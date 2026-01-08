  • Новость часаГлава Грайворонского округа Белгородской области ранен ударом дрона ВСУ
    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров
    В Госдуме назвали варианты защиты российских танкеров от США
    Telegraph: Дания сначала будет стрелять, а потом задавать вопросы
    В Китае заявили о тупике НАТО из-за инициативы Путина
    ФСБ: Касаткина обменяли на осужденного в России гражданина Франции Винатье
    МИД заявил о хищных замыслах Британии на фоне инцидента с «Маринерой»
    ЕК предоставила странам ЕС право самим решать судьбу российских танкеров
    Глава Минобороны Бельгии: Москва наблюдает за Гренландией и пьет шампанское
    В Красноармейске при ударе ВСУ по наводке волонтера погибли девять человек
    Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    Тимофей Бордачёв Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    8 января 2026, 19:17 • Новости дня

    Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен ударом дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Головчино Белгородской области глава Грайворонского округа Дмитрий Панков был ранен в результате повторной атаки украинского беспилотника, сообщили власти региона.

    Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения при атаке дрона ВСУ.

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что инцидент произошел в селе Головчино, где дрон ударил по коммерческому объекту.

    Панков прибыл на место происшествия для оценки последствий атаки. В этот момент произошла повторная атака второго беспилотника, во время которой глава округа помогал женщине, чья машина пострадала при первом ударе.

    Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Гладков подчеркнул, что это уже третье ранение Панкова и назвал его примером мужества и героизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в селе Грузское Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ погиб мирный житель. Еще два человека погибли в области в результате серии атак ВСУ в понедельник, сообщал Гладков.

    В тот же день в городе Грайворон дрон ударил по грузовику, из-за чего пострадал водитель. В селе Белянка Шебекинского округа после удара украинского беспилотника также пострадал водитель.


    7 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Офицеры НАТО ликвидированы ударом дрона под Одессой

    Подполье сообщило о гибели восьми британских и двух американских офицеров под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных, сообщили в подполье.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ликвидации около десяти офицеров НАТО в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой. По его словам, удар пришелся по подразделению, которое проходило подготовку у британских подводников, специализирующихся на диверсиях, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил: «В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано – речь идет о десятках».

    Также он отметил, что среди ликвидированных были как минимум два офицера США. Точное количество украинских военных, по словам Лебедева, составляет несколько десятков человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Киевской области были уничтожены штабной бункер офицеров НАТО и цех по производству двигателей для беспилотников.

    А в Днепропетровской области ликвидировали подземные производственные мощности по выпуску ракет. В Харькове уничтожили цех по сборке беспилотников.

    До этого в районе города Шостка Сумской области уничтожили распределительный пункт подразделений ВСУ и базу иностранных наемников.

    8 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Кадровый эксперт назвала самый невыгодный для работников на окладе отпуск

    Эксперт Подольская назвала январский отпуск самым невыгодным

    Tекст: Катерина Туманова

    Январь 2026 года станет самым коротким по рабочим дням месяцем, что приведет к снижению выгоды от отпуска для сотрудников на окладе, рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

    «Учитывая небольшое количество рабочих дней в январе, брать отпуск для тех, кто работает по окладной системе оплаты труда, невыгодно», – заявила Подольская РИА «Новости».

    По ее словам, в январе 2026 года будет 15 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе, а количество выходных и праздничных дней достигнет 16. Это самый короткий по рабочим дням месяц в году.

    Подольская уточнила, что в такие месяцы стоимость одного рабочего дня может превышать среднедневной заработок, из-за чего отпуск в этот период становится экономически невыгодным для сотрудников на окладе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ТПП Катырин предупредил о рисках при исключении выходных из отпуска. Юрист Санина заявила, что сотрудник может спать на рабочем месте во время перерыва. Юрист Петкилёв рассказал, как взять отпуск после новогодних праздников.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    8 января 2026, 16:31 • Новости дня
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину

    Мерц заявил о необходимости согласия России для военной миссии на Украине

    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что развертывание международных сил на Украине невозможно без одобрения России, указав на сложность получения такого согласия.

    Формирование и развертывание многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине невозможно без согласия России. Об этом заявил на пресс-конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА «Новости». По его словам, для реализации подобных шагов необходим четкий порядок: сначала перемирие, затем предоставление гарантий безопасности Украине, а только после этого – долгосрочное соглашение о мире с Россией.

    Мерц подчеркнул: «Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение с Россией. И всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки». Это заявление было сделано по итогам заседания региональной группы Христианско-социального союза в монастыре Зеон, трансляция велась на телеканале Phoenix.

    Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины далек от мирного урегулирования и нацелен на эскалацию конфликта.

    Она добавила, что Россия будет рассматривать западные военные объекты на Украине как угрозу безопасности и считать это интервенцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января Британия и Франция подписали соглашение о намерениях создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Они могут направить на Украину до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией, что значительно меньше прежних планов.


    8 января 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Братское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Братское в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Братское в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Верхней Терсы, Цветкового, Прилук и Воздвижевки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, три бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ возле Кондратовки и Рыжевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами и Старицей.

    ВСУ при этом потеряли до 120 военнослужащих, две бронемашины и склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), Ковшаровки, Купянска-Узлового, Глушковки и Благодатовки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, четыре бронемашины и три склада боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Николаевки, Степановки, Миньковки, Закотного, Константиновки и Берестока ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, шесть складов боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Гришино, Кутузовки, Новокриворожья, Белицкого, Вольного, Анновки, Торецкого ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери противника составили свыше 410 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и семь пикапов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг Минобороны показало водружение триколора в освобожденных Подолах.

    Накануне военные РФ установили поклонный крест в Белогоровке ЛНР.

    А 5 января российские войска освободили Грабовское в Сумской области.

    7 января 2026, 21:49 • Новости дня
    Кадыров : Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Кадыров: Ради срыва мирного соглашения Зеленский готов на любые унижения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слова Владимира Зеленского о его похищении свидетельствуют о стремлении сорвать процесс мирного урегулирования.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале прокомментировал высказывания Владимира Зеленского, который, по словам Кадырова, обратился к США с просьбой похитить его. Кадыров отметил, что такие действия Зеленского свидетельствуют о готовности идти на любые унижения ради срыва мирного урегулирования.

    В своем сообщении Кадыров написал: «И в розыск меня подает, и санкции вводит. Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование».

    Также Кадыров подчеркнул, что Зеленский не угрожал выполнить свои угрозы самостоятельно, а лишь обратился к другим странам, подчеркнув: «Заметьте, даже не пригрозил это сделать сам, как сделал бы мужчина. Даже не попытался допустить такую мысль».

    В завершение своего обращения Кадыров предупредил Зеленского: «Враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?».

    Ранее СМИ цитировали слова Владимира Зеленского о необходимости проведения операции против главы Чечни по аналогии с захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Кадыров заявил, что окончательное решение по мирному урегулированию конфликта на Украине зависит от президента России Владимира Путина. Кадыров также рассказал, как поступит с Зеленским в Чечне.

    7 января 2026, 23:30 • Новости дня
    Минобороны доложило о сбитых за три вечерних часа над Россией дронах ВСУ

    Минобороны доложило о ликвидированных за три вечерних часа дронах ВСУ

    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале о ликвидированных за три вечерних часа среды девяти дронах ВСУ.

    «В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику над Волгоградской областью и акваторией Черного моря», – сообщили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.


    7 января 2026, 19:31 • Новости дня
    МОК напомнил о запрете российского флага на Олимпиаде после показа «Тур де Ски»

    МОК напомнил о запрете российского флага на Олимпиаде 2026 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный олимпийский комитет вновь подчеркнул, что российский флаг запрещен на зимней Олимпиаде 2026 года после его появления на «Тур де Ски».

    МОК напомнил о запрете демонстрации российской символики на зимней Олимпиаде 2026 года, передает РИА «Новости» . В письме организации отмечается, что это решение касается всех стран, чьи спортсмены допущены к участию только под нейтральным флагом. Поводом для напоминания стало появление российского флага на трибунах во время соревнований «Тур де Ски».

    В минувшее воскресенье российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в гонке с общего старта на «Тур де Ски» и участвовал в церемонии награждения. По сообщениям СМИ, болельщики с российским флагом находились в зоне финиша во время вручения наград. Коростелев подтвердил, что видел флаг после награждения, и позже сфотографировался с этими болельщиками.

    Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены смогут принять участие только в нейтральном статусе, без национальной символики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев по поводу недопуска на соревнования FIS.

    Также исполком МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским стартам с флагом и гимном.

    Президент России Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России с 30-летием и подчеркнул значимость возвращения национальной символики российским паралимпийцам.

    8 января 2026, 02:21 • Новости дня
    Терапевт Исковских указал на вредные водному балансу напитки

    Tекст: Катерина Туманова

    Среди напитков есть такие, которые скрыто действуют как дегидратанты, вызывая жажду и лишая организм жидкости, предупредил терапевт клиники CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских.

    Абсолютным лидером по обезвоживанию врач назвал алкоголь, так как этанол блокирует выработку вазопрессина, из-за чего почки начинают активно выводить воду.

    «Жажда после возлияний – крик организма о катастрофической нехватке влаги», – отметил Исковских в разговоре с «Газетой.Ru».

    На втором месте по негативному влиянию находятся сладкая газировка и пакетированные соки. По словам Исковских, высокая концентрация сахара в них заставляет организм вытягивать воду из клеток. Искусственные добавки в таких напитках усиливают нагрузку на организм.

    Также терапевт выделил кофеиновые стимуляторы, такие как кофе и энергетики. Для людей, регулярно употребляющих такие напитки, диуретический эффект выражен умеренно, но при больших дозах он усиливается, особенно в жару или при физических нагрузках, когда организм теряет много влаги.

    Лечебно-столовые и лечебные минеральные воды, по словам специалиста, не восполняют водный баланс из-за высокой концентрации минералов, нагружающей почки. Для ежедневного употребления подходит только столовая вода с низкой минерализацией.

    Врач рекомендует в качестве стратегии поддержания гидратации пить чистую воду, травяной некрепкий чай или воду с добавлением лимона или огурца. После употребления напитков из «группы риска» обязательно нужно компенсировать это чистой водой: на чашку кофе – стакан воды, на бокал вина – полтора-два стакана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог объяснила опасность запивать еду  соками и газировкой. Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий.

    8 января 2026, 07:30 • Новости дня
    Более 60 дронов сбили силы ПВО за ночь над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Telegram-канале доложило о ликвидации над семью регионами, а также акваториями Черного и Азовского моря 66 дронов ВСУ за ночь.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 7 января до 7.00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым, 13 – над акваторией Азовского моря, 12 дронов уничтожены над акваторией Черного моря, 11 беспилотников ликвидированы над Краснодарским краем.

    Еще шесть БПЛА нейтрализованы над Ростовской областью, пять – над Орловской областью, по два дрона сбиты над Курской и Волгоградской областями и один беспилотник уничтожен над Брянской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на среду сбили 129 дронов над регионами России. Минобороны доложило о девяти дронах ВСУ, сбитых за три вечерних часа среды. При этом 7 января журнал National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ.

    8 января 2026, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили работающие в интересах ВСУ порты

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по местам сборки и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 142 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета,  108 177 беспилотников, 644 ЗРК, 26 992 танка и другие бронемашины, 1 637 боевых машин РСЗО, 32 445 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 197 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ.

    Ранее ВС России также поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры.

    7 января 2026, 22:30 • Новости дня
    Пожар на предприятии близ проспекта Буденного в Москве потушен

    Tекст: Катерина Туманова

    С пожаром на крыше предприятия на востоке Москвы удалось справиться, его площадь составила 300 кв. м, сообщили в оперативных службах города.

    «В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет», – передает ТАСС.

    Напомним, ранее вечером среды сообщалось, что на предприятии в районе проспекта Буденного в Москве загорелась крыша на площади 300 кв. м на одном из зданий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели спасатели вывели десять человек из горящего дома на Люблинской улице в Москве.

    7 января 2026, 22:50 • Новости дня
    Российские силовики назвали число дезертиров на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    На территории Украины количество военнослужащих, покинувших свои части без разрешения, приблизилось к отметке в 300 тыс. человек, сообщили представители российских силовых структур.

    «По различным данным, на Украине в настоящий момент числятся в самовольном оставлении части около 300 тысяч человек», – приводит РИА «Новости» данные источника.

    По данным на конец декабря, с начала 2025 года более 200 тыс. военнослужащих ВСУ были отмечены как дезертиры или самовольно покинувшие части.

    Согласно информации украинских правоохранительных органов, с января по октябрь 2025 года было зафиксировано свыше 176 тыс. подобных случаев, после чего публикация официальной статистики прекратилась.

    Оценки указывают, что общее число дезертиров за 2025 год составило не менее 214 тыс. человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Российские силовики рассказали о дезертирстве почти всей бригады ВСУ, а также о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    8 января 2026, 14:12 • Новости дня
    В Днепропетровске после блэкаута объявили ЧС национального масштаба

    В Днепропетровске после полного блэкаута объявили о ЧС национального масштаба

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Днепропетровске введен режим чрезвычайной ситуации национального уровня после полного отключения электричества, при этом альтернативные источники энергии обеспечивают лишь часть города, признали местные власти.

    Чрезвычайная ситуация национального уровня сложилась после полного отключения электричества в Днепропетровске. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, передает ТАСС.

    Он сообщил, что работают альтернативные источники электроснабжения. По его словам, левый берег города сейчас обеспечивает электроэнергией резервная техника, а на правом берегу водоснабжение лишь постепенно восстанавливается.

    Глава военной администрации области Иван Федоров в эфире канала «Мы – Украина» подчеркнул, что это первый за последние годы полный блэкаут в регионе. Он отметил, что энергетикам и коммунальным службам приходится работать в сложнейших условиях.

    По информации агентства Укринформ, в ночь на 8 января в Днепропетровске были слышны взрывы. Вечером среды город остался без электричества, воды, отопления, мобильной связи и интернета. Работа метрополитена также была остановлена, а представитель Минэнерго страны сообщил, что порядка 800 тыс. абонентов в области остаются без света.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг украинские СМИ сообщили о прекращении работы всех ТЭЦ в Днепропетровской области без прогнозов восстановления.

    А накануне в Одессе произошла серия взрывов после воздушной тревоги. В этот же день во Львове приостановили работу часть больниц и всего электротранспорта из-за введения новых правил распределения электроэнергии для критических объектов. Это стало следствием изменения подхода правительства к определению критичности предприятий, из-за чего даже аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы теперь работают по графикам отключений.

    8 января 2026, 09:05 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 11 беспилотников за два часа над Краснодарским краем

    Силы ПВО за два часа сбили 11 украинских беспилотников над Краснодарским краем

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты средств ПВО за два часа уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Краснодарским краем.

    Дежурные силы противовоздушной обороны России за два часа сбили 11 украинских беспилотников над Краснодарским краем, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

    По данным ведомства, «в период с 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края», – говорится в официальном сообщении.

    О возможных разрушениях или пострадавших в результате падения сбитых дронов пока не сообщается. Оперативная обстановка в регионе остается под контролем силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили более 60 дронов за минувшую ночь над регионами России.

    Накануне вечером Минобороны доложило о сбитых дронах ВСУ за три вечерних часа над территорией страны.

    8 января 2026, 00:50 • Новости дня
    Роспотребнадзор начал расследование случаев ботулизма в Подмосковье

    Роспотребнадзор расследует случай отравления восьми человек в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    Ведомство получило данные о возможных случаях ботулизма в Раменском муниципальном округе, после чего его специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование причин отравления восьми человек, в том числе детей.

    «В ходе эпидемиологического расследования в домашнем очаге выявлены контактные лица, для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции. Произведен отбор биоматериала от заболевших», – сообщили в подмосковном управлении Роспотребнадзора.

    Ранее сообщалось, что восемь человек в подмосковном Раменском отравились кониной.

    «Пострадали две семьи. Среди отравившихся четверо взрослых и четверо детей», – сказал источник РЕН ТВ.

    По данным телеканала, семьи в деревне Холуденево купили мясо в Костроме и приготовили ее во фритюре 4 января, после чего попробовали блюдо. Через некоторое время все обратились в больницу.

    Семерых госпитализировали с симптомами тяжелого отравления, один был  подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Один пострадавший поначалу отказался от госпитализации, но вскоре был экстренно доставлен в больницу.

    Предположительно, у отравившихся ботулизм.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре шестеро москвичей заболели ботулизмом после домашних солений. Роспотребнадзор в декабре начал эпидрасследование после отравления на соревнованиях в Люберцах. В Сочи 7 января отравились дети и тренеры академии футболиста «Спартака» Зобнина.

    МИД: Размещение военных объектов на Украине будет считаться интервенцией
    Мерц заявил о необходимости согласия России для ввода войск на Украину
    «Запорожсталь» потерял энергопитание и остановил производство
    Антидроновые патроны IGLA 100 начали поставлять в российские войска
    Вэнс извинился перед американскими наркоманами
    Грузия воодушевилась выходом США из Венецианской комиссии
    В США начались акции после убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    2025 год убедил, что поле боя изменилось бесповоротно. Положения «как до СВО» в мировой военной практике больше не будет. Основные тенденции в вооруженной борьбе, которые сегодня появляются на поле боя, были заложены еще ранее, но свое полное воплощение нашли только в последние месяцы. И речь идет не только о беспилотниках. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Производственный календарь на 2026 год: рабочие и выходные дни

      На какие дни в 2026 году приходятся праздники и выходные в соответствии с правительственными постановлениями? Как выглядит по месяцам производственный календарь? И, наконец, каким образом с учетом этого выгоднее всего спланировать отпуск?

    Программа долгосрочных сбережений (ПДС): как работает, условия и выгоды

      Уже миллионы людей участвуют в государственной накопительной программе, предусматривающей софинансирование накоплений граждан со стороны российского бюджета. Как устроена программа долгосрочных сбережений (ПДС), в каком размере и порядке государство доплачивает гражданам за участие в ней – и при каких условиях можно получить вложенные в нее средства?

    Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  О газете
