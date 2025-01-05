ВСУ атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС

Украинские войска атаковали дроном тренажерный центр Запорожской АЭС

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале станции говорится, что украинские войска атаковали с помощью дрона уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Отмечается, что атака пришлась по крыше корпуса «Г» учебно-тренировочного центра. В этом здании расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что город-спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся обстрелу из ствольной артиллерии.

Напомним, в ноябре Запорожская АЭС временно лишилась одной из линий электроснабжения «Ферросплавная-1», а питание было установлено от линии «Днепровская». До этого 27 ноября ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар, используя шесть беспилотников и два артиллерийских удара.