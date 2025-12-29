Трамп: Россия не обстреливает Запорожскую АЭС

Tекст: Антон Антонов

На пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Россия «работает с Украиной над ее запуском» и «в этом смысле ведет себя очень хорошо», передает ТАСС.

По словам Трампа, российская сторона «хочет», чтобы ЗАЭС «была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем». «Это очень опасно для всех, но они работают вместе, чтобы попытаться запустить ее очень быстро. Она в довольно хорошем состоянии», – заявил глава американского государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию первого энергоблока сроком на десять лет. Вопрос контроля над ЗАЭС остается одним из главных противоречий по украинскому урегулированию.

Спикер МИД России Мария Захарова отмечала, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, а Россия предпринимает меры по защите экспертов МАГАТЭ на объекте.

