За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Ротацию инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС отменили из-за военной активности
Военная активность помешала ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Запланированная на среду ротация инспекторов на Запорожской АЭС была отменена из-за обострения военной ситуации, несмотря на заверения сторон в безопасности мероприятия, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Сегодняшняя запланированная ротация группы инспекторов МАГАТЭ, находящейся на Запорожской атомной электростанции, была отменена в результате интенсивной военной активности в регионе», – приводит ТАСС слова Гросси.
Он подчеркнул, что, несмотря на письменные подтверждения безопасности от обеих сторон конфликта, ситуация оказалась слишком опасной для продолжения работы группы, что и привело к отмене миссии.
МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации на Запорожской АЭС и намерено возобновить ротацию, как только условия станут безопасными для инспекторов, отметил Гросси.
Ранее в российском МИД сообщили, что ВСУ заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил украинскую сторону во лжи о предоставлении гарантий безопасности для инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Также сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, ежедневно фиксируют взрывы возле нее.