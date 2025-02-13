МИД: ВСУ обстреливают ЗАЭС, пока Россия охраняет экспертов МАГАТЭ

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, обстрелы не прекращаются и создают угрозу для работы станции, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Россия прилагает все усилия для обеспечения безопасности экспертов МАГАТЭ, которые работают на ЗАЭС.

Также она отметила, что присутствие специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС является критически важным для мониторинга радиационной и ядерной безопасности в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщало, что украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов.

До этого в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на среду ротация инспекторов на Запорожской АЭС была отменена из-за обострения военной ситуации.