В Москве проходят Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

В столице стартовали Всероссийские Сборы Ассоциации ветеранов СВО, на которые прибыли более 300 участников специальной военной операции из всех регионов России. Мероприятие продолжает программу форума «Вместе победим», прошедшего накануне в Национальном центре «Россия». Центральная цель Сборов – подведение итогов деятельности Ассоциации в 2025 году и определение ключевых направлений работы на предстоящий период, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ассоциация ветеранов СВО расширяет присутствие в регионах: отделения создаются на уровне муниципалитетов, к организации присоединились десятки тысяч человек. Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, обращаясь к участникам, напомнил обращение главы государства:«Вчера глава государства, обращаясь к ветеранам специальной военной операции, отметил, что поддержка защитников Отечества – наша безусловная нравственная задача, требующая партнерской работы государства и общества». Он подчеркнул, что эти слова точно отражают текущую повестку ассоциации. «У вас уникальная ниша, поскольку вы объединяете именно ветеранов специальной военной операции. Большая просьба – привлекать всех боевых товарищей в Ассоциацию», – отметил Новиков.

Отдельным блоком на сборах поднимается вопрос участия ветеранов в работе органов власти. В Единый день голосования представители ассоциации получили поддержку избирателей. Исполнительный директор организации Дмитрий Афанасьев подтвердил:

«Наши боевые товарищи, члены Ассоциации ветеранов СВО избраны во все уровни власти – губернатор, депутаты Законодательных собраний, дум муниципалитетов. Это дает возможность участвовать не только в выработке, но и принятии решений». Он добавил, что доверие общества ветераны намерены оправдывать.

За 2025 год Ассоциация поддержала запуск школьных музеев в 20 регионах, организовала тысячи Уроков мужества и патриотических мероприятий. Во взаимодействии с Фондом «Защитники Отечества» решены сотни практических вопросов ветеранов – от реабилитации до трудоустройства. Особое внимание уделяется адаптации бойцов к жизни после службы. Сопредседатель Координационного совета Ассоциации, сенатор РФ Алексей Наумец подчеркнул:

«Включение в процесс нормальной мирной жизни тех ребят, которые закончили или заканчивают свою службу в вооруженных силах и возвращаются домой – главная задача».

В числе партнерских инициатив – запуск первого центра поддержки ветеранов СВО в сельской местности. Лидер Российского Союза сельской молодежи Юлия Оглоблина заявила:

«Совместно с Ассоциацией ветеранов СВО мы создадим первый центр поддержки для ветеранов СВО на селе», – отметив, что более 200 бойцов уже начали собственные проекты в аграрной сфере.

На проектной сессии первого дня обсуждалось увековечение памяти погибших и развитие исторической памяти. В дискуссии участвовали представители Минобороны, Следственного комитета, органов законодательной власти и общественных структур. Далее в программе – презентация книги Сергея Мачинского «Голоса из войны», объявление лучших региональных практик 2025 года, диалоговые площадки с фондами и подписание новых соглашений о сотрудничестве, в том числе с Минвостокразвития и Федеральной службой по аккредитации. Участники также определят задачи на 2026 год, объявленный Годом единства народов России.