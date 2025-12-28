Трамп: Решение по замороженным российским активам не принято

Tекст: Антон Антонов

«Ничего из этого еще не было решено», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Он отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях. Президент США также выразил убеждение, что сейчас есть условия для заключения мирного соглашения, но конкретных сроков он не ставит. По его словам, обсуждаемая сделка по завершению конфликта будет выгодной для всех сторон.

Трамп отдельно подчеркнул значимость участия США в посреднических усилиях и отметил, что Россия ценит это.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз провалил попытку использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву. Лидеры стран ЕС не сумели согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов.



В поместье Мар-а-Лаго во Флориде стартовали переговоры между Трампом и Зеленским.

