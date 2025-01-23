Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.15 комментариев
МАГАТЭ: Ситуация с безопасностью на ЗАЭС остается нестабильной
Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил об угрозе ядерной безопасности ЗАЭС
Инспекторы МАГАТЭ регулярно фиксируют звуки военных действий вокруг Запорожской АЭС, что подчеркивает сохраняющуюся угрозу ядерной безопасности объекта.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси проинформировал, что за последнюю неделю инспекторы неоднократно слышали взрывы вблизи ЗАЭС. Это, по его словам, подчеркивает постоянную угрозу ядерной безопасности, обусловленную продолжающимся военным конфликтом. В частности, в последние дни наблюдатели фиксировали военную активность на различных расстояниях от станции, передает ТАСС.
Гросси выразил серьезную обеспокоенность текущей ситуацией на Запорожской АЭС, отметив, что она остается нестабильной. Он подчеркнул, что работа МАГАТЭ на объекте требует продолжения из-за сохраняющейся угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва призвала международное сообщество, включая МАГАТЭ, осудить атаки Киева на Энергодар и Запорожскую АЭС. Введение США санкций против Запорожской АЭС фактически является признанием принадлежности станции и Запорожской области к России. Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, ежедневно фиксируют взрывы возле станции.