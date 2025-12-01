  • Новость часаРоссийские войска зачистили юго-восток Димитрова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фатальный провал США скажется на морском соперничестве с Китаем
    Bild: МиГ-31 напугали поляков и немцев
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне (фото)
    В Госдуме обратились с просьбой к Верховному суду по делу Долиной
    В Крыму ликвидирован агент военной разведки Украины
    Киев подтвердил ответственность за атаки на танкеры у побережья Турции
    Трамп отметил влияние коррупции на Украине на переговоры
    США и Украина провели сложные переговоры о территориях
    Индия захотела купить у России истребители Су-57 и системы ПРО С-500
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    24 комментария
    1 декабря 2025, 08:59 • Новости дня

    Декабрь начался одной из сильнейших вспышек на Солнце

    Сильная вспышка класса Х1,95 утром 1 декабря вошла в топ-5 года

    Tекст: Мария Иванова

    Одна из пяти самых мощных вспышек этого года произошла на Солнце утром 1 декабря, она достигла пика в 5.49 по московскому времени, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Декабрь стартовал с одной из самых мощных вспышек на Солнце за 2025 год, сообщает Telegram-канал Леуса.

    В ранние утренние часы 1 декабря была зафиксирована вспышка высшего класса Х «с мощностью Х1,95 баллов, пик активности пришелся на 5 часов 49 минут по московскому времени».

    По предварительным оценкам, эта солнечная вспышка вошла в пятерку наиболее сильных с начала текущего года. Специалисты отмечают, что чаще столь сильные выбросы фиксируют именно в пиковые годы солнечного цикла.

    При этом область солнечных пятен, где произошла вспышка, сейчас расположена достаточно далеко от направления на Землю. Вероятность того, что облако выброшенного вещества достигнет нашей планеты, практически равна нулю.

    Отметим, что накануне ученые зафиксировали пять мощных вспышек на Солнце за последние сутки.

    За день до этого специалисты также установили, что в течение одной ночи на Солнце произошли три сильные вспышки.

    Ранее ученые предупредили, что Солнце может развернуться к Земле стороной, с которой возможно увеличение числа мощных вспышек.

    28 ноября 2025, 13:16 • Новости дня
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре

    Журналист Котов: Заявления, что Россия якобы лишилась возможности запускать людей в космос – спекуляция

    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    @ Иван Тимошенко/@roscosmos_gk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нештатная ситуация на Байконуре не приведет к прекращению пилотируемой программы. На устранение проблемы потребуется несколько месяцев, но первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года, сказал газете ВЗГЛЯД научный журналист Михаил Котов, присутствовавший на Байконуре в момент инцидента. Ранее Роскосмос сообщил о повреждении стартового стола после запуска «Союза».

    «Заявления в некоторых СМИ о том, что Россия якобы лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года, – явный вброс и нагнетание ситуации. Да, на Байконуре произошла нештатная ситуация, но говорить о прекращении пилотируемой программы попросту глупо», – подчеркнул Михаил Котов, научный журналист.

    По его информации, «кабину обслуживания пусковой площадки сорвало со своего места и выбросило в лоток газоотвода». К этому привел аэродинамический удар выхлопных газов ракеты. Все это случилось уже после отрыва «Союза» со стартового стола. «По идее, кабина обслуживания должна была находиться в специальной нише, но, судя по всему, ее вытащило силой выхлопных газов. На площадке в этот момент никого не было, никто не пострадал», – уточнил собеседник.

    Причины инцидента выяснит специальная комиссия, отметил журналист. «На ремонт потребуется несколько месяцев. Первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года», – сообщил Котов со ссылкой на мнение специалистов ракетно-космической отрасли, с которыми он общался.

    «В настоящее время 31-я площадка – единственная подготовленная для пилотируемой программы. Но если возникнет необходимость, я думаю, могут начаться работы на Восточном. Пока же специалисты уверены, что проще починить 31-ю площадку. Роскосмос располагает достаточным количеством комплектующих для решения проблемы», – заключил Котов.

    Ранее на Байконуре были повреждены ряд элементов стартового стола. Повреждения выявили после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

    По неофициальным данным, газовой струей ракетного двигателя первой ступени была вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31 (одна из кабин обслуживания). Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

    Площадка № 31 на текущий момент является единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов». В Сети появились спекуляции на тему того, что «Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». В Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».

    Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили там. Пуск состоялся в 12.27 мск. На борту корабля находились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союза МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15.34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.

    Комментарии (3)
    28 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Эксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий

    Космонавт Лазуткин: Россия не утратила возможность запускать людей в космос

    Эксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Судя по всему, повреждения стартового стола на Байконуре, вызванные пуском «Союза», будут устранены в течение месяца. Кроме того, для работы пилотируемых миссий можно использовать космодром Восточный. В любом случае Россия не утратила возможность запускать людей в космос, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты Алексей Анпилогов и Александр Лазуткин.

    «Стартовые комплексы «Союзов» имеют каналы для отвода раскаленных газов от двигателей первой и второй ступеней, работающих одновременно при пуске ракеты. При этом работа ракетного двигателя – нелинейный процесс, сопровождающийся огромными выбросами энергии. Поэтому повреждения стола и каких-то вспомогательных элементов возможны», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Произошедшее на Байконуре не является беспрецедентным событием. Инцидент нештатный, но и отнюдь не катастрофический. Персонал и основные системы не затронуты. Именно поэтому операции последних нескольких часов перед стартами проводятся в отсутствии людей. Думаю, повреждения будут устранены в течение месяца. Насколько я знаю, все необходимое основное оборудование на космодроме есть в нескольких экземплярах и может быть заменено в кратчайшие сроки», – продолжил собеседник.

    «31-я площадка – единственная, предназначенная на Байконуре для запуска российских пилотируемых миссий. Но в нашем распоряжении также в перспективе будет Восточный. Кроме того, мы ранее использовали космодром Куру во Французской Гвиане. Правда, в данный момент санкции могут помешать это сделать. В любом случае ситуация принципиально далека от утверждений, что Россия впервые с 1961 года якобы утратила возможность запускать людей в космос», – напомнил аналитик.

    Повреждения на Байконуре не носят чрезвычайного характера, согласился Александр Лазуткин, Герой России, летчик-космонавт. «Ракета ушла штатно – это главное. Ранее у нас также происходили повреждения стартового стола. Например, при одном из запусков сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия» струей вырвало несколько бетонных плит. Но ничего серьезного задето не было», – отметил он.

    Ранее на Байконуре были повреждены ряд элементов стартового стола. Повреждения выявили после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

    По неофициальным данным, газовой струей ракетного двигателя первой ступени была вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31 (одна из кабин обслуживания). Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

    Площадка № 31 на текущий момент является единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов». В Сети появились спекуляции на тему того, что «Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». В Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».

    Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили там. Пуск состоялся в 12.27 мск. На борту корабля находились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союза МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15.34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.

    Комментарии (8)
    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    Ученые предупредили о развороте Солнца к Земле опасной стороной

    В лаборатории ИКИ РАН сообщили о вероятном увеличении активности Солнца

    Ученые предупредили о развороте Солнца к Земле опасной стороной
    @ nasa.gov

    Tекст: Мария Иванова

    За ближайшие сутки на Солнце ожидается резкое усиление вспышечной активности, связанное с появлением нескольких крупных активных областей, обращенных к Земле, предупредили ученые.

    В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщили о вероятности значительного роста числа и мощности вспышек на Солнце в ближайшие сутки, передает Telegram-канал лаборатории.

    Ожидается, что резкое усиление вспышечной активности может начаться уже в ближайшие часы из-за выхода на обращённую к Земле сторону Солнца нескольких крупных активных центров.

    За последние сутки потоки рентгеновского солнечного излучения увеличились почти в пять раз. Учёные отмечают, что также существенно выросла частота малых и средних вспышек – они не влияют на Землю, но сигнализируют о накоплении вспышечной энергии. По прогнозу, сегодня высока вероятность появления сильных вспышек уровня M, а вероятность событий класса X также увеличилась, но пока остаётся умеренной.

    Эксперты объясняют неустойчивость солнечной активности необычной асимметрией: с начала октября почти все активные области сосредоточены на одной стороне Солнца. Из-за этого в течение 27-дневного вращения звезды раз в две недели к Земле поворачивается «пустая» сторона и солнечная активность резко снижается, затем вновь выходит активный сегмент, что сопровождается всплесками числа и силы вспышек.

    Самая крупная область Солнца, ответственная за экстремальные события ноября, с номером 4274, пока что остается на обратной стороне светила. Сейчас есть признаки разрушения этой области, поэтому ученые допускают, что новый двухнедельный период активности, который уже начинается, может пройти без экстремальных вспышек.

    Напомним, на этой неделе ученые зафиксировали третью в ноябре магнитную бурю уровня G1.

    Ранее ученые заявили, что ближайший максимум солнечной активности будет слабым.

    В минувшие выходные ученые сообщили о выходе двух новых центров активности на видимую сторону Солнца.


    Комментарии (2)
    30 ноября 2025, 03:56 • Новости дня
    Комета 3I/Atlas потускнела при приближении к Земле

    Tекст: Антон Антонов

    Яркость кометы 3I/ATLAS, принятой за корабль инопланетян, за последние дни уменьшилась примерно на треть, заявили в Институте космических исследований РАН.

    Яркость кометы теперь составляет около двух третей от значения, зафиксированного в конце прошлой недели. Поясняется, что такое изменение естественно, так как объект, приближаясь к Земле, удаляется от Солнца, отраженным светом которого ярко светился ранее. Увидеть комету с помощью бинокля или любительского телескопа невозможно было, даже в период максимальной яркости, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы по всему миру продолжают наблюдать за межзвездной кометой 3I/ATLAS и рассчитывают получить дополнительные радиосигналы в установленном частотном спектре. Астроном Владимир Сурдин заявил об отсутствии аномалий в курсе движения этой кометы. Ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт подтвердил естественное происхождение кометы 3I/ATLAS.

    Ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был создан для доставки технологических устройств к юпитерианской орбите.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 21:21 • Новости дня
    Ретроградный Меркурий официально завершил движение

    ИКИ РАН сообщил о завершении ретроградного движения Меркурия в 2025 году

    Tекст: Мария Иванова

    В субботу в 20.38 по московскому времени завершилось ретроградное движение Меркурия, связанное с заметным для наблюдателей на Земле оптическим эффектом.

    В субботу официально завершилось видимое ретроградное движение планеты Меркурий, сообщает Telegram-канал ИКИ РАН. Указывается, что точное время окончания этого астрономического явления – 20.38 по московскому времени.

    В публикации подчеркивается: «Всем, кто испытывал по этому поводу душевное и эмоциональное беспокойство, с завтрашнего дня это будет уже не обязательно».

    Ретроградный Меркурий представляет собой оптический эффект, при котором, наблюдая с Земли, кажется, будто планета движется вспять на фоне звезд. На практике это явление влияет только на видимость движения Меркурия с Земли.

    Ранее российский астрофизик Дмитрий Бисикало призвал не придавать значения суевериям, связанным с ретроградным Меркурием.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 04:12 • Новости дня
    На Солнце за сутки произошли пять мощных вспышек

    Tекст: Антон Антонов

    На Солнце 29 ноября зарегистрировано пять вспышек предпоследнего класса мощности, при этом самая продолжительная из них длилась 48 минут, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

    Первое явление было отмечено около 01.00 мск с интенсивностью М5.9. В 03.02 мск произошла вспышка класса М1.6, которая длилась 15 минут. Позже, в 07.20 мск, была зафиксирована еще одна вспышка того же класса и продолжалась восемь минут. В 16.16 мск специалисты зарегистрировали вспышку М1.1, продлившуюся 23 минуты. Последнее мощное событие было замечено в 19.07 мск – речь идет о вспышке М2.9, длившейся 48 минут. Все явления были зарегистрированы в солнечной активной области с номером 4294, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что на Солнце произошли три сильные вспышки класса М в ночь на 29 ноября. Это стало первым проявлением активных процессов за последние две недели.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 09:35 • Новости дня
    Ученый подтвердил естественное происхождение кометы 3I/Atlas

    Ученый Эйсмонт рассказал о радиосигналах кометы 3I/Atlas и их значении

    Tекст: Мария Иванова

    Анализ радиосигналов, зафиксированных от кометы 3I/Atlas, предоставил решающие доказательства ее естественного рождения, включая характерные частоты излучения, заявил ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

    Радиосигналы, зафиксированные от кометы 3I/Atlas, подтверждают ее естественное происхождение, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, передает ТАСС.

    По его словам, радиотелескопы обнаружили излучение в дециметровом диапазоне на частотах 1665-1667 мегагерц, что, по словам Эйсмонта, характерно именно для областей звездообразования и комет.

    Ученый добавил, что данное радиоизлучение связано с распадом молекул воды на комете под воздействием солнечного света. По оценке Эйсмонта, это является лучшим доказательством естественного происхождения кометы 3I/Atlas, ставя точку в дискуссиях о характере ее появления.

    Астрономы по всему миру продолжают наблюдать за этим межзвездным объектом и рассчитывают получить дополнительные радиосигналы в установленном частотном спектре. Комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами для подобных наблюдений.

    Сейчас комета сближается с Землей, но наблюдать ее можно только в мощные профессиональные телескопы. Максимальное сближение ожидается 19 декабря, когда расстояние до Земли составит 269 млн км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий антихвост, который сохраняется дольше, чем у обычных комет.

    Объект 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью 2 млн км в сутки

    Астроном Владимир Сурдин ранее заявил об отсутствии аномалии в курсе движения этой кометы.


    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 02:15 • Новости дня
    Метеоролог сообщил о теплом декабре в центре европейской части России

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый месяц зимы в центре европейской части России будет достаточно комфортным по температура, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Декабрь в центре европейской России прогнозируется теплым, температура будет около и выше нормы. В Москве, очевидно, что декабрь превысит среднемноголетние значения [по температуре]», – поделился он с ТАСС.

    Вильфанд отметил, что в начале месяца из-за высокого давления в регионе не будет сильных дождей или снегопадов.

    «То есть зимы как таковой с температурой ниже нулевой отметки и устойчивым снежным покровом в центре европейской России не видно», – констатировал синоптик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вильфанд рассказал о предстоящей зиме в Москве. Синоптик Тишковец сообщил о морозах до минус 50 градусов в России.

    Газета ВЗГЛЯД составила календарь магнитных бурь в декабре 2025 по дням с  рекомендациями по защите самочувствия.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 14:12 • Новости дня
    Синоптик назвал сроки формирования снежного покрова в Москве

    Синоптик Леус сообщил о позднем формировании снежного покрова в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Существенное похолодание и формирование устойчивого снежного покрова ожидаются в Москве только после середины декабря, когда показатели вернутся к климатической норме, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Формирование устойчивого снежного покрова в Москве произойдет не раньше середины декабря, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает Telegram-канал Леуса.

    По его словам, переход температуры на зимний уровень будет плавным, без резких похолоданий, а настоящее холодное вторжение ожидается только в конце второй – начале третьей декады декабря. Тогда столичный регион вернется к климатической норме, однако прохладная погода продержится недолго.

    Леус отметил, что ноябрь оказался необычно теплым: средняя температура за два дня до конца месяца составляет плюс четыре градуса, что повторяет график самого теплого ноября 2013 года. Эксперт добавил, что нынешний ноябрь вряд ли станет рекордным, однако попадет в десятку самых теплых месяцев в истории.

    Что касается осадков, то декабрь, по прогнозу синоптика, будет близок к климатической норме по количеству осадков или уступит ей не более чем на 10%. Существенная часть возможных снегопадов ожидается во второй половине месяца. По словам Леуса, снег в декабре будет заметно менее устойчивым и сформируется ближе к середине месяца, а его высота останется скромной.

    Михаил Леус напомнил, что в прошлом году декабрь в Москве отличался аномальным теплом, когда средняя температура была выше нормы на 2,3 градуса. Сейчас специалисты ожидают, что декабрь 2025 года будет не менее теплым, а отклонение в сторону плюса может достигнуть 2-3 градусов.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве в выходные ожидается теплая и равномерная погода.

    Между тем 25 нобюря в Якутии термометры опустились до минус 50,7 градуса, а в Оймяконе температура достигла минус 49,5 градуса

    Вильфанд отмечал, что температура зимой в Москве будет ниже, чем в прошлом году зиму, но сильных морозов синоптики все-таки не ожидают.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 10:59 • Новости дня
    Ученые зафиксировали три мощные вспышки на Солнце за ночь

    ИКИ РАН: Три сильные вспышки произошли на Солнце ночью

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 29 ноября на Солнце зафиксированы три сильные вспышки класса М, что стало первым проявлением активных процессов за последние две недели.

    В ночь на 29 ноября на Солнце впервые за почти две недели были зафиксированы три сильные вспышки класса М, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Как отметили ученые, начиная примерно с часа ночи по московскому времени, активность Солнца быстро нарастала и достигла уровня М, впервые с 16 ноября. Самой мощной стала вспышка в 1.24, получившая классификацию М5.9, что составляет 59% от порога самого сильного класса Х.

    Эксперты отмечают, что ожидали подобного события еще накануне, однако по факту понадобилось более 12 часов, чтобы Солнце проявило столь выраженную активность. При этом всплеск пока развивается по более мягкому сценарию, чем три недели назад, когда Солнце практически сразу формировало вспышки самого мощного класса Х и вызывало серьезные магнитные бури на Земле.

    По словам сотрудников лаборатории, сейчас «главные действующие лица» прежнего периода активности, крупные солнечные области, еще находятся на обратной стороне Солнца. К Земле выходят пока менее значимые образования, что дает повод для сдержанного оптимизма и спокойного наблюдения за процессом ближайшие два-три дня.

    Однако ученые подчеркивают, что этот период затишья может быстро закончиться, когда солидные магнитные образования появятся на видимой стороне Солнца. Уже сейчас за краем Солнца замечены магнитные петли, предположительно принадлежащие активной области 4274, и их появление обещает новую волну вспышек в ближайшее время.

    Напомним, накануне ученые предупредили, что Солнце может развернуться к Земле стороной, с которой возможно увеличение числа мощных вспышек.

    На этой неделе ученые зафиксировали третью в ноябре магнитную бурю уровня G1.

    Ранее ученые заявили, что ближайший максимум солнечной активности будет слабым.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 11:44 • Новости дня
    Планетарий: Самая длинная ночь года в Москве продлится больше 17 часов

    Tекст: Мария Иванова

    В день зимнего солнцестояния 21 декабря москвичей ожидает рекордно долгий промежуток темноты – ночь продлится более 17 часов, а светлая часть суток сократится до 6 часов 59 минут, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

    Продолжительность самой длинной ночи года 21 декабря в Москве превысит 17 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария. Именно в этот день, во время зимнего солнцестояния, световой день станет самым коротким, а ночь – самой продолжительной в 2025 году для всех стран Северного полушария.

    Астрономы уточнили: «День зимнего солнцестояния – самый короткий световой день года в Северном полушарии Земли. Продолжительность ночи максимальна, а продолжительность дня – минимальна: в начале декабря она составляет 7 часов 27 минут, а 21 декабря составит 6 часов 59 минут».

    Как отметили в планетарии, после самой длинной ночи начинается увеличение световой части суток – так «рождается новый световой год». К 1 января продолжительность дня в Москве увеличится на 7,5 минут, достигнув 7 часов 6,5 минут.

    Указанные данные актуальны для городов, расположенных на широте Москвы. По словам специалистов, полуденная высота Солнца практически весь декабрь держится на уровне 10 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря россияне смогут наблюдать уникальное явление – день зимнего солнцестояния.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 13:38 • Новости дня
    В Москве призвали водителей соблюдать осторожность из-за тумана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Водителям следует быть внимательными на дороге в Москве в воскресенье и в ночь на понедельник из-за тумана, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

    Власти Москвы обратились к автомобилистам с призывом проявлять максимальную бдительность, передает РИА «Новости». Согласно прогнозу синоптиков, густой туман распространится по городу в ближайшие часы и сохранится до девяти часов утра первого декабря. Видимость на дорогах снизится до 200-700 метров.

    Официальное сообщение было распространено через Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. В нем автомобилистов просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам дождливое воскресенье. Эксперты также назвали сроки формирования устойчивого снежного покрова в Москве.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 08:44 • Новости дня
    Москвичам пообещали теплые выходные

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Погода в Москве в выходные будет теплой и однородной, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, погода в Москве в предстоящие выходные будет теплой и однородной, передает РИА «Новости». Вильфанд уточнил, что столица оказалась в теплой части антициклона, где преобладает южное движение воздушных масс, что приведет к аномально высоким для этого времени года температурам.

    Вильфанд заявил: «Ночные температуры около нуля – минус 3, плюс 2 градуса. По области, столица – около нуля. А дневные температуры небольшие, положительное значение: от 2-4 градусов». Также он добавил, что на юге области и в Новой Москве днем ожидается до 5-6 градусов, а в воскресенье – до 6 градусов.

    Кроме того, Вильфанд уточнил, что выходные пройдут преимущественно без осадков, а атмосферные условия будут характеризоваться штилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атмосферное давление в Москве достигло рекордных значений этой осенью. Синоптики ранее прогнозировали новый максимум атмосферного давления в столице. В четырех регионах России ожидаются мокрый снег и гололед.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 14:12 • Новости дня
    Франция успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx

    Во ФРанции провели успешный запуск новой исследовательской ракеты SyLEx

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французское военное ведомство завершило испытания первых опытных ракет SyLEx в Жиронде, изучив новые возможности для разработки новых и современных технологий, сообщает минобороны страны.

    Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции успешно провела запуск новой исследовательской ракеты SyLEx, передает ТАСС .

    Первый пуск состоялся в ночь на пятницу на полигоне Land в Бискарроссе, расположенном в департаменте Жиронда. Там находится центр DGA по испытанию ракеты.

    В сообщении министерства отмечается, что новый носитель предназначен для испытаний передовых технологий, как в оборонных целях, так и для гражданских разработок.

    Разработку SyLEx компания ArianeGroup ведет с 2021 года. Новая платформа разработана для тестирования технологий как в верхних слоях атмосферы, так и вне ее пределов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция ранее осуществила первый коммерческий запуск ракеты-носителя Ариан-6 с космодрома во Французской Гвиане. В целом, отмечают эксперты, переход с Ariane 5 на новое поколение Ariane 6 затянулся.

    Ранее в минобороны Франция высказали опасения, что сотрудничество со Space X способно подорвать европейскую космическую программу Ariane и стратегическую автономию региона.


    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 06:14 • Новости дня
    Москвичам пообещали плюсовую погоду в первый день зимы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 3 градусов будет в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

    В первый день зимы Москву ждет облачная погода с прояснениями и практически без осадков, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Температура воздуха днем составит от плюс 1 до плюс 3 градусов, а ночью на вторник возможны заморозки до минус 2 градусов.

    Ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 756 мм ртутного столба.

    В Подмосковье днем воздух прогреется до 0–плюс 5 градусов, а ночью температура может опуститься до минус 4 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве зафиксировали рекордное атмосферное давление. Синоптик ранее прогнозировала вероятность этого метеорологического явления в столице. На фоне изменений погодных условий Вильфанд сообщил о мокром снеге и гололеде в четырех регионах России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Состояние раненной при атаке ВСУ на Севастополь девочки назвали крайне тяжелым
    В НАТО заявили о возможности упреждающих ударов в качестве «ответа» России
    На Тихоокеанском флоте создана гвардейская дивизия морской пехоты
    Переводчица Орбана исказила слова Путина на встрече в Москве
    Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon
    ВЦИОМ спрогнозировал исчезновение сотен малых городов в России
    Расширен список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Перейти в раздел

    Фатальный провал США скажется на морском соперничестве с Китаем

    Соединенные Штаты признали провал проекта создания новых фрегатов, на которые они возлагали большие надежды. Строительство серии будет прекращено. В чем была роковая ошибка руководства ВМС США, почему она произошла и какие выводы из нее могут быть сделаны? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации