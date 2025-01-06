Захарова: Россия ожидает объективных оценок МАГАТЭ на удары Киева по Запорожской АЭС

Tекст: Дарья Григоренко

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что Россия ожидает незамедлительной реакции мирового сообщества на действия киевского режима. Она отметила, что атаки представляют угрозу для стран и народов, которые могут пострадать от катастрофы на крупнейшей атомной станции в Европе.

Захарова выразила надежду, что западные спонсоры президента Украины Владимира Зеленского сумеют призвать его к порядку. Она подчеркнула необходимость для МАГАТЭ дать объективную оценку и выразить четкую реакцию на атаки, которые произошли 5 января, когда специалисты агентства находились на ЗАЭС.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что МАГАТЭ пора назвать вещи своими именами и указать Киеву на недопустимость подобных атак не только против ЗАЭС, но и других российских атомных станций. Подчеркивая важность международного осуждения, Захарова призвала к осознанию последствий, которые могут возникнуть от безответственных действий Киева.

В понедельник в Минобороны сообщили, что ВСУ предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар, используя восемь беспилотников, но все они были сбиты.

Накануне украинские войска нанесли удар дроном по крыше корпуса учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.