Декабрь начался одной из сильнейших вспышек на Солнце

Сильная вспышка класса Х1,95 утром 1 декабря вошла в топ-5 года

Tекст: Мария Иванова

Декабрь стартовал с одной из самых мощных вспышек на Солнце за 2025 год, сообщает Telegram-канал Леуса.

В ранние утренние часы 1 декабря была зафиксирована вспышка высшего класса Х «с мощностью Х1,95 баллов, пик активности пришелся на 5 часов 49 минут по московскому времени».

По предварительным оценкам, эта солнечная вспышка вошла в пятерку наиболее сильных с начала текущего года. Специалисты отмечают, что чаще столь сильные выбросы фиксируют именно в пиковые годы солнечного цикла.

При этом область солнечных пятен, где произошла вспышка, сейчас расположена достаточно далеко от направления на Землю. Вероятность того, что облако выброшенного вещества достигнет нашей планеты, практически равна нулю.

Отметим, что накануне ученые зафиксировали пять мощных вспышек на Солнце за последние сутки.

За день до этого специалисты также установили, что в течение одной ночи на Солнце произошли три сильные вспышки.

Ранее ученые предупредили, что Солнце может развернуться к Земле стороной, с которой возможно увеличение числа мощных вспышек.