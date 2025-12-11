  • Новость часаПутин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    США стали пиратами Карибского моря
    Минобороны показало первые кадры из освобожденного Северска
    Пашинян выложил видео из Москвы на фоне Лубянки под песню «Белые розы»
    Долину потребовали вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика»
    Путин заявил, что освобождение Северска приближает наступление на других направлениях
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе
    Путин и Мадуро провели телефонные переговоры
    Грузия предложила Туркменистану свою территорию для транзита газа
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    11 декабря 2025, 19:02 • Новости дня

    В Москве проходят Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве открылись Всероссийские Сборы Ассоциации ветеранов СВО, объединившие участников спецоперации со всей страны.

    В столице стартовали Всероссийские Сборы Ассоциации ветеранов СВО, на которые прибыли более 300 участников специальной военной операции из всех регионов России. Мероприятие продолжает программу форума «Вместе победим», прошедшего накануне в Национальном центре «Россия». Центральная цель Сборов – подведение итогов деятельности Ассоциации в 2025 году и определение ключевых направлений работы на предстоящий период, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Ассоциация ветеранов СВО расширяет присутствие в регионах: отделения создаются на уровне муниципалитетов, к организации присоединились десятки тысяч человек. Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, обращаясь к участникам, напомнил обращение главы государства:«Вчера глава государства, обращаясь к ветеранам специальной военной операции, отметил, что поддержка защитников Отечества – наша безусловная нравственная задача, требующая партнерской работы государства и общества».  Он подчеркнул, что эти слова точно отражают текущую повестку ассоциации. «У вас уникальная ниша, поскольку вы объединяете именно ветеранов специальной военной операции. Большая просьба – привлекать всех боевых товарищей в Ассоциацию», – отметил Новиков.

    Отдельным блоком на сборах поднимается вопрос участия ветеранов в работе органов власти. В Единый день голосования представители ассоциации получили поддержку избирателей. Исполнительный директор организации Дмитрий Афанасьев подтвердил:
    «Наши боевые товарищи, члены Ассоциации ветеранов СВО избраны во все уровни власти – губернатор, депутаты Законодательных собраний, дум муниципалитетов. Это дает возможность участвовать не только в выработке, но и принятии решений». Он добавил, что доверие общества ветераны намерены оправдывать.

    За 2025 год Ассоциация поддержала запуск школьных музеев в 20 регионах, организовала тысячи Уроков мужества и патриотических мероприятий. Во взаимодействии с Фондом «Защитники Отечества» решены сотни практических вопросов ветеранов – от реабилитации до трудоустройства. Особое внимание уделяется адаптации бойцов к жизни после службы. Сопредседатель Координационного совета Ассоциации, сенатор РФ Алексей Наумец подчеркнул:
    «Включение в процесс нормальной мирной жизни тех ребят, которые закончили или заканчивают свою службу в вооруженных силах и возвращаются домой – главная задача».

    В числе партнерских инициатив – запуск первого центра поддержки ветеранов СВО в сельской местности. Лидер Российского Союза сельской молодежи Юлия Оглоблина заявила:
    «Совместно с Ассоциацией ветеранов СВО мы создадим первый центр поддержки для ветеранов СВО на селе», – отметив, что более 200 бойцов уже начали собственные проекты в аграрной сфере.

    На проектной сессии первого дня обсуждалось увековечение памяти погибших и развитие исторической памяти. В дискуссии участвовали представители Минобороны, Следственного комитета, органов законодательной власти и общественных структур. Далее в программе – презентация книги Сергея Мачинского «Голоса из войны», объявление лучших региональных практик 2025 года, диалоговые площадки с фондами и подписание новых соглашений о сотрудничестве, в том числе с Минвостокразвития и Федеральной службой по аккредитации. Участники также определят задачи на 2026 год, объявленный Годом единства народов России.

    11 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки семей с детьми, позволяющей получить возврат налога при доходе ниже полутора прожиточных минимумов.

    С 2026 года в России появится так называемая семейная выплата для семей с двумя или более детьми, которая будет действовать в дополнение к уже существующим мерам поддержки, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимума региона. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доход. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», – объяснил Путин.

    Президент особо подчеркнул, что новый механизм не отменяет другие действующие выплаты и льготы для семей с детьми. Все существующие меры поддержки сохраняются и могут использоваться одновременно с введением семейной выплаты. Нововведение рассчитано на повышение доходов и улучшение благосостояния российских семей с детьми.

    Зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что семьи, где оба родителя работают и воспитывают двоих или более детей, в 2026 году смогут рассчитывать на возвращение части уплаченного налога.

    Подать заявление на выплату можно будет в электронном виде, а Социальный фонд начнет принимать заявления с 1 июня после окончания декларационного периода.

    11 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России

    Военный эксперт Кнутов: Украина запускает сотни дронов по России, когда получает детальные разведданные от США

    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Противник запускает более сотни дронов, как правило, тогда, когда обладает полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО. Эти сведения Украина получает, в том числе, от США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По информации Минобороны, в ночь на четверг средства ПВО сбили 287 БПЛА.

    «Масштаб украинских атак БПЛА по российским объектам постоянно меняется. Вариация зависит от нескольких критериев. Во-первых, это объем накопленных противников дронов. Во-вторых, стоит учитывать количество поступившего вооружения из-за рубежа. В-третьих, большую роль играет то, сколько оппоненты успели собрать аппаратов из уже готовых комплектов. В конечном счете, масштаб попытки удара зависит от погодных условий», – перечисляет Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, важное значение имеет получение украинской армией разведданных от США. «Эта информация, очевидно, поступает противнику, причем все время в разном объеме. ВСУ запускают более сотни дронов только тогда, когда обладают полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО», – продолжил он.

    «В противном случае ВСУ бьют не более, чем несколькими десятками БПЛА для создания постоянства давления на нашу противовоздушную оборону и другие силы. При таком сценарии атаки проводятся по известным противнику объектам топливно-энергетического комплекса, социальной инфраструктуры и просто жилым домам», – считает спикер.

    Напомним, в ночь на четверг российские силы ПВО уничтожили 287 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. 118 было сбито над Брянской областью, по 40 – над Калужской и Московской, в том числе 32 БПЛА, летевших на столицу.

    Также до нескольких десятков БПЛА сбили над Тульской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Смоленской областью, Курской, Орловской, Воронежской и Рязанской областями. В московских аэропортах вводились временные ограничения на прием воздушных судов. Свыше 40 рейсов перенаправили из Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского в другие города.

    По информации СМИ, ВСУ пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». Аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров, передает «Лента.ру».

    Отметим, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за украинских атак, который оценивается примерно в 600 млрд рублей. По его словам, современные вооружения, используемые ВСУ, позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    11 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике

    ЕК признала намерение изъять активы России для «выхода из сложной экономической ситуации»

    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала планы по экспроприации российских активов для поддержки экономики Евросоюза.

    Во время брифинга в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние не только на эту страну, но и на ситуацию в Европе, передает ТАСС.

    «Резонно утверждать, что использование статьи 122 обоснованно, поскольку оно позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас», – сказал он.

    Он пояснил, что статья 122 Соглашения о Европейском союзе позволяет принять решение об экспроприации не единогласно, а квалифицированным большинством голосов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.

    Министр заявил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением их финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов ключевым актом для защиты Евросоюза.

    11 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    11 декабря 2025, 06:20 • Новости дня
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    11 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Карлсон назвал Россию самым выгодным союзником для США

    Карлсон: Россия лучше всего подходит на роль самого близкого союзника США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что Россия могла бы быть самым близким и выгодным союзником для Соединенных Штатов.

    Заявление Карлсона появилось в видеоролике, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    «Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом слогана America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия», – заявил он. По словам Карлсона, Россия обладает огромными запасами полезных ископаемых, а также значительными ресурсами нефти, газа и золота.

    Журналист особо отметил, что России принадлежит самая крупная армия на европейском континенте и значительные производственные мощности. По его мнению, именно Россия могла бы предоставить реальную помощь США во время конфликта, а также место для размещения американских авиабаз.

    Ранее Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером в мире. Он также назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    11 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Лиман возле Волчанска в Харьковской области
    Российские войска освободили Лиман возле Волчанска в Харьковской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

    Группировка нанесла поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Алексеевки, Андреевки, Новой Сечи и Кучеровки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, егерской, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Прилипкой, Старицей, Вильчей и Волчанскими Хуторами.

    Потери противника при этом составили до 145 военнослужащих, израильская радиолокационная станция RADA и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Купянска-Узлового, Богуславки, Новоплатоновки, Куриловки Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, четыре американских бронеавтомобиля HMMWV и канадский бронетранспортер Senator, станцию РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Северска, Краматорска, Степановки и Константиновки ДНР.

    Потери ВСУ составили более 120 военнослужащих, два бронетранспортера, две бронемашины, три склада боеприпасов, матсредств и горючего.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова, а также зачистку Светлого и Гришино. Они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Торецкого, Родинского, Красноярского, Светлого, Шевченко, Белицкого, Торского ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 415 военнослужащих, шведский бронетранспортер Viking, две бронемашины и три пикапа.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Терноватого, Косовцево, Варваровки, Гуляйполя Запорожской области и Андреевки Днепропетровской области.

    Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. До этого они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР, а также освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    11 декабря 2025, 11:01 • Новости дня
    Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли

    Россия заняла третье место в G20 по профициту внешней торговли

    Россия вошла в тройку стран G20 с самыми высокими доходами от торговли
    @ Kristin Palitza/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия заняла третью позицию среди стран G20 по величине профицита внешней торговли, уступив только Китаю и Германии, следует из открытых данных.

    Согласно анализу на основе открытых данных, за первые девять месяцев Россия заняла третье место по профициту внешней торговли.РИА «Новости».

    С января по сентябрь наибольших успехов добился Китай, сумев накопить профицит в 874,76 млрд долларов. Германия стала второй с показателем 169,4 млрд долларов, а Россия замыкает тройку с профицитом 101,7 млрд долларов.

    Южная Корея за этот период экспортировала товаров больше, чем импортировала, на сумму 50,82 млрд долларов, Саудовская Аравия – на 43 млрд, а Италия показала баланс в 40 млрд. В лидерах по положительному сальдо также Индонезия, Австралия, Южная Африка и Аргентина, чьи показатели существенно ниже первой тройки.

    Восьми странам G20 не удалось сохранить профицит: самое большое отрицательное сальдо у США – минус 713,7 млрд долларов. Значительный дефицит также отмечен у Индии, Турции, Франции, Мексики, Британии, Канады и Японии.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что структура экспорта и импорта России требует технологического обновления.

    11 декабря 2025, 09:55 • Новости дня
    Politico: Бельгии грозит изоляция в ЕС за отказ изъять активы России

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгия рискует оказаться в изоляции внутри Евросоюза наряду с Венгрией, если не согласится на изъятие российских активов, сообщает Politico.

    По данным Politico, Бельгия может оказаться в дипломатической изоляции ЕС, если не поддержит план экспроприации замороженных российских активов для передачи Киеву, передает ТАСС.

    По данным источника, представители ЕС на этой неделе проведут три встречи, чтобы обсудить схему экспроприации, предложенную Еврокомиссией. Основная часть российских активов в Европе заморожена именно на территории Бельгии, и страна выступает против их передачи Киеву.

    Сторонники экспроприации в ЕС рассчитывают утвердить эту схему на саммите Евросоюза, который стартует 18 декабря. Дипломаты в беседе с Politico отметили, что «не все надежды потеряны». Представители Евросоюза готовы обсуждать каждое из требований Брюсселя и максимально адаптировать текст плана.

    Однако если Бельгия продолжит блокировать решение, ее премьер-министра Барта Де Вевера могут подвергнуть изоляции по примеру главы правительства Венгрии Виктора Орбана, которого страны ЕС и Брюссель критикуют за отказ поддерживать жесткую антироссийскую политику. В таком случае, по словам дипломатических источников, Бельгия фактически «потеряет голос» в принимаемых Евросоюзом решениях, ее предложения по бюджету на 2028–2034 годы будут рассматриваться в последнюю очередь, а контакты с бельгийскими политиками сведут к минимуму.

    Как отмечает издание, подобная перспектива станет серьезным вызовом для Бельгии, традиционно занимавшей проевропейскую позицию и находящейся в центре евроинтеграционного проекта. При этом, как признают собеседники Politico, нынешняя ситуация требует от ЕС «отчаянных шагов».

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что многие страны Евросоюза поддерживают позицию Бельгии против использования российских активов для помощи Киеву.

    Де Вевер назвал предложение Еврокомиссии по активам России воровством.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает изъятие активов России ключевым актом для обороны Евросоюза.

    Глава компании Euroclear Валери Урбен предупредила о негативных последствиях конфискации российских активов.

    WSJ узнала, что Евросоюз боится внутреннего раскола из-за разногласий относительно предоставления денег Киеву.

    11 декабря 2025, 09:19 • Новости дня
    Атака беспилотников помешала посадке 40 самолетов в аэропортах Москвы
    Атака беспилотников помешала посадке 40 самолетов в аэропортах Москвы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минувшей ночью свыше 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов.

    Причиной перенаправления стали введенные ночью ограничения на прием и отправку бортов, передает ТАСС.

    Ограничительные меры были введены около часа ночи, а сняты только в 07:59 мск.

    Во Внуково не смогли принять 20 самолетов, которые вынужденно приземлились в Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Тбилиси. Домодедово перенаправило 12 воздушных судов в Уфу, Саратов, Казань и Нижний Новгород. Один из самолетов, летевший из Аддис-Абебы, временно совершил посадку в Варшаве.

    Шереметьево не приняло порядка 13 рейсов, часть которых направили в Петербург, Нижний Новгород, Казань и Астрахань. Еще два самолета совершили временную посадку в других московских аэропортах. В Жуковском не приняли три рейса, которые были перенаправлены в Самару и Нижний Новгород, а сам аэропорт принял два борта, изначально направлявшихся в иные столичные авиагавани – один пассажирский и один грузовой.

    Напомним, «Аэрофлот» поменял расписание рейсов из-за ограничений на полеты в московских аэропортах. Аэропорт Пулково принял часть самолетов, которые изначально направлялись в Москву. Столичные воздушные гавани отменяли и переносили десятки рейсов на фоне атак беспилотников.

    В одном лишь Шереметьево задержались 23 рейса, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы.

    За ночь над Московским регионом уничтожили 40 БПЛА, из них 32 летели на саму Москву.

    11 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Герасимов сообщил о ведении уличных боев за Гуляйполе

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о штурме Гуляйполя и освобождении ряда населенных пунктов, включая Кучеровку и Куриловку, российскими военными.

    Российские военнослужащие продолжают вести уличные бои в Гуляйполе, о чем доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

    По его словам, «продолжаются уличные бои по овладению Гуляйполем». Кроме того, Герасимов проинформировал о значительном продвижении российских войск на ряде других направлений на Украине.

    Как передает РИА «Новости», российские военные освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка, а также взяли под контроль 45% зданий Константиновки. Всю южную часть Димитрова также удалось освободить. Отмечается, что российские войска продолжают расширять контроль над территориями в Сумской области и на юге Волчанского направления в Харьковской области.

    По словам начальника Генштаба, штурмовые подразделения России «сжимают кольцо окружения» вокруг украинских военных. Оперативная обстановка, по его оценке, развивается в пользу российских сил. Войска постепенно увеличивают зону контроля на ряде направлений спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» завершили освобождение города Лиман в Харьковской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. До этого они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР, а также освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.


    11 декабря 2025, 08:47 • Новости дня
    ВС России начали зачистку Северска в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего 25% Северска Донецкой Народной Республики остаются под огневым контролем подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы ВС России начали зачистку города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, около 25% территории Северска Донецкой Народной Республики до сих пор находятся под огневым контролем подразделений ВСУ, передает ТАСС.

    Марочко заявил, что российские военные начали операцию по зачистке в западной части города.

    По словам Марочко, в настоящий момент российские подразделения берут под полный контроль центральную часть Северска. Он отметил, что продвижение в городе также происходит одновременно в его северной, южной и восточной частях.

    Он подчеркнул: «Под огневым контролем противника остается около 25% Северска. На данный момент российские подразделения начали зачистку в западной части города».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    11 декабря 2025, 10:52 • Новости дня
    На подлете к Москве сбиты 37 дронов
    На подлете к Москве сбиты 37 дронов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны сбили еще три дрона, летевших на столицу, сообщил глава города Сергей Собянин в четверг.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал мэр города в своем Telegram-канале.

    Согласно опубликованным Собяниным данным, всего после полуночи сбито 37 БПЛА, летевших на Москву.

    За некоторое время до этого Собянин сообщал о трех других дронах, уничтоженных на подлете к Москве.

    С полуночи над Московским регионом сбили 40 украинских БПЛА, из них 32 таких летели на столицу.

    11 декабря 2025, 13:56 • Новости дня
    Путин заявил об индексации на 7,6% страховых пенсий с 1 января
    Путин заявил об индексации на 7,6% страховых пенсий с 1 января
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Страховые пенсии по старости для российских граждан с 1 января 2026 года увеличат на 7,6%, что превысит ожидаемые темпы инфляции, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, заявил президент России Владимир Путин.

    Страховые пенсии по старости с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, что превышает ожидаемые темпы инфляции, передает ТАСС. Такое решение озвучил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

    «С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025-го, года», – указал Путин.

    Путин также сообщил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года. Он уточнил, что темп индексации будет соответствовать увеличению прожиточного минимума пенсионеров в стране.

    Глава государства подчеркнул: «В любых условиях государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме». Путин отметил, что это ключевая задача для правительства на всех уровнях, передает РИА «Новости».

    Рост доходов населения, по его словам, остается важнейшим приоритетом для российской власти. Президент добавил, что повышение заработных плат работников бюджетной сферы, увеличение пенсий и снижение уровня бедности являются социально значимыми направлениями в работе государственных институтов.

    Ранее сообщалось, что индексация социальной пенсии с 1 апреля составит 6,8%, что приведет к увеличению суммы до 16,6 тыс. рублей.

    В Госдуме рассказали о правилах оформления повышенной пенсии в 2026 году.

    11 декабря 2025, 17:24 • Новости дня
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    Песков: Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На совещании о ходе спецоперации на Украине Владимир Путин был проинформирован о том, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин получил доклады о полном переходе Северска в Донецкой народной республике под контроль российских военных, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что соответствующая информация была озвучена на совещании по обстановке в зоне спецоперации на Украине.

    «Речь шла также о полном переходе под наш контроль Северска. На этот счет президент получил подробные доклады», – заявил официальный представитель Кремля.

    Песков отметил, что Владимир Путин регулярно получает актуальную информацию о ситуации на линии соприкосновения и о ключевых изменениях в контролируемых зонах. Особое внимание на совещании было уделено событиям последних дней, связанным с Северском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР, где украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

