Ученые из лаборатории Солнца объявили о начале магнитных бурь

Tекст: Катерина Туманова

«К планете довольно неожиданно пришел второй из двух выбросов плазмы, покинувших Солнце 7–8 декабря», – сказано в сообщении.

Ученые отметили, что выброса плазмы ждали в течение среды. В ожидании первого выброса плазмы (особенно с учетом прогноза на довольно высокую силу связанных с ним магнитных бурь), второй выброс совершенно выпал из виду, тем более что, согласно модели, он явно уходил в сторону.

«Час назад второе из облаков неожиданно возникло в окрестностях Земли и ударило по планете, причем довольно жестко», – отмечено в посте.

После 1.40 мск фиксируются умеренные геомагнитные возмущения, но есть вероятность, что они усилятся до красного уровня. Ожидается, что буря не будет слишком сильной – удар пришелся по касательной к Земле, уточнили специалисты.

«Утром станет ясно, насколько ситуация окажется серьезной по последствиям для магнитосферы и геофизической обстановки», – резюмировали эксперты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Института космических исследований РАН допустили влияние образования пятен на Солнце на геомагнитную обстановку.

В ночь на понедельник, 8 декабря, на Солнце зафиксировали редкую «черную» вспышку, которая распространила облако холодного водорода почти на миллион километров. Утром понедельника произошла короткая, но мощная вспышка самого высокого класса X1.1, при этом основная часть накопленной энергии в крупнейших пятнах пока не высвобождена.