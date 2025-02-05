Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.10 комментариев
Ульянов обвинил Киев во лжи об отсутствии гарантий безопасности для инспекторов на ЗАЭС
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил украинскую сторону во лжи о предоставлении гарантий безопасности для инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Ульянов подчеркнул, что заявления Киева об отсутствии гарантий безопасности для инспекторов МАГАТЭ недостоверны, передает ТАСС. Он отметил, что Министерство обороны России предоставило все необходимые заверения.
По словам Ульянова, задержка ротации инспекторов не связана с действиями России, а обусловлена новыми правилами, которые пытается установить Киев.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об угрозе ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Также сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, ежедневно фиксируют взрывы возле нее.