «Днепра» уничтожили колонну ВСУ с диверсантами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж танка группы «Днепр» ликвидировал крупную диверсионную группу противника, уничтожив танк и две БМП под Геническом, сообщил командир танка с позывным «Депутат».

    По его словам, танковый экипаж группировки «Днепр» в ходе боя экстренно провел ремонт своей машины и заманил колонну ВСУ, после чего полностью уничтожил ее, передает РИА «Новости». «Депутат» рассказал, что противник зашел двумя БМП и танком. В момент выхода в поле экипаж столкнулся с технической неисправностью – не закрывался клин, из-за чего не происходил выстрел.

    После устранения неполадки танкисты подкараулили всю колонну. «Наводчик дает команду, что готов стрелять, я смотрю, а их уже две штуки, и уже танк сзади за ними! Подкараулили целую колонну и начинали разбирать», – рассказал командир.

    Первым выстрелом осколочного боеприпаса экипаж поразил украинскую БМП, затем кумулятивным снарядом уничтожил танк. После этого танк ВСУ загорелся, экипаж начал покидать машину, а российские военные добили остатки диверсионной группы осколочными снарядами. В результате были ликвидированы танк и две БМП противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили о мировой уникальности танка Т-90М. УВЗ решил представить свои новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 03:58 • Новости дня
    Добровольцы на Украине обречены на пехотные подразделения

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские добровольцы, рассчитывавшие на иные воинские специальности, после заключения контракта с ВСУ оказываются в пехоте без права смены родов войск.

    Украинские добровольцы, откликнувшиеся на массовые объявления о наборе в ВСУ по разным специальностям, после подписания контракта зачастую оказываются в пехотных подразделениях, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

    Сначала новобранцу предлагают пройти собеседование или испытания по интересующему его направлению, однако шансы попасть на желаемую должность крайне малы.

    «И вот тут велика вероятность, что он эти испытания не пройдет, либо должность окажется вдруг занятой – и тогда бедолаге прямая дорога в пехоту», – рассказал информатор.

    Он уточнил, что в таких случаях разорвать контракт невозможно – попытка самовольного ухода будет считаться дезертирством.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ массово покидают свои подразделения из-за недовольства действиями командования и невозможности перевода, сообщили в российских силовых структурах. Мобилизованных с инвалидностью ВСУ стали использовать в «ротах смерти»

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о попытках властей заманить жителей Сумской области в оборону

    «Северяне» сообщили, как власти заманивают жителей Сумской области в оборону

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» узнали, как украинские власти Сумской области заманивают жителей вступать в ряды ВСУ, НГУ (Нацгвардия) и ГПСУ (погранслужба).

    «Военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды самообороны города Сумы и активно призывает вступать в ряды ВСУ, НГУ и ГПСУ. Каждому новому добровольцу Сумская ОВА готова единовременно выплатить из бюджета области 30 тыс. гривен (61,3 тыс. рублей – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщили бойцы в неофициальном канале группировки «Северный ветер».

    Они уточнили, что бои по всей линии фронта на Сумском направлении идут тяжелые, так как противник перебрасывает новые резервы из тыла и недоучившихся мобилизованных из учебных центров.

    На Харьковском направлении в Волчанске на левом берегу реки Волчья при поддержке авиации ВКС России «Северяне» продвинулись на 100 м, а в лесу близ Синельниково штурмовики продвинулись на 250 м и заняли два опорных пункта ВСУ, добавили бойцы.

    На участке фронта Меловое-Хатнее, бойцы продолжили продвижение в юго-западном направлении и закрепились в лесополосах, общее продвижение составило до 500 м, двое военнослужащих ВСУ взяты в плен.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские добровольцы, рассчитывавшие на иные воинские специальности, после заключения контракта с ВСУ оказываются в пехоте без права смены родов войск.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ.


    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    ВСУ раскрыли суточные расходы Украины на военный конфликт

    Генштаб оценил ежедневные военные затраты Украины в 172 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные расходы на конфликт достигли 172 млн долларов в сутки, что составляет 7,1 млрд гривен, а собственных ресурсов не хватает, заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

    По его словам, одни сутки военного конфликта обходятся Украине в 172 млн долларов, или 7,1 млрд гривен, передает ТАСС. «Сутки войны обходятся Украине в 172 млн долларов», – приводит слова Гнатова издание «Новости.LIVE». Он добавил, что своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит.

    Гнатов также отметил, что для поддержки оборонной промышленности и инновационных технологий Украины необходимо привлекать средства партнеров. По его словам, украинская армия внедряет передовые решения на поле боя, однако для их реализации требуется дополнительное финансирование.

    Глава Генштаба подчеркнул, что внедрение инноваций требует значительных финансовых ресурсов. Он считает, что война против такой крупной и обеспеченной ресурсами страны, как Россия, обходится очень дорого для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 300 млрд гривен для военных нужд на ноябрь и декабрь. Бельгия выделила 100 млн евро на закупку оружия для Украины в США. Госдепартамент США предодобрил продажу Украине ракет и оборудования на 825 млн долларов.

    Комментарии (0)
