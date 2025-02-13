Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.0 комментариев
МИД: ВСУ обстреливают ЗАЭС, пока Россия охраняет экспертов МАГАТЭ
ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, пока Россия принимает меры по защите находящихся на станции экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, обстрелы не прекращаются и создают угрозу для работы станции, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что Россия прилагает все усилия для обеспечения безопасности экспертов МАГАТЭ, которые работают на ЗАЭС.
Также она отметила, что присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС является критически важным для мониторинга радиационной и ядерной безопасности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщало, что украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов.
До этого в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на среду ротация инспекторов на Запорожской АЭС была отменена из-за обострения военной ситуации.