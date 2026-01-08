Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.8 комментариев
Глава Грайворонского округа Белгородской области ранен ударом дрона ВСУ
В селе Головчино Белгородской области глава Грайворонского округа Дмитрий Панков был ранен в результате повторной атаки украинского беспилотника, сообщили власти региона.
Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения при атаке дрона ВСУ.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Телеграм-канале, что инцидент произошел в селе Головчино, где дрон ударил по коммерческому объекту.
Панков прибыл на место происшествия для оценки последствий атаки. В этот момент произошла повторная атака второго беспилотника, во время которой глава округа помогал женщине, чья машина пострадала при первом ударе.
Пострадавшего доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Гладков подчеркнул, что это уже третье ранение Панкова и назвал его примером мужества и героизма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в селе Грузское Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ погиб мирный житель. Еще два человека погибли в области в результате серии атак ВСУ в понедельник, сообщал Гладков.
В тот же день в городе Грайворон дрон ударил по грузовику, из-за чего пострадал водитель. В селе Белянка Шебекинского округа после удара украинского беспилотника также пострадал водитель.