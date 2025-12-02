Включив телевизор утром 9 мая, убеждаешься, что с главной Историей у нас все в порядке. Но в остальные дни подобного чувства не возникает. Наше поле историй заполнено каким-то мелким и липким сором, который хочется вымести веником.8 комментариев
Ученые ИКИ РАН предположили последствия образования пятен на Солнце
Южный солнечный комплекс пятен на Солнце недавно превзошел предыдущий годовой рекорд по площади, опередив майское значение и вызвав дискуссии среди астрономов.
Южная группа солнечных пятен, повернувшаяся к Земле два дня назад, достигла максимальной площади за этот год – 1,6 тыс. единиц. По сравнению с рекордом этого года в мае, когда площадь пятен составляла 1,2 тыс. единиц, нынешний комплекс вырос более чем на треть. Несмотря на это, данный результат составляет только 60% от крупнейших групп XXI века – около 2800 единиц, сообщили эксперты в Telegram-канале «Лаборатория солнечной активности».
Астрономы NOAA, ответственные за нумерацию пятен, разгруппировали комплекс на три части, присвоив им каталожные номера 4296, 4294 и 4298, тем самым официальная площадь центральной группы 4294 сократилась до 1,1 тыс. единиц. В результате это место заняло лишь вторую строчку среди самых крупных групп пятен за год, хотя многие уверены, что уже завтра она может вернуть лидерство.
Особое внимание специалистов привлекает загадочное поведение крупнейшей группы – за прошедшие двое суток она проявила лишь одну слабую вспышку C-класса, что вызывает вопросы об используемой внутри энергии.
В то же время северная группа пятен 4274 (теперь 4299) с площадью всего 100 единиц сегодня отметилась новой мощной вспышкой X-класса, а ранее на аналогичной площади произвела пять вспышек X-уровня.
«На что расходуется накапливаемая тут энергия, которая при таких размерах должна быть огромной, непонятно. Варианта тут собственно два. Либо тут всерьез есть план войти в историю и копится энергия для супервзрыва, либо, даже не знаем ... бывают же большие и добрые люди, будем считать, что на Солнце сформировалось большое и доброе пятно. Давайте, в общем, верить во второй вариант», – призвали ученые.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые предупредили, что Солнце может развернуться к Земле стороной, с которой возможно увеличение числа мощных вспышек. На Солнце произошли три сильные вспышки класса М в ночь на 29 ноября. Это стало первым проявлением активных процессов за последние две недели.
Одна из пяти самых мощных вспышек этого года произошла на Солнце утром 1 декабря, она достигла пика в 5.49 по московскому времени.