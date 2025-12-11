Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.12 комментариев
Аэропорт Пулково сообщил о приеме перенаправленных из Москвы рейсов
Петербургский аэропорт Пулково сообщил в Telegram-канале о приеме авиарейсов, перенаправленных из столичных аэропортов.
«В аэропортах Москвы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Пулково принимает в качестве запасного перенаправленные рейсы. В ближайшие часы возможны корректировки расписания», – сказано в сообщении.
Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО в целом за ночь сбила 30 БПЛА, один дрон был ликвидирован за несколько минут до полуночи.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды. Также в ночь на четверг столичные аэропорты отменили и перенесли десятки рейсов на фоне атак БПЛА.