Система РЭБ «Купол Донбасса» предотвратила более 170 атак ВСУ
Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 171 атаку со стороны Вооруженных сил Украины, в том числе перехватив украинские беспилотники около распределительной электроподстанции в Горловке, сообщили в УФСБ России по ДНР.
Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю сорвала 171 атаку Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. По данным УФСБ России по ДНР, в результате работы комплекса были ликвидированы 156 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой, а также 15 – над Горловкой. Отмечается, что противник продолжил попытки нанести удары по энергетическим объектам республики с помощью ударных дронов.
В районе распределительной электроподстанции в Горловке были перехвачены четыре FPV-дрона с взрывными устройствами на базе гранатометных выстрелов ПГ-7С. Еще один беспилотник самолетного типа FP-2 с осколочно-фугасным боеприпасом был остановлен вблизи трансформаторной подстанции в Буденовском районе Донецка. В Центрально-городском районе Макеевки был обезврежен ударный дрон FP-1 с боеголовкой ОФБ-60-ЯУ.
«Система РЭБ «Купол Донбасса», управляемая военнослужащими регионального управления ФСБ России, перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры», – говорится в сообщении УФСБ.
