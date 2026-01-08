Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен ударом дрона ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения при атаке дрона ВСУ.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что инцидент произошел в селе Головчино, где дрон ударил по коммерческому объекту.

Панков прибыл на место происшествия для оценки последствий атаки. В этот момент произошла повторная атака второго беспилотника, во время которой глава округа помогал женщине, чья машина пострадала при первом ударе.

Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Гладков подчеркнул, что это уже третье ранение Панкова и назвал его примером мужества и героизма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в селе Грузское Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ погиб мирный житель. Еще два человека погибли в области в результате серии атак ВСУ в понедельник, сообщал Гладков.

В тот же день в городе Грайворон дрон ударил по грузовику, из-за чего пострадал водитель. В селе Белянка Шебекинского округа после удара украинского беспилотника также пострадал водитель.



