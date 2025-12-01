Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.0 комментариев
Декабрь начался одной из сильнейших вспышек на Солнце
Сильная вспышка класса Х1,95 утром 1 декабря вошла в топ-5 года
Одна из пяти самых мощных вспышек этого года произошла на Солнце утром 1 декабря, она достигла пика в 5.49 по московскому времени, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Декабрь стартовал с одной из самых мощных вспышек на Солнце за 2025 год, сообщает Telegram-канал Леуса.
В ранние утренние часы 1 декабря была зафиксирована вспышка высшего класса Х «с мощностью Х1,95 баллов, пик активности пришелся на 5 часов 49 минут по московскому времени».
По предварительным оценкам, эта солнечная вспышка вошла в пятерку наиболее сильных с начала текущего года. Специалисты отмечают, что чаще столь сильные выбросы фиксируют именно в пиковые годы солнечного цикла.
При этом область солнечных пятен, где произошла вспышка, сейчас расположена достаточно далеко от направления на Землю. Вероятность того, что облако выброшенного вещества достигнет нашей планеты, практически равна нулю.
Отметим, что накануне ученые зафиксировали пять мощных вспышек на Солнце за последние сутки.
За день до этого специалисты также установили, что в течение одной ночи на Солнце произошли три сильные вспышки.
Ранее ученые предупредили, что Солнце может развернуться к Земле стороной, с которой возможно увеличение числа мощных вспышек.